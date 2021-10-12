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ЕСПЧ постановил выплатить отцу срочника, покончившего с собой, около 37 тысяч евро

ЕСПЧ постановил выплатить отцу срочника, покончившего с собой, около 37 тысяч евро (2 фото)

Автор:
12 октября 2021 18:55
Сообщество : Жить в России
Метки: ЕСПЧ   компенсация   моральный вред   солдат   справедливость   суицид   
1373
2
Европейский суд по правам человека разобрался в сложном деле гибели в результате суицида Радика Хабирова. Отец парня живет в Татарстане и все эти годы пытался доказать вину военных в том, что он лишился сына.

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Метки: ЕСПЧ   компенсация   моральный вред   солдат   справедливость   суицид   
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29  комментариев
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3k
Алексей 2 часа назад
Таких "призывников" нужно отсекать ещё на медкомиссии в военкомате.
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315
Сигизмунд Лазаревич 7 минут назад
мнение еспч наши власти волнует не больше чем цена навоза в Уганде
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30k
Татьяна Юсова Полчаса назад
"Саитгарай Хабиров получит по решению ЕСПЧ ..."

От кого получит?
Решения ЕСПЧ имеют пожелательный характер.
Россия может выплатить, а может и не выплачивать.
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3k
Едондер пуп Час назад
После первой попытки должны были комиссовать по-любому.
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45
@photoaQyn Час назад
отругали за грязную форму??
Кто бы в это поверил? наверное те кто не служили. вообще непонятное дело, если явно доказана психиатрия Почему не комиссовали? ради сравнения у знакомых в Израиле что-то случилось с сыном, в обед случилось, А вечером уже комиссовали и домой привезли. правда такие же суки ничего не сказали. потом мать годами компенсации добивалась, но всё-таки .и кстати суда этот Россия не признаёт Вот и никогда ничего не выплатят с другой стороны 37.000 евро за сына какая-то смешная цифра
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
У меня есть два вопроса:
1). этот поганый ЕСПЧ за десятки лет принял хоть одно решение в пользу России?
2). И почему мы всё ещё в нем состоим?
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223
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
Все прелести срочной службы. Кушайте, не обляпайтесь. Можно и без хлеба.
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−9
Имя Пользователя 2 часа назад
У нас жизнь стоит миллион рублей. А на европейский суд нам плевать. Нам не нужны их законы. Нам нужны бесплатные юноши 18 лет чтобы умирать за отечество.
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223
Nаnе First NameLаst Sanar 40 минут назад
Так и наставь плюсиков. Если умеешь.
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18k
С.В. 2 часа назад
ССЫКЛО ОБЫКНОВЕННОЕ
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