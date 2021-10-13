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Пьяная бунтарка пожалела, что облила полицейского

Пьяная бунтарка пожалела, что облила полицейского (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 13:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бар   в мире   видео   военная полиция   задержание   конфликт   полиция   
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Одна из разгоряченных посетительниц питейного заведения плеснула алкогольный напиток в лицо сотруднику военной полиции. Страж правопорядка не стал долго церемониться с агрессивной женщиной и вместе с коллегами усмирил её.
Инцидент произошел, предположительно, в бразильском баре. Причина конфликта неизвестна.

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Метки: бар   в мире   видео   военная полиция   задержание   конфликт   полиция   
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10  комментариев
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1k
Lana Krasnovska 43 минуты назад
Полиция в своём праве. Никто и никогда не имеет права оскорблять действиями полицейских. Они представители закона и власти, к тому же при исполнении. Во всяком случае в адекватном государстве это так. Всякие украины-шмарины являются прямым подтверждением того, что вследствие неадекватности страны, как государства, а так же тотального неуважения к закону и его представителям происходят перевороты, когда к власти приходят отъявленные мерзавцы и начинается тотальный беспредел с нацизмом, тотальной коррупцией, бандитизмом, нищетой, позором и прочей гадостью.
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8k
Андрей Ма-С 11 минут назад
это не баба а племенная кобыла, втроем еле завалили
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89k
сапер Водичка 18 минут назад
Не скоро она увидит своего дона Педро !
Ссылка www.youtube.com
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52
Fedor 20 минут назад
отличное видео!!!
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11k
ЕвгенийДончак 22 минуты назад
Если видео из Бразилии не подходит под критерии раздела АД'ок, то вызывает когнитивный диссонанс...
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4k
Andrey Abramov 22 минуты назад
Доколе сатрапы Московского царя будут бить женщин!? А, это прогрессивный запад? Ну тогда, доколе пьяные бабы будут посягать на здоровье ПОЛИЦЕЙСКОГО!!! Ей еще повезло, что не пристрелили!
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15k
ЦСКА 37 минут назад
Она не только плеснула, он еще на жопу посадила полицая, на 5й секунде...
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25k
Батончик с маком Час назад
Бразилия это страна в которой много диких обезьян
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