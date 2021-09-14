"Это комично, жалко или глупо?": латыши раскритиковали стрельбу, устроенную военными в центре Риги

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Помимо учений на полигоне, военные, участвующие в Namejs 2021, затеяли стрельбу в столице Латвии, чем изрядно напугали прохожих. Министерство обороны страны заявило, что "непредвиденных ситуаций" в таких случаях не избежать, но все-таки извинилось за неудобство и испорченное настроение горожан.
Военные учения Namejs 2021 начались с Латвии с 30 августа, сообщалось, что они будут проходить до 3 октября включительно. В них примут участие военнослужащие из множества стран -членов НАТО: Литвы, Эстонии, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Канады, Германии.
В Министерстве обороны заранее предупредили жителей Латвии, что на дорогах страны возможно передвижение военной техники, потому необходимо быть осторожными. Однако о том, что помимо учений на полигоне имитация военных действий случится в городах, тактично умолчали.
9-10 сентября жители Риги были вынуждены наблюдать за перестрелкой натовских солдат, которые отрабатывали ведение боя и в спальных районах, и в самом центре Риги.
В полной боевой экипировке солдаты отрабатывали стрельбы в условиях плотной застройки. Судя по любительским видеозаписям, далеко не все жители Риги были при этом спокойны. Дети пугались и плакали, да и взрослым жителям латвийской столицы было не по себе от происходящего, хотя большинство воспринимало учения спокойно и даже снимало действия солдат на камеру.
Видимо, для большей достоверности, военные избежали оцепления в районе "маневров", а потому рядовые горожане оказывались на "линии огня" без предупреждения. И хотя выстрелы из автоматического оружия были холостыми, многих они нервировали. Министерство обороны Латвии было вынуждено принести свои извинения за часть учений в городе, напомнив, что патроны, которыми стреляли военные, были холостыми. В соцсетях заметили, что для подобных стрельб есть полигоны. Или все-таки солдат обучали отражать народные волнения? В частности, председатель латвийской партии «Рицибас/Действие» Руслан Панкратов считает, что всё это больше похоже на "отработку подавленияголодного бунта или митинга против ковид-ограничений. Учитывая «исторический опыт» латвийских националистов, чьи военизированные отряды во время Второй мировой устроили здесь холокост, ничего удивительного в возврате к подобным практикам нет."
Депутат Сейма Алдис Гобземс назвал стрельбу холостыми патронами в центре Риги не тренировкой, а "тупостью"
"В чем проблема вовремя и как положено сообщить об учениях и закрыть необходимую территорию от гражданских жителей? Это профессиональный подход, а это было цирком", - Янис Озолс.
Kur bija problēma laicīgi un kārtīgi izziņot par mācībām un nepieciešamo teritoriju īslaicīgi slēgt civiliedzīvotājiem? Tā ir profesionāla pieeja, šis bija cirks.— Jānis Ozols (@ozojanis) September 12, 2021
"Мы можем в интересах национальной безопасности не подвергать людей, которые на это не подписывались, риску посттравматического стрессового расстройства? Нет?"
Mēs varētu nacionālās drošības labad nepakļaut cilvēkus, kuri nav uz to parakstījušies, PTSD riskam? Nē? https://t.co/pPe1LkcceB— Luīze Stabinģe (@LStabinge) September 11, 2021
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Нашли бы палки, напоминающие пистолет или автомат, и вперед "пиу-пиу, тратата и т.п." Хах.. Тот же эффект был бы.
Тут скорее участие в учениях по освобождению заложников или уличный бой с террористами
Все нацисты и русофобы плохо кончают.
Дед Лени убежал кстати...инфа где то есть.