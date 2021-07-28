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В Новосибирске мужчина пришел в тир пострелять по мишеням, а застрелил себя

В Новосибирске мужчина пришел в тир пострелять по мишеням, а застрелил себя (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 14:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   патроны   пострелял   суицид   тир   
1714
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Все произошло так стремительно, что инструктор ничего не успел предпринять, чтобы предотвратить трагедию.

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Метки: Новосибирск   видео   патроны   пострелял   суицид   тир   
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31  комментарий
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
Весь вид инструктора как бы говорит;
-Ну вот!Опять!Как вы мудаки заипали!
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28k
Fat Lynx 9 минут назад
Ну все... тиры можно запрещать.
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5k
Shade116 15 минут назад
Тир для самоубийц
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2k
Виктор 15 минут назад
Сайт хорошего настроения !
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16k
Reynisdrangar 17 минут назад
Зачем это здесь? Не буду смотреть видео. Страшно.
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212
Zlaja ptica Reynisdrangar 15 минут назад
Сайт хорошего настроения же!
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871
оберлейтенант 19 минут назад
ну не знаю. так как ВК у нас заблокировано законом, о видео я не вижу.
но на фотках вижу один момент, нет я не претендую на истину, но сколько раз был в тире и на полигонах, то инструктора всегда стоят справа и немножко за спиной стрелка, а тут инструктор слева вроде как
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4k
Wadim 21 минуту назад
Вот кучу раз ходил в тир и всегда опасаешся, что кто-то возьмёт и расстреляет всех рядом. У каждого пришедшего в руках боевое оружие

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10k
Karelian 24 минуты назад
"По предварительным данным, погибший жил в поселке Кольцово и долго болел онкологическим заболеванием"
Отмучился дед. А у нас для онкобольных ни одного тира в городе нет.
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21
Иероним Босх Полчаса назад
Хреновый пример подал.
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5k
Свирепый Бамбр 55 минут назад
Пора в городах ставить -
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3k
Едондер пуп 56 минут назад
Заголовок неправильный: мужчина пришел в тир застрелить себя, но немного пострелял по мишеням.
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5k
М С Час назад
А у инструктора неслабый шок походу.
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6k
workmen77 Час назад
Вот из за таких дебилов теперь наши "умные" депутаты примут закон, по которому чтобы пострелять в тире тебе нужно будет собрать кучу справок за деньги.
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5k
Ya Час назад
Самоубийцу не жалко, наверняка у него были причины. А вот у инструктора будет масса проблем.
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9k
myymoo Час назад
Вот не понимаю, ну захотелось тебе убиться, зачем другим проблемы доставлять, есть много способов гораздо проще, нажрись таблеток, порежь вены, спрыгни наконец с балкона (хоть полетаешь раз в жизни).
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1k
Нестор Петров Час назад
как это не успел среагировать? всё он успел - вон как резво отпрыгнул и убежал
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