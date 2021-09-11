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Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии

Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 10:53
Сообщество : Автомир
Метки: Священник   агрессия   видео   конфликт   полиция   чувашия   
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Мужчина, как сообщают очевидцы, был абсолютно трезв. Бес попутал, не иначе.

Вечером 8 сентября на оживленной трассе недалеко от чувашской деревни Чиганары седовласый владелец «Ниссана» остановился на обочине и без каких-либо причин набросился с камнем на проезжающие мимо машины. Он разбил двум автомобилям лобовые стекла и повредил капоты. Водителю третьего авто удалось скрутить безумного старца и вызвать полицию.

На место происшествия приехали не только полицейские, но и штатные психологи МВД. Удивительно, но они не зафиксировали ни состояние опьянения, ни каких-либо психических отклонений, что могли привести к столь деструктивному поведению. Которое, к слову, никак не вяжется ни с его почтенным возрастом, ни с родом его деятельности.


Оказалось, что он священнослужитель с Алтая. Как рассказал «агнец божий», в дороге его спонтанно обуял приступ агрессии, а в чем его причина, он и сам не знает.

Самое интересное, нарушитель сразу же возместил ущерб пострадавшим водителям и те отказались от претензий. Следовательно, у полицейских не стало причин возбуждать уголовное дело - блаженного старца отпустили. Но если по-хорошему, «батюшку» на праворульном «Ниссане» следовало сдать в ближайший психдиспансер навсегда для тщательного исследования аномалий в его поведении. Ведь не ровен час, и следующая такая нехристианская выходка может закончиться травмами, а то и хуже.

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Метки: Священник   агрессия   видео   конфликт   полиция   чувашия   
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16  комментариев
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586
VOX Час назад
Мало того, что сей блаженный влачит презренное существование в заведениях по справленью теологической нужды, так ещё и буянит, тем самым нанося гражданам моральный вред и причиняя существенные убытки. Какое феерично глупое, ущербное и пустое бытие данного маргинала...
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12k
Евгений 4 минуты назад
Куда его отпустили? Ему в психушку дорога. Вот поехавшего вовремя не распознали - куча трупов в казанской школе. Надо чтоб этот кого то угробил?
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5k
Александр Иванов 17 минут назад
Чуваши, они и трезвые неадекваты.
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3k
Едондер пуп 19 минут назад
Отлично: отпустили человека с приступами изменённого сознания и с водительскими правами!
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1k
AGold 20 минут назад
С проклятьицем вас!
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14k
Иван Фёдорович Полчаса назад
зря его отпустили, в следующий раз он узреет что в "отроков дьявол вселился" и займется экзорцизмом посредством топора.
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−13
бобруйск Полчаса назад
укурок ...
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1k
Hallo FreeSpace 45 минут назад
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157k
Редька с хреном 46 минут назад
Во на что способен оксид графена в жиже животворящей!
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179
Василий Теркин 48 минут назад
Не справился ,со своими бесами(
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808
Андрей Ы. 55 минут назад
Ой не ладан у него был в кадиле!
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614k
NAZARETH Час назад
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
Эпилепсия.
У одного мужика знакомого было, что он садился на автобус, а пришел в себя в лесу.Как туда попал - не помнил.
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9k
Атеист Час назад
""нарушитель сразу же возместил ущерб пострадавшим водителям и те отказались от претензий."" а зря отказались.
И нихеровую сумму он с собой возит.. хорошо живут, хорошо, видать с бозьей помощью..
А так то да, надо было упаковать и на реабилитацию в больничку недельки на 3 хотя бы. Щас у него через пару км опять крышу снесет и прибьет кого-нибудь во имя дядьки и всё.
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2k
Frank Borman Час назад
Не иначе, в попа вселились бесы. Надо бы провести обряд экзорцизма, или изгнание Сатаны, из почтенноог старикана. Иначе он так и будет бить всем стекла.
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65k
Hе шути с Пушкиным. Час назад
Не святотатствуйте, *руки прочь* от наших традиций!
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