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Собачонка насмешила хозяйку

Собачонка насмешила хозяйку (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 10:47
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   домашние любимцы   животные   смешно   собаки   собаки и хозяева   
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Маленькой собачке настолько не терпелось поприветствовать возвращавшуюся домой хозяйку, что она рванула к ней навстречу через дыру в заборе, из которой навстречу хозяйке вылезла неожиданно смешная морда!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   встреча   домашние любимцы   животные   смешно   собаки   собаки и хозяева   
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