Обезумевший священник разгромил несколько машин на трассе в Чувашии

Мужчина, как сообщают очевидцы, был абсолютно трезв. Бес попутал, не иначе.
Вечером 8 сентября на оживленной трассе недалеко от чувашской деревни Чиганары седовласый владелец «Ниссана» остановился на обочине и без каких-либо причин набросился с камнем на проезжающие мимо машины. Он разбил двум автомобилям лобовые стекла и повредил капоты. Водителю третьего авто удалось скрутить безумного старца и вызвать полицию.
«Его забрала полиция. У него «крышу» снесло конкретно. Он был совершенно трезвым. Во время того, как он бил стекло, он нес какую-то чушь», - рассказал очевидец
Источник:
На место происшествия приехали не только полицейские, но и штатные психологи МВД. Удивительно, но они не зафиксировали ни состояние опьянения, ни каких-либо психических отклонений, что могли привести к столь деструктивному поведению. Которое, к слову, никак не вяжется ни с его почтенным возрастом, ни с родом его деятельности.
Оказалось, что он священнослужитель с Алтая. Как рассказал «агнец божий», в дороге его спонтанно обуял приступ агрессии, а в чем его причина, он и сам не знает.
Самое интересное, нарушитель сразу же возместил ущерб пострадавшим водителям и те отказались от претензий. Следовательно, у полицейских не стало причин возбуждать уголовное дело - блаженного старца отпустили. Но если по-хорошему, «батюшку» на праворульном «Ниссане» следовало сдать в ближайший психдиспансер
навсегда для тщательного исследования аномалий в его поведении. Ведь не ровен час, и следующая такая нехристианская выходка может закончиться травмами, а то и хуже.
Источник:
- "Спасите нас!": жена сотрудника ДПС, убившего азербайджанца, записала видеообращение к Путину
- Автолюбители заставили чеченцев-обочечников соблюдать ПДД
- Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
- Житель Мурманска приобрел авто с пробегом и случайно обнаружил в нем бомбу
- В Архангельске женщина разбила полицейскому лицо за просьбу надеть маску
Понравилось32
У одного мужика знакомого было, что он садился на автобус, а пришел в себя в лесу.Как туда попал - не помнил.
И нихеровую сумму он с собой возит.. хорошо живут, хорошо, видать с бозьей помощью..
А так то да, надо было упаковать и на реабилитацию в больничку недельки на 3 хотя бы. Щас у него через пару км опять крышу снесет и прибьет кого-нибудь во имя дядьки и всё.