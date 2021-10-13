Пьяная бунтарка пожалела, что облила полицейского

Небольшая инструкция, которая может спасти жизнь вашему ребенку

В Алматы задержали казахского блогера, заставлявшего русских извиняться на камеру

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Томич похвастался в автобусе наркотиками и тут же был задержан полицейским в штатском

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