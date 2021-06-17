FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4510 постов • 758 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Волосы в еде, нападение на туристов и нулевой сервис: пост о крымской жадности

Волосы в еде, нападение на туристов и нулевой сервис: пост о крымской жадности (17 фото)

Автор:
17 июня 2021 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   Россия   крымская жадность   лето 2021   отдых   отпуск   путешествия   цены в крыму   
70890
17
У многих нет альтернативных вариантов для отпуска, поэтому люди едут в Крым. Мы собрали подборку с самым актуальным, чтобы будущие туристы знали, к чему готовиться. Итак, коротко о ситуации в нашем Крыму.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Крым   Россия   крымская жадность   лето 2021   отдых   отпуск   путешествия   цены в крыму   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
522
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
522  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Борис Карабанов 23 часа назад
"У многих нет альтернативных вариантов для отпуска, поэтому люди едут в Крым"(с)
Странная фраза. Мне её не понять, а на ней, однако, строится вся концепция поста. Что значит НЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДЛЯ ОТПУСКА? Типа, даже дома остаться нельзя или поехать в ближайший региональный дом отдыха? Вообще никак и никуда нельзя? Почему!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
661
Hypnosis 52 минуты назад
Менталитет так и остался хохловским
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ru Hypnosis 24 минуты назад
Неправда. Они РУССКИЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович 59 минут назад
1000 раз говорено - на наши юга ни ногой. Нет, опять едут колются, но продолжают жевать кактус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex9845 Час назад
Ну вот показатель доброй русской души,как только появилась возможность то ободрать как липку своего же русского.Не зря про русских говорят что больше всего русский ненавидит другого русского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 3 часа назад
Траты на отпуск должны равняться отпускным. Если больше - нах такой отпуск.
Копить на отпуск целый год - увольте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
ЧиллиВилли 4 часа назад
я в 2010 году сказал что в крым больше не поеду. Не знаю как сейчас но тогда что в Алупке что в Семеизе, Форосе да блин везде запах ссанины. Отношение местных в "лучших" традициях гостеприимства. Лучше куда-то за границу поехать дешевле будет чем в Крыму и сервис совсем другой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−201
CptSando 5 часов назад
Разве в России отдохнуть негде? Смысл в Украину ехать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Valiko 5 часов назад
Чем меньше народа, тем лучше отдых. А в нашей стране красивых и живописных мест полно.
Главное - компания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Autumn2015 6 часов назад
Приезжайте к нам в Беларусь, множество очень приличных санаториев с хорошим сервисом и лечением, теплый климат, хорошие цены. Спокойно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 7 часов назад
Однако... Ка это нет вариантов?! Что за чушь? Россия - огромная страна. Куча, нет, КУЧА, интереснейших мест. И те, кто готовы спонсировать своими деньгами крымское жлобье - идоты. Извините, но именно идиоты. Ехать в это говноместо, платить деньги, бОльшие чем норм отдых в, скажем, Испании - зачем? Окунуться в загаженное море? ИМХО, идиотизм. Лично я бы лучше на Байкал поехал, или на Камчатку. Пусть и дорого, но куда как интереснее засранного крымского "отдыха".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 8 часов назад
Можно у себя в области отдыхать на природе - лес , рыбалка . Зачем куркулей кормить ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Maxim Moskvin 9 часов назад
Вернулся с Крыма пару дней назад. Там все норм. Что касается цен на жилье - рядом с морем всегда дороже. Если есть машина - лучше брать жилье на отдалении, и ездить на тот пляж, который больше нравится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 9 часов назад
Да ну нафиг. У нас в Самаре в этом году погодка шикарная) Тепло, вода в Волге прогрелась) Природа, всё зеленое, идут иногда дожди) Самое оно. Мне кажется, что в здравом уме летом в Южный человейник никто не поедет. В Сентябре-октябре можно, когда тут уже погода портится, а летом - да нахрен надо)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
766
Енотохан 9 часов назад
Сочи и Крым гавно заезженое. Валите все туда стадом, там же лучше чем где-либо. Арендуйте сука у себя в области на озере домик и радуйтесь отпуску. Но о чем я? Космические цены, засраные пляжы, народу как говна...это явно круче. ..стадо дебилов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Крылов 9 часов назад
Статейка - поганый сблёв. Я живу (вернулся на Родину малую, где родился) в 16-том году, вСевастополь. Много что тут сложно. Всю жизни жил, или очень часто бывал в Крыму везде. Даже в период "оккупации" его хохляндией. Даже был укропский паспорт, владень которым которым меня просто вынудили. Что сейчас? Зарплаты в Севастополе плохие, а цены московские. Дофига всяких черножопых и не очень. Просто очень много! Ну, с Украины (и не только Донбасса) ещё ладно. Почти наши. Но их тоже очень много. Странно, что лезут ары, армяне, всякие узбеки с таджиками. Удивляюсь. И что их тут всех как магнитом тянет? Ладно ещё всякие пенсионеры. С Магадана, Мурманска, Москвы и других территорий России. Их хоть понять можно. Не важно где пенсию получать, а тут тепло и красиво. Но нашествие "работников" с других республик бывшего СССР меня лично удивляет и и просто дико раздражает! всяких бородатых мужиков и баб в хиджабахб пока не подваляющее большиенство, но всё болдьше и боьтше. нахер их! Пусть в Саудию сваливают, или ещё куда! Население Севастополя давно не те 350 тысячь, что официально зарегистрированны сосчитано очень давно. Н е ориентировочные пол миллина. А неверное с миллион. Не меньше. И то не в курортный сезон. Летом раза в два-три больше. А город вовсе не курортный. Тут есть что посмотреть, но жить тут сложно и пляжи не очень. А я ещё знаю, что в Крыму полно мест, где цены совсем не такие, как в этой статье и в том же (реально дико дорогом для жизни) Севастополе.
Много ниже плата за жильё, дешевле еда? Такое найти не только реально, но и достаточно просто. Практически, можно найти просто ЛЮБЫЕ! И под любой вкус и кошелёк. Просот знаю, как местный, где можно на берегу моря (в ста метрах от него) найти где пожить в сутки за 500 рублей в номере с кондеем и теликом с бесплтатным вайфаем даже в разгар сезона (не спрашивайте где, не скажу! а от там всё будт дороже, сами ищите! Но наспор м огу сказать ;)... Может быть. . Ну, так было в прошлом году. И да. Тут нужно постараться, быть в теме и т.п. Но уж за 1000-2000 хороше месот на 1-2-3 человека найти точно можно! Именно хорошее. . Блин! Вы Москве такое найдите хотя бы в поганейшем хостеле за МКАД! Критики херовы! Статья - либо заказуха, или писали просто шибанутые люди, которые не могут ни чего.
Фигли! В той же Москве можно найти мерзкуюь "стекляшку"- типа "кафе", где яишница 1000 рублей стоит из двух яичек! И поганый кофе 300 Да полно таких! Это не значит, что нет других мест, дешевле в разы и на порядок и лучше. Так же и с Крымом. Есть многое разное. В той же Ялте, прямо на набережной, есть дико дорогие места - рестараны и кафе, а есть совсем не дорогие. И очень качетсвенные. И буквально рядом же! Буквально в 30-ти метров от дорогущих гадюшнивков! Ищите, и оборящите. Спосите местных. И не судите по единичным случаям (особенно при своей придурковатости) обо всём и всех в любом месте Мира!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сидор Сидоров 9 часов назад
Всё плохо. "Магазины и отели уже не справляются с наплывом туристов."

