В Новосибирске мужчина пришел в тир пострелять по мишеням, а застрелил себя

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Все произошло так стремительно, что инструктор ничего не успел предпринять, чтобы предотвратить трагедию.
Вчера, 27 июля, во время занятий в стрелковом клубе «Сибирь» произошла трагедия: застрелился мужчина.
59-летний Сергей Р. взял в руки "Байкал-442" и сначала сделал несколько выстрелов по мишени, затем стремительно развернул оружие в свою сторону и выстрелил в себя.
Острожно! Видео содержит сцену смерти человека
По предварительным данным, погибший жил в поселке Кольцово и долго болел онкологическим заболеванием. В 80-х годах, как сообщают СМИ, он закончил НГУ по специальности «Физическая химия», работал в центре «Вектор», а после — в Лимнологическом институте СО РАН, где изучал подводный мир Байкала.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей посетовали: теперь ведь инструктору достанется. И, судя по его поведению, с подобным он сталкивается не впервые. Чего стоит его жест, когда мужчина всплеснул руками, словно удивляясь: "Что, опять?! Как так-то?"
Одно утешает: есть запись с камеры наблюдения, которая показывает, что вины инструктора в произошедшем нет. Впрочем, в настоящее время проводится проверка инцидента, А представители стрелкового клуба от комментариев журналистам отказываются.
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-Ну вот!Опять!Как вы мудаки заипали!
но на фотках вижу один момент, нет я не претендую на истину, но сколько раз был в тире и на полигонах, то инструктора всегда стоят справа и немножко за спиной стрелка, а тут инструктор слева вроде как
Отмучился дед. А у нас для онкобольных ни одного тира в городе нет.
Скажи это им, и они передумают))