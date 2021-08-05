Внебрачный сын Леонида Утесова свел счеты с жизнью, застрелившись в тире

Погибшим оказался Игорь Пашинин.

Совершивший суицид 56-летний мужчина долгие годы пытался доказать свое родство с известным исполнителем Леонидом Утесовым, уверяя, что является его внебрачным сыном. С 2014 года он посещал многочисленные ток-шоу и телепрограммы, рассказывая историю о том, как в 70-летнем возрасте мэтр советской эстрады завел роман с его матерью, которой на тот момент было всего 24. Именно от этой связи якобы Пашинин и появился на свет.