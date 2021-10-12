В гостях у самого знаменитого каракала нашего времени

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Мемом в интернете может стать кто и что угодно. Живым примером является каракал Гоша , который живёт в российской семье.
Каракала по кличке Гоша дети прославили в сети под прозвищем Шлёпа и сделали героем многочисленных мемов 2020, а затем 2021 года. Среди англоязычных пользователей он известен как Big Floppa или Floppa.
Сегодня вы можете побывать в гостях у хозяйки Шлепы и полюбоваться большим котиком.
Сегодня вы можете побывать в гостях у хозяйки Шлепы и полюбоваться большим котиком.
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Метки: 360подмосковье Big Floppa видео животные каракал мем шлепа
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