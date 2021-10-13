Пьяная бунтарка пожалела, что облила полицейского

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Одна из разгоряченных посетительниц питейного заведения плеснула алкогольный напиток в лицо сотруднику военной полиции. Страж правопорядка не стал долго церемониться с агрессивной женщиной и вместе с коллегами усмирил её.
Инцидент произошел, предположительно, в бразильском баре. Причина конфликта неизвестна.
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