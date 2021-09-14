"Это комично, жалко или глупо?": латыши раскритиковали стрельбу, устроенную военными в центре Риги

Видимо, для большей достоверности, военные избежали оцепления в районе "маневров", а потому рядовые горожане оказывались на "линии огня" без предупреждения. И хотя выстрелы из автоматического оружия были холостыми, многих они нервировали. Министерство обороны Латвии было вынуждено принести свои извинения за часть учений в городе, напомнив, что патроны, которыми стреляли военные, были холостыми. В соцсетях заметили, что для подобных стрельб есть полигоны. Или все-таки солдат обучали отражать народные волнения? В частности, председатель латвийской партии «Рицибас/Действие» Руслан Панкратов считает, что всё это больше похоже на "отработку подавленияголодного бунта или митинга против ковид-ограничений. Учитывая «исторический опыт» латвийских националистов, чьи военизированные отряды во время Второй мировой устроили здесь холокост, ничего удивительного в возврате к подобным практикам нет."

2021-09-14T08:06:36+03:00