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У многих нет альтернативных вариантов для отпуска, поэтому люди едут в Крым. Мы собрали подборку с самым актуальным, чтобы будущие туристы знали, к чему готовиться. Итак, коротко о ситуации в нашем Крыму.
1. Первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова съездила в Крым и оставила развернутый отзыв об отпуске
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Чиновница ужаснулась от сервиса и цен: "Волосы в еде и отвратительное обслуживание, а природа - хороша!".
2. Блогеры из разных уголков страны приезжают в Крым и делятся опытом
В начале мая один из туристов опубликовал цены рынка Севастополя, но когда "попер народ", то стоимость продуктов резко поменялась.
На рынках вообще против съемки. Так, одичавшие продавщицы напали с кулаками и выгнали блогеров со словами: "Пошла отсюда!"
3. Местные жители бьют тревогу
4. Цены резко растут не только на продукты и жилье
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7. С жильем ситуация вообще критическая: сдают однушки по цене элитных квартир. Те, кто приехал отдыхать без путевки, могут остаться без апартаментов по адекватной цене
8. Магазины и отели уже не справляются с наплывом туристов. И без того нулевой сервис стал еще хуже
9. В Крыму все зарабатывают, как могут: продавцы ставят свои цены, а находчивые - предоставляют актуальные услуги
11. Путевки есть по разной цене, но дешевые туры - это жилье с удобствами на улице или кемпинг
А это пост с ситуацией в Сочи
А куда вы планируете отправиться в отпуск?
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Странная фраза. Мне её не понять, а на ней, однако, строится вся концепция поста. Что значит НЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ОТПУСКА? Типа, даже дома остаться нельзя или поехать в ближайший региональный дом отдыха? Вообще никак и никуда нельзя? Почему!?
Купаемся в Широкой Балке, открытое море, привозной галечный пляж.
Никаких каменюк.
Никакой канализации в море.
Половина турбаз стоят пустые.
Цены абсолютно адекватны.
Два дня назад ребята на Нексии с уральскими номерами 174 удивили вопросом про платный пляж и парковку.
Пляжи все бесплатны, 4 километра.
300 метров от берега - бесплатная парковка.
Сам Новороссийске 10 минут на машине,
через небольшой перевал. Дорога шикарная.
Рестораны - да, недешево.
Столовки на базах - очень демократичны.
Вся обслуга - славяне-сезонники.
Аэропорты - Анапа и Геленджик.
Куча прокатных авто в аэропортах.
Два пионерлагеря.
Очень удобно детей выгрузить в лагерь - взрослые - рядом на базу.
Взять ребёнка можно в любой день, поехать в аквапарк.
Отдыхать вместе с детьми - это не отдых.
Баба вообще не отдыхает.
Для ценителей винного туризма - Абрау-Дюрсо. Горное озеро 10 минут от моря, винзавод, все дела. Многие приезжают именно туда.
Пафосности......
Вот пафосности нету.
.
Я когда читаю посты про Сочи и Крым - тихо офигеваю.
Медом там намазано ?
Море то же самое, а отношение к отдыхающим - скотское.
Ибо весь город живёт ТОЛЬКО ЭТИМ.
Вот как-то так.
(Работаю вообще не в турбизнесе)
Копить на отпуск целый год - увольте.
Главное - компания.
Много ниже плата за жильё, дешевле еда? Такое найти не только реально, но и достаточно просто. Практически, можно найти просто ЛЮБЫЕ! И под любой вкус и кошелёк. Просот знаю, как местный, где можно на берегу моря (в ста метрах от него) найти где пожить в сутки за 500 рублей в номере с кондеем и теликом с бесплтатным вайфаем даже в разгар сезона (не спрашивайте где, не скажу! а от там всё будт дороже, сами ищите! Но наспор м огу сказать ;)... Может быть. . Ну, так было в прошлом году. И да. Тут нужно постараться, быть в теме и т.п. Но уж за 1000-2000 хороше месот на 1-2-3 человека найти точно можно! Именно хорошее. . Блин! Вы Москве такое найдите хотя бы в поганейшем хостеле за МКАД! Критики херовы! Статья - либо заказуха, или писали просто шибанутые люди, которые не могут ни чего.
Фигли! В той же Москве можно найти мерзкуюь "стекляшку"- типа "кафе", где яишница 1000 рублей стоит из двух яичек! И поганый кофе 300 Да полно таких! Это не значит, что нет других мест, дешевле в разы и на порядок и лучше. Так же и с Крымом. Есть многое разное. В той же Ялте, прямо на набережной, есть дико дорогие места - рестараны и кафе, а есть совсем не дорогие. И очень качетсвенные. И буквально рядом же! Буквально в 30-ти метров от дорогущих гадюшнивков! Ищите, и оборящите. Спосите местных. И не судите по единичным случаям (особенно при своей придурковатости) обо всём и всех в любом месте Мира!
Это всё, что вам нужно знать каждый год, когда начинается сезон отпусков и, как грибочки после дождичка, появляются заказные публикации об отдыхе то ту, то там.
Чёрная конкуренция...
Вы в России когда-нибудь бывали? Если да, то хотя бы в скольки субъектах за свою жизнь?