FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2035 постов • 766 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
"Это комично, жалко или глупо?": латыши раскритиковали стрельбу, устроенную военными в центре Риги

"Это комично, жалко или глупо?": латыши раскритиковали стрельбу, устроенную военными в центре Риги (6 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 08:06
Сообщество : Военное
Метки: Namejs 2021   армия   видео   военные   латвия   реакция соцсетей   учения   
886
6
1
Помимо учений на полигоне, военные, участвующие в Namejs 2021, затеяли стрельбу в столице Латвии, чем изрядно напугали прохожих. Министерство обороны страны заявило, что "непредвиденных ситуаций" в таких случаях не избежать, но все-таки извинилось за неудобство и испорченное настроение горожан.

Депутат Сейма Алдис Гобземс назвал стрельбу холостыми патронами в центре Риги не тренировкой, а "тупостью"

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Namejs 2021   армия   видео   военные   латвия   реакция соцсетей   учения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
542
MC Полчаса назад
Весь этот цирк для устрашения своих граждан. Оказалось, что латыши начали догадываться, что президент жид с гражданством Израиля и Германии и премьер с гражданством США никакие не патриоты, а обычные мрази и подонки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
R_Scream Секунду назад
Ждем оправдательных постов от "либерально" тусы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 49 секунд назад
Да это у них зарница.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Шурман 4 минуты назад
В Августе свидетелем был как ф16 садился на трассу Рига-Даугавпилс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Свет в темноте 12 минут назад
Идиоты, нормальный полигон обустроить не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей 13 минут назад
Левитс, быдло стало забывать кто в доме хозяин. Правильно, так надо чернь к ногтю. А если не поймут, то можно холостые сначала резиновыми заменить, а потом и на боевые.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Атеист 19 минут назад
Нафига с оружием то выходить, деньги на холостые патроны тратить..
Нашли бы палки, напоминающие пистолет или автомат, и вперед "пиу-пиу, тратата и т.п." Хах.. Тот же эффект был бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
bumtester 21 минуту назад
Что за бред про разгон волнений ковид диссидентов. Демонстрации и волнения по другому разгоняются.
Тут скорее участие в учениях по освобождению заложников или уличный бой с террористами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Игорь 21 минуту назад
так-то при стрельбе холостыми могут как горячие частички пороха прилететь, так и кусочки гильзы. мало приятного по лицу получить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
insaider 22 минуты назад
Добром это не кончится! Им столько в голову срут,рассказывают,что русские вот вот нападут! Вот и начали от воображаемых врагов отстреливаться,дальше только хуже будет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 36 минут назад
Попытка побряцать оружием? Если было желание напугать вероятного противника ( Россию) то это выглядит смешно и беззубо. В случае реального конфликта наша армия пройдёт там не задерживаясь, не получив никакого сопротивления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158k
☭Cheкаво☭ 37 минут назад
Можно подумать Россия с ними так воевать собралась, йопнут с Каспия Калибрами по нацистам да и всё...руки еще марать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158k
☭Cheкаво☭ 42 минуты назад
Надо было придуркам, табличку такую поставить.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота "Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина "Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина Россия испытала "Циркон" Россия испытала "Циркон" В Казахстане выпустили социальную рекламу с Pop it, которая вызвала много вопросов В Казахстане выпустили социальную рекламу с Pop it, которая вызвала много вопросов Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

775175



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо
1
49
"Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо
Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
4
97
Архивные фото звезд в молодости, когда слава еще не изменила их
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете
Стюардесса раскрыла тайну «туалетной кнопки» в самолете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Макдональдс отдыхает
2
29

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#автомобили#знаменитости#Россия#аварии#животные#шоу бизнес#подборка#найдено на ebay
#факты#фото#автомир#кино#фотографии#дети#картинки#авто аварии#познавательно#неожиданно
#интересно#СССР#ynews#люди#прикол#дтп#прошлое#прикольные#комментарии#новости

На что жалуетесь?

Вернуться