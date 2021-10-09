Собачонка насмешила хозяйку

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Маленькой собачке настолько не терпелось поприветствовать возвращавшуюся домой хозяйку, что она рванула к ней навстречу через дыру в заборе, из которой навстречу хозяйке вылезла неожиданно смешная морда!
Видео запечатлело веселый момент, когда радостная собака приветствует свою хозяйку, просовывая голову в дыру в стене сада. Маленькая собачка Габриэла с широко раскрытыми глазами пытается разглядеть владелицу, возвращающуюся домой.
Веселые кадры были сняты в Сан-Педро в штате Сан-Паулу, Бразилия. На видео слышно, как владелица говорит: «Я иду домой, как страшно!» когда она замечает голову Габриэлы, торчащую из стены.
Веселые кадры были сняты в Сан-Педро в штате Сан-Паулу, Бразилия. На видео слышно, как владелица говорит: «Я иду домой, как страшно!» когда она замечает голову Габриэлы, торчащую из стены.
Габриэла очень повеселила хозяйку своим видом. Клыки крошечной собачки выставлены на всеобщее обозрение, а ее глаза-плошки отчаянно ищут конец трубы. «Пес, что ты там делаешь?» - говорит владелица, пытаясь сдержать смех. "Когда-нибудь ты там застрянешь! Глаза вылезут наружу, остальное будет внутри", - говорит она собаке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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