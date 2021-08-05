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Внебрачный сын Леонида Утесова свел счеты с жизнью, застрелившись в тире

Внебрачный сын Леонида Утесова свел счеты с жизнью, застрелившись в тире (5 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пашинин   Утесов   знаменитости   суицид   тир   шоу бизнес   
296
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Днем, 4 августа, мужчина посетил один из столичных стрелковых клубов на Андроньевской площади, где сначала вел себя адекватно, а потом внезапно застрелился.

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Метки: Пашинин   Утесов   знаменитости   суицид   тир   шоу бизнес   
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Отец Пигидий 39 минут назад
...а в остальном прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо....!
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KOSTELLO Полчаса назад
Ну вот и тема для нового шоу малахова готова
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