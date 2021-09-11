Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии

На место происшествия приехали не только полицейские, но и штатные психологи МВД. Удивительно, но они не зафиксировали ни состояние опьянения, ни каких-либо психических отклонений, что могли привести к столь деструктивному поведению. Которое, к слову, никак не вяжется ни с его почтенным возрастом, ни с родом его деятельности.



Оказалось, что он священнослужитель с Алтая. Как рассказал «агнец божий», в дороге его спонтанно обуял приступ агрессии, а в чем его причина, он и сам не знает.