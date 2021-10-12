В гостях у самого знаменитого каракала нашего времени

Каракала по кличке Гоша дети прославили в сети под прозвищем Шлёпа и сделали героем многочисленных мемов 2020, а затем 2021 года. Среди англоязычных пользователей он известен как Big Floppa или Floppa.



Сегодня вы можете побывать в гостях у хозяйки Шлепы и полюбоваться большим котиком.