В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр»

ЧВК «Вагнер» сейчас у всех на слуху. Его история началась в 2014 году, когда к Пригожину обратились люди для того, чтобы он помог с набором добровольцев на Донбасс. А когда стали это обсуждать, то поняли, что нужно собирать не разрозненные отряды, а создавать регулярные подразделения. Так и появилось ЧВК.

А «Вагнером» его назвали в честь одного из легендарных бойцов. Это был его позывной. История создания ЧВК - смотрите с 29 минуты: