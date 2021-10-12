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В гостях у самого знаменитого каракала нашего времени

В гостях у самого знаменитого каракала нашего времени (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2021 15:15
Сообщество : Животные
Метки: 360подмосковье   Big Floppa   видео   животные   каракал   мем   шлепа   
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Мемом в интернете может стать кто и что угодно. Живым примером является каракал Гоша , который живёт в российской семье.
Каракала по кличке Гоша дети прославили в сети под прозвищем Шлёпа и сделали героем многочисленных мемов 2020, а затем 2021 года. Среди англоязычных пользователей он известен как Big Floppa или Floppa.

Сегодня вы можете побывать в гостях у хозяйки Шлепы и полюбоваться большим котиком.

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Метки: 360подмосковье   Big Floppa   видео   животные   каракал   мем   шлепа   
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Fisher1979 2 минуты назад
Он меня уже в инсте и других сейтах за@бал.
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