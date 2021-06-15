Австрийский солдат получил срок за неудачную татуировку

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Солдат австрийской армии был приговорен к 19 месяцам заключения после того, как вытатуировал себе на тестикулах нацистскую символику и в пьяном виде продемонстрировал ее коллегам. По его словам, всему виной были юношеская глупость и алкоголь.
Солдат австрийской армии был заключен в тюрьму на 19 месяцев после того, как сделал татуировку со свастикой на мошонке. Приговор был вынесен судом города Клагенфурт. 29-летний парень рассказывает, что выпил две бутылки виски, прежде чем брат вытатуировал ему запрещенный символ на гениталиях.
После этого юноша опубликовал фотографию татуировки в Интернете, а позднее продемонстрировал ее армейским коллегам в пьяном виде в последний вечер военных учений. Эти действия подпадают под закон о нацистской пропаганде. Кроме того, военнослужащего обвинили в размещении нацистских фотографий в бункере-музее холодной войны, употреблении вина с портретом Гитлера и размещении нацистской пропаганды в Интернете, поскольку свои художества он открыто выкладывал в социальные сети.
После этого юноша опубликовал фотографию татуировки в Интернете, а позднее продемонстрировал ее армейским коллегам в пьяном виде в последний вечер военных учений. Эти действия подпадают под закон о нацистской пропаганде. Кроме того, военнослужащего обвинили в размещении нацистских фотографий в бункере-музее холодной войны, употреблении вина с портретом Гитлера и размещении нацистской пропаганды в Интернете, поскольку свои художества он открыто выкладывал в социальные сети.
В итоге молодой человек был приговорен к 19 месяцам лишения свободы за прославление нацизма и незаконное хранение огнестрельного оружия. Подсудимый во время судебного разбирательства активно каялся, заявив, что "сожалеет" о содеянном и "испытывает стыд". "Я попал в плохую компанию, - заявил он в суде. - Мы стремились делать именно то, что было нам запрещено, но все мы сильно недооценивали, насколько это было ошибкой", - сказал в своей речи подсудимый.
По словам подсудимого, он полностью осознал, насколько серьезен его проступок, виной которому были глупость и алкоголь. "Кроме этого, я не могу дать разумного объяснения того, почему я это сделал", - заявил он. Он также заявил, что уже давно перестал общаться с ультраправыми восемь лет назад и серьезно ограничил употребление алкоголя после того, как побывал за решеткой за нападение. Кроме того, он постарался свести татуировку, и теперь она практически незаметна.
Адвокат осужденного Франц Циммерманн заявил, что будет обжаловать приговор.
Закон Австрии о запрещении национал-социализма 1947 года предусматривает тюремное заключение для тех, кто пытается возродить или прославлять организации, имеющие сходство с нацистской партией.
По словам подсудимого, он полностью осознал, насколько серьезен его проступок, виной которому были глупость и алкоголь. "Кроме этого, я не могу дать разумного объяснения того, почему я это сделал", - заявил он. Он также заявил, что уже давно перестал общаться с ультраправыми восемь лет назад и серьезно ограничил употребление алкоголя после того, как побывал за решеткой за нападение. Кроме того, он постарался свести татуировку, и теперь она практически незаметна.
Адвокат осужденного Франц Циммерманн заявил, что будет обжаловать приговор.
Закон Австрии о запрещении национал-социализма 1947 года предусматривает тюремное заключение для тех, кто пытается возродить или прославлять организации, имеющие сходство с нацистской партией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: австрия история надо меньше пить нарушение закона ну вы даете! солдат тату тюремное заключение
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Как не хватает в России такого закона.
Это в твоей нэзалэжной беспредел.
Во-вторых, а как можно пропагандировать что-то, нанеся "символ" этого на яйца? Вроде не самое почётное место. Скорее даже наоборот, тут не пропаганда, а попытка унизить идеологию. Или я не прав?
История всегда лишь история, её нельзя изменить, её глупо переписывать. Нужно знать и делать выводы.
Понимаете, многие люди глупые и этого не изменишь и на любое действие, которое они не понимают, у них один ответ - агрессия.
На счёт истории свастики и римского приветствия, читайте, эта информация доступна.
На счёт ответственности, тут для меня вопрос спорный. Я не очень понимаю где грань. Фашисты присвоили себе ряд атрибутов с древней историей, приписали себе родство с ариями и прочее. Нужно ли теперь запретить иранцев и индусов, как реальных ариев? А может и красный цвет на флагах запретить?
На счёт толп зигующих, я это видел и в Москве. Помню как в Люблино проходил "русский марш". Вот за идеологию подобную фашисткой конечно должна быть ответственность.
Ну и на счёт моих перемещений, мне разрешения и советы не нужны. Доступно объяснил? Или надо спуститься на Ваш уровень бесед в падике под семки и пивко?
И за меня не волнуйтесь, я свастику не рисую, просто историю знаю неплохо. А история фашисткой Германии, до неё была кайзеровская Германия, с примерно такими же амбициями, Германия вообще любит мечтать о всемирном господстве.
Шо ты мне на москалей киваешь, чудик? Повторяю- у них за это статья.
Кстати лёжка навальный там тогда зиговал - зараз украинский херой.
Я говорю об одном, а у Вас в голове какая-то каша.
Идите с миром, Навального можете прихватить с собой.
А то развелось этих солнцепоклонников много.