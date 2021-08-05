Внебрачный сын Леонида Утесова свел счеты с жизнью, застрелившись в тире

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Днем, 4 августа, мужчина посетил один из столичных стрелковых клубов на Андроньевской площади, где сначала вел себя адекватно, а потом внезапно застрелился.
Осторожно! Видео содержит сцену смерти!
Погибшим оказался Игорь Пашинин.
Совершивший суицид 56-летний мужчина долгие годы пытался доказать свое родство с известным исполнителем Леонидом Утесовым, уверяя, что является его внебрачным сыном. С 2014 года он посещал многочисленные ток-шоу и телепрограммы, рассказывая историю о том, как в 70-летнем возрасте мэтр советской эстрады завел роман с его матерью, которой на тот момент было всего 24. Именно от этой связи якобы Пашинин и появился на свет.
Совершивший суицид 56-летний мужчина долгие годы пытался доказать свое родство с известным исполнителем Леонидом Утесовым, уверяя, что является его внебрачным сыном. С 2014 года он посещал многочисленные ток-шоу и телепрограммы, рассказывая историю о том, как в 70-летнем возрасте мэтр советской эстрады завел роман с его матерью, которой на тот момент было всего 24. Именно от этой связи якобы Пашинин и появился на свет.
Леонид Утесов
Мужчина даже сменил фамилию и сделал несколько тестов ДНК в попытках доказать свое родство с легендарным исполнителем.
Однажды в программе «Прямой эфир» на «России 1» ев его рассказах усомнились, предположив, что настоящим отцом Пашинина является мужчина, который его вырастил. Однако Пашинин продолжал настаивать на своей правоте, ссылаясь на многочисленные свидетельства любвеобильности своего предполагаемого отца.
Теперь по факту смерти мужчины прокуратура Москвы проведет проверку, по результатам которой, как сообщается на официальном сайте ведомства, будут приняты меры. Ранее похожий метод для счетов с жизнью избрал посетитель тира из Новосибирска.
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Метки: Пашинин Утесов знаменитости суицид тир шоу бизнес
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