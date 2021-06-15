Австрийский солдат получил срок за неудачную татуировку

В итоге молодой человек был приговорен к 19 месяцам лишения свободы за прославление нацизма и незаконное хранение огнестрельного оружия. Подсудимый во время судебного разбирательства активно каялся, заявив, что "сожалеет" о содеянном и "испытывает стыд". "Я попал в плохую компанию, - заявил он в суде. - Мы стремились делать именно то, что было нам запрещено, но все мы сильно недооценивали, насколько это было ошибкой", - сказал в своей речи подсудимый.

По словам подсудимого, он полностью осознал, насколько серьезен его проступок, виной которому были глупость и алкоголь. "Кроме этого, я не могу дать разумного объяснения того, почему я это сделал", - заявил он. Он также заявил, что уже давно перестал общаться с ультраправыми восемь лет назад и серьезно ограничил употребление алкоголя после того, как побывал за решеткой за нападение. Кроме того, он постарался свести татуировку, и теперь она практически незаметна.

Адвокат осужденного Франц Циммерманн заявил, что будет обжаловать приговор.

Закон Австрии о запрещении национал-социализма 1947 года предусматривает тюремное заключение для тех, кто пытается возродить или прославлять организации, имеющие сходство с нацистской партией.