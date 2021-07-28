В Новосибирске мужчина пришел в тир пострелять по мишеням, а застрелил себя

По предварительным данным, погибший жил в поселке Кольцово и долго болел онкологическим заболеванием. В 80-х годах, как сообщают СМИ, он закончил НГУ по специальности «Физическая химия», работал в центре «Вектор», а после — в Лимнологическом институте СО РАН, где изучал подводный мир Байкала.

2021-07-28T14:28:32+03:00