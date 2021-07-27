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Уволенная из-за BDSM фотографий тренер из Магнитогорска обратилась в ЕСПЧ

Уволенная из-за BDSM фотографий тренер из Магнитогорска обратилась в ЕСПЧ (3 фото)

Автор:
27 июля 2021 14:38
Сообщество : Истории
Метки: ynews   ЕСПЧ   интересное   интимные фото   увольнение   учитель   фото   
2586
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Детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий 20-летней давности. В 90-х годах Екатерина приняла участие в необычной фотосессии с элементами BDSM. На протяжении двух десятилетий это никого не волновало, но в 2019 году они вдруг были признаны аморальными.

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Метки: ynews   ЕСПЧ   интересное   интимные фото   увольнение   учитель   фото   
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23  комментария
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19k
shevanez 2 часа назад
Честно говоря, по фигу, но вот что интересно, всплыви эта сессия через год-два, тогда более- менее, хоть понятно. Прошло ДВАДЦАТЬ! лет. Это не уголовное преступление, а даже в уголовном кодексе есть понятие срока давности. Кто-то с кем-то сводит счеты?
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8k
Dmitry 8 минут назад
А что с профессиональными качествами мадам? Может там тоже не все красиво, а фотки только добавили масла в огонь?
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13k
Михаил Гривин 16 минут назад
Фигассе тётка за 20 лет сохранилась... шикарная, блин. Ей бы и сейчас такая фотосессия не помешала )))
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2k
V2.Smirnov 44 минуты назад
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94
ssvs0807 45 минут назад
ну взяли тетку под контроль. Что тут такого?
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15k
Maks Es 50 минут назад
Так я не понял. Она детский тренер или психолог-педагог? Если первое, то мальчишкам остаётся только позавидовать. Если второе - вон из профессии!
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4k
tamin Час назад
Все всплывает рано или поздно. Если бы она была супер тренером, все бы просто болт забили. Явно не в этом дело
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47k
noName Час назад
Чет мне кажется,что уволили её по другим причинам,а эти фото стали "последней каплей"
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
если нет насилия и всем участникам приносит удовлетворение то это не преступление . другой вопрос а нахера было фотки выкладывать или публиковать или как там коряво она их хранила ...
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24k
Дмитрий 2 часа назад
А как детский правозащитник,обнаружила эти фото?
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379
Мурчелло 2 часа назад
Симпатичная.Но бл.я.д.ство из глаз просто прет.
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379
Мурчелло Перст Указующий Час назад
Да,но не все его принимают.
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108
Лёха 2 часа назад
Фубля, башмаки облизывает...
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Госдума - вот, где настоящие извращения.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Несломившейся Россией ,
Послан еспч давно,
Перестань месить говно,
Обращайся в Спортлото.
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379
Мурчелло Lev Asriev 2 часа назад
У вас то не получилось.
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9k
Касьян Пуздой 2 часа назад
Бездарная тупая шалашовка. То что оно "пишет" - это не стихи - это какой-то имбецильный бред. Надеюсь в еспч её пошлют туда, на чём ей самое место.
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу ученики нашли фотки в тырнете. Нефиг было бл.ядствовать, прошлое рано или поздно всегда вылазит.
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