Это всё, что вам нужно знать каждый год, когда начинается сезон отпусков и, как грибочки после дождичка, появляются заказные публикации об отдыхе то ту, то там.

Чёрная конкуренция...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
423
Карл Такойто Сидор Сидоров 9 часов назад
Это не черная конкуренция.Половине россиян и так больше негде отдыхать потому что они не выездные,другой половине не уехать заграницу из за короновируса (ну или это очень рискованно,можно зависнуть) Это скорее безысходность,как с сыром моцарелла

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
423
Карл Такойто Сидор Сидоров 8 часов назад
Я пляжный отдых имею в виду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Luc72 9 часов назад
Все это называется СССР-овский менталитет. Пока в сновной массе своей владельцы всего - люди, прожившие какую о часть жизни во времена вахтеров-администраторов, вахтеров-продавцов пр. вахтеров (вахтеров - здесь имеется в виду людей, которые считают ебя огромными буграми на ровном месте, которым дано решать...), по руугому не будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
705
Алексей Скузлов 10 часов назад
ПрИсованная!!! Кто присунул фанере?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
a_komolow 10 часов назад
По барабану! Отпуск в марте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
254
Anatolij 11 часов назад
Блин, ребята. С неделю назад +/- читал приблизительно то же самое про Сочи-Краснодарское побережье. Аж испугался за свою ситуацию. В октябре внёс предоплату, едем в августе в Крым. Юбк. Сутки двухкомнатный номер на четверых с завтраками и ужинами - 6000 рублей. До моря вниз спуститься минуты две-три. Зашёл на сайт, цены не изменились. Связался с отдыхающими всё ровно так же, как и в прошлом году. Ну может что на чуть-чуть подорожало. И вот читаю уже про ужасы в Крыму. Вопрос, кому это враньё выгодно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Чумной Доктор 12 часов назад
в конце мая мне надо было на море. так вот на Крым и российские курорты мне денег не хватило. серьезно. пришлось на неделю лететь на КУБУ. реально в крым с 80 000 ехать нельзя а на кубу можно (ну правда кавидные справки еще 5000 встали )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Чумной Доктор Андрей Крылов 8 часов назад
жить в крыму и приехать отдохнуть это 2 разные вещи. тут главное места знать а это опыт .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 43 комментария (из 454)
Показать ещё
Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене Mi Vacuum Cleaner G9 - высокое качество по разумной цене 15 лучших горнолыжных курортов России 15 лучших горнолыжных курортов России Где лучше отдыхать в Турции Где лучше отдыхать в Турции На машине по России: лучшие маршруты для путешествий На машине по России: лучшие маршруты для путешествий 9 мест в России, где хорошо вдвоем 9 мест в России, где хорошо вдвоем Обычный поезд превратили в настоящий дворец Обычный поезд превратили в настоящий дворец
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
3
88
Как отечественные звезды выглядели в лихие 90-е
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
1
15
Белый и пушистый: Ким Кардашьян украсила свой Lamborghini Urus шерстью
Самые знаменитые близняшки Австралии объявили о помолвке с одним женихом
2
54
Самые знаменитые близняшки Австралии объявили о помолвке с одним женихом
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Безумные TIK-TOK-челленджи, над которыми угорали весь 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#история#картинки#автомобили#Разное#аварии#автомир#подборка приколов#смешно
#фото#прикол#интересное#приколы#дтп#Россия#люди#забавно#подборка фото#прикольные фото
#интересно#животные#факты#сша#фотографии#в мире#авто аварии#кино#сатира#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться