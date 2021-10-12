ЕСПЧ постановил выплатить отцу срочника, покончившего с собой, около 37 тысяч евро

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Европейский суд по правам человека разобрался в сложном деле гибели в результате суицида Радика Хабирова. Отец парня живет в Татарстане и все эти годы пытался доказать вину военных в том, что он лишился сына.
Саитгарай Хабиров получит по решению ЕСПЧ моральную компенсацию в размере €20 тысяч и еще 17,3 тысяч евро как возмещение судебных издержек. Обоснование: нарушение 2-й ст. Конвенции по правам человека «О праве на жизнь». О подробностях дела, ссылаясь на руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, рассказало издание РБК.
Коротко о канве событий 15-летней давности. Радик Хабиров был призван в армию летом 2005 года. Первую попытку суицида совершил в одной из воинских частей Саратова, после чего парня перевели в Оренбургскую область. Коллеги рассказывали, что первый раз Радик пытался наложить на себя руки, когда его отругали за грязную форму. Никаких неуставных отношений, травли не было, уверяют в части.
Коротко о канве событий 15-летней давности. Радик Хабиров был призван в армию летом 2005 года. Первую попытку суицида совершил в одной из воинских частей Саратова, после чего парня перевели в Оренбургскую область. Коллеги рассказывали, что первый раз Радик пытался наложить на себя руки, когда его отругали за грязную форму. Никаких неуставных отношений, травли не было, уверяют в части.
На новом месте службы он прошел психологические тесты, и была констатирована его склонность к самоубийству. Радику назначили консультации с психологом и, как выяснили специалисты ЕСПЧ, надзор за солдатом был установлен.
Хабиров дважды отправлялся в побег, жаловался на депрессию и сильные головные боли. Обещал бежать снова, требовал отправить его домой. Парня лишили доступа к оружию, и в какой-то момент даже перевели в психиатрическое отделение госпиталя. Его то признавали ограниченно годным к службе, то рекомендовали все же комиссовать.
Но он улучил момент и вновь попытался совершить суицид в январе 2006-го. Впал в кому. Отец его увез домой летом 2006-го, а не стало парня в апреле 2007 года.
Наши военные следователи вели расследование по факту доведения до самоубийства, но не нашли доказательств давления на Хабирова. Уголовное дело закрыли.
Хабиров дважды отправлялся в побег, жаловался на депрессию и сильные головные боли. Обещал бежать снова, требовал отправить его домой. Парня лишили доступа к оружию, и в какой-то момент даже перевели в психиатрическое отделение госпиталя. Его то признавали ограниченно годным к службе, то рекомендовали все же комиссовать.
Но он улучил момент и вновь попытался совершить суицид в январе 2006-го. Впал в кому. Отец его увез домой летом 2006-го, а не стало парня в апреле 2007 года.
Наши военные следователи вели расследование по факту доведения до самоубийства, но не нашли доказательств давления на Хабирова. Уголовное дело закрыли.
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От кого получит?
Решения ЕСПЧ имеют пожелательный характер.
Россия может выплатить, а может и не выплачивать.
Кто бы в это поверил? наверное те кто не служили. вообще непонятное дело, если явно доказана психиатрия Почему не комиссовали? ради сравнения у знакомых в Израиле что-то случилось с сыном, в обед случилось, А вечером уже комиссовали и домой привезли. правда такие же суки ничего не сказали. потом мать годами компенсации добивалась, но всё-таки .и кстати суда этот Россия не признаёт Вот и никогда ничего не выплатят с другой стороны 37.000 евро за сына какая-то смешная цифра
1). этот поганый ЕСПЧ за десятки лет принял хоть одно решение в пользу России?
2). И почему мы всё ещё в нем состоим?
2) Хоть какая-то надежда на справедливость.