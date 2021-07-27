Уволенная из-за BDSM фотографий тренер из Магнитогорска обратилась в ЕСПЧ

Детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий 20-летней давности. В 90-х годах Екатерина приняла участие в необычной фотосессии с элементами BDSM. На протяжении двух десятилетий это никого не волновало, но в 2019 году они вдруг были признаны аморальными.
Педагог-психолог Екатерина Конопенко в сфере образования работает с 1999 года. До своей учительской карьеры девушка принимала участие в откровенной фотосессии, о которой позже и не вспоминала вовсе. В 2019 году фотографии попали в руки к Маргарите Павловой, которая тогда была уполномоченным по правам человека в Челябинской области. Омбудсмен организовала проверку, в ходе котрой Екатерина была уволена.
Конопенко не согласилась с решением прокуратуры и обратилась в суд. Она требовала восстановления на работе, взыскания зарплаты и компенсации в один миллион рублей. Однако, иск был отклонён.
Теперь Екатерина намерена обратиться в суд ЕСПЧ. Женщина рассказала Life, что несмотря на прошедшие два года, ещё не поздно.
"Подача документов в ЕСПЧ закономерна в моей ситуации. Ещё в 2019-м все СМИ писали о том, что я готова дойти до ЕСПЧ, вот сроки и подошли", — сообщила уволенный тренер.
В российских творческих кругах Екатерина больше известна как поэтесса, фотомодель и концептуальный перформер. Снимки, сделанные в 90-х годах были направлены на поддержание произведений искусства.
По словам Конопенко, она является обладателем международной премии в Индии, а также публикуется в международных журналах.
"Переводы моих стихов публикуются по всему миру — и на востоке, и на западе. Мои фотографии печатаются на обложках поэтических книг, в международных журналах. Именно поэтому я уверена в своей победе", — говорит заявительница.
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Послан еспч давно,
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