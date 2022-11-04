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В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр»

В Санкт-Петербурге открылся «Вагнер-Центр»

Автор:
04 ноября 2022 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Евгений Пригожин   Россия   Санкт-Петербург   ЧВК Вагнер   армия   вагнер-центр   миссия   мощь   
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Как заявил создатель ЧВК Евгений Пригожин, в центре смогут бесплатно арендовать помещения проектировщики, изобретатели и IT-специалисты.

ЧВК «Вагнер» сейчас у всех на слуху. Его история началась в 2014 году, когда к Пригожину обратились люди для того, чтобы он помог с набором добровольцев на Донбасс. А когда стали это обсуждать, то поняли, что нужно собирать не разрозненные отряды, а создавать регулярные подразделения. Так и появилось ЧВК.

А «Вагнером» его назвали в честь одного из легендарных бойцов. Это был его позывной. История создания ЧВК - смотрите с 29 минуты:

За 8 лет «Вагнер» превратился в настоящую армию: многочисленный, вышколенный личный состав, свои БТР, танки, вертолёты и истребители. Это реальная сила, которая на Украине показала себя наилучшим образом. Их принцип - штурмовая атака. И мало кто может устоять перед натиском «музыкантов».

Сегодня состоялось открытие «Вагнер-Центра». Его миссия:

«Обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».

Для этого в центре выделят бесплатные помещения для конструкторов, проектировщиков, айтишников и всех, кто будет работать на укрепление мощи России.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евгений Пригожин   Россия   Санкт-Петербург   ЧВК Вагнер   армия   вагнер-центр   миссия   мощь   
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27  комментариев
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361
Feto13 8 часов назад
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652
Sergius SPb Полчаса назад
Сегодня состоялось открытие «Вагнер-Центра». Его миссия: «Обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной».
=========================================================================
Как всегда российские полурешения,полуигры и прочая византийщина.
Сказали бы прямо,мы такие же капиталисты как и все остальные в этом мире.
А коли у капиталюг, еще тех акул, есть всякие ЧВК и Легионы с наемными солдатами удачи,то и у нас есть своя ЧВК. Так ведь честно?
Нет. У нас не так. У нас все по хитрожопому. Какие-то друзья-знакомые Президента,
какие-то полуподпольные ЧВК, какие-то недоговорки и хитрые пассы.....
ГосДума молчит,никаких законных актов по легализации ЧВК, но и никаких судебных дел о наемничестве.
Полная тайна с ЧВК,кому подчиняются,какое у них правовое поле,куда платят налоги?
Тишина...
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4k
bumtester 43 минуты назад
Ну все, теперь от кремлеботов будет совсем не пробиться.
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44k
SinigamiRuuk 53 минуты назад
Судя по комментам, сегодня кому-то дали свет.
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3k
pinbalist 3 часа назад
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4k
Andrey Abramov 3 часа назад
ЦИПСО свет дали? Может им еще анальную смазку подвезли?
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1k
Alex 3 часа назад
Надо снести в п**ду ельцын-центр и открыть там филиал "музыкантов"
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946
Просто прохожий 3 часа назад
По минусам смотрю либерастня подтянулась на защиту(ну это при белом взгляде), на самом деле они обосрались от мысли что у низ начнут изымать деньги. Либерастня это ссыкло знатные и конечно враги государства. И заминусили практически всех.
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139
Евгений 4 часа назад
Что-то меня начинает напрягать этот персонаж. Скучаю по тем временам когда Пригожин- это был муж певицы Валерии...
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946
Просто прохожий 5 часов назад
«Вагнер-Центр» надо было открыть в здании "ельцин-центра" А деньги на содержание здания в принудительном порядке изымать у либерастни, было бы и логично и символично.
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6k
Алексей 6 часов назад
Жаль, что и "Вагнер", и подобный центр не появились раньше, сразу после Чеченских войн. Сейчас всё было бы совсем по другому.
Но лучше поздно, чем никогда.
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−1
Sergei 7 часов назад
кто ж это все финансирует?
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15k
сеньор Леонсио 7 часов назад
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−9
Олег Благород 8 часов назад
Очередной попил и отмыв.
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1k
GoInDown 8 часов назад
Надеюсь это не новое "Сколково"
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