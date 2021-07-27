Уволенная из-за BDSM фотографий тренер из Магнитогорска обратилась в ЕСПЧ

Педагог-психолог Екатерина Конопенко в сфере образования работает с 1999 года. До своей учительской карьеры девушка принимала участие в откровенной фотосессии, о которой позже и не вспоминала вовсе. В 2019 году фотографии попали в руки к Маргарите Павловой, которая тогда была уполномоченным по правам человека в Челябинской области. Омбудсмен организовала проверку, в ходе котрой Екатерина была уволена.

Конопенко не согласилась с решением прокуратуры и обратилась в суд. Она требовала восстановления на работе, взыскания зарплаты и компенсации в один миллион рублей. Однако, иск был отклонён.