В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр»

Как заявил создатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре смогут бесплатно арендовать помещения проектировщики, изобретатели и IT-специалисты.
ЧВК «Вагнер» сейчас у всех на слуху. Его история началась в 2014 году, когда к Пригожину обратились люди для того, чтобы он помог с набором добровольцев на Донбасс. А когда стали это обсуждать, то поняли, что нужно собирать не разрозненные отряды, а создавать регулярные подразделения. Так и появилось ЧВК.
А «Вагнером» его назвали в честь одного из легендарных бойцов. Это был его позывной. История создания ЧВК - смотрите с 29 минуты:
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За 8 лет «Вагнер» превратился в настоящую армию: многочисленный, вышколенный личный состав, свои БТР, танки, вертолёты и истребители. Это реальная сила, которая на Украине показала себя наилучшим образом. Их принцип - штурмовая атака. И мало кто может устоять перед натиском «музыкантов».
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Сегодня состоялось открытие «Вагнер-Центра». Его миссия:
«Обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».
Для этого в центре выделят бесплатные помещения для конструкторов, проектировщиков, айтишников и всех, кто будет работать на укрепление мощи России.
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АНТИФИШКИ
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Как всегда российские полурешения,полуигры и прочая византийщина.
Сказали бы прямо,мы такие же капиталисты как и все остальные в этом мире.
А коли у капиталюг, еще тех акул, есть всякие ЧВК и Легионы с наемными солдатами удачи,то и у нас есть своя ЧВК. Так ведь честно?
Нет. У нас не так. У нас все по хитрожопому. Какие-то друзья-знакомые Президента,
какие-то полуподпольные ЧВК, какие-то недоговорки и хитрые пассы.....
ГосДума молчит,никаких законных актов по легализации ЧВК, но и никаких судебных дел о наемничестве.
Полная тайна с ЧВК,кому подчиняются,какое у них правовое поле,куда платят налоги?
Тишина...
Но лучше поздно, чем никогда.
это за счет продажи ваших трофейных микроволновок и стиралок на чипы для ракет, унитазы с асфальтом вообще влет раскупают