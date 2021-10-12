ЕСПЧ постановил выплатить отцу срочника, покончившего с собой, около 37 тысяч евро

На новом месте службы он прошел психологические тесты, и была констатирована его склонность к самоубийству. Радику назначили консультации с психологом и, как выяснили специалисты ЕСПЧ, надзор за солдатом был установлен.

Хабиров дважды отправлялся в побег, жаловался на депрессию и сильные головные боли. Обещал бежать снова, требовал отправить его домой. Парня лишили доступа к оружию, и в какой-то момент даже перевели в психиатрическое отделение госпиталя. Его то признавали ограниченно годным к службе, то рекомендовали все же комиссовать.

Но он улучил момент и вновь попытался совершить суицид в январе 2006-го. Впал в кому. Отец его увез домой летом 2006-го, а не стало парня в апреле 2007 года.

Наши военные следователи вели расследование по факту доведения до самоубийства, но не нашли доказательств давления на Хабирова. Уголовное дело закрыли.