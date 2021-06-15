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Австрийский солдат получил срок за неудачную татуировку

Австрийский солдат получил срок за неудачную татуировку (3 фото)

Автор:
15 июня 2021 11:45
Сообщество : Истории
Метки: австрия   история   надо меньше пить   нарушение закона   ну вы даете!   солдат   тату   тюремное заключение   
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Солдат австрийской армии был приговорен к 19 месяцам заключения после того, как вытатуировал себе на тестикулах нацистскую символику и в пьяном виде продемонстрировал ее коллегам. По его словам, всему виной были юношеская глупость и алкоголь.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австрия   история   надо меньше пить   нарушение закона   ну вы даете!   солдат   тату   тюремное заключение   
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14  комментариев
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9k
harlamov Час назад
"Закон Австрии о запрещении национал-социализма 1947 года предусматривает тюремное заключение для тех, кто пытается возродить или прославлять организации, имеющие сходство с нацистской партией".

Как не хватает в России такого закона.
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24k
Григорий 14 минут назад
Австрия сделала два гениальных хода, они убедили весь мир в том, что Моцарт был австрийцем, а Гитлер немцем.
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Григорий 16 минут назад
- Вы хотите вручить атомный подводный ракетоносец человеку, у которого на члене татуировка "Добро пожаловать на борт"?
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9k
Кыся 41 минуту назад
Повезло, что не так:

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2k
Максим 2 часа назад
Во-первых, свастика не является символом фашизма, скорее заимствованный и очень древний символ, который был во многих культурах и у многих народов. Запретим историю славян, индусов или римлян? Это уже за гранью, как по мне.
Во-вторых, а как можно пропагандировать что-то, нанеся "символ" этого на яйца? Вроде не самое почётное место. Скорее даже наоборот, тут не пропаганда, а попытка унизить идеологию. Или я не прав?

История всегда лишь история, её нельзя изменить, её глупо переписывать. Нужно знать и делать выводы.
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