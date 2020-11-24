"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео

В Сети появилось видео из села Лопатино Красноярского края, в котором мужик не щадя живота своего, точнее, голосовых связок, спасает коня от стаи собак.



Главный герой ролика увидел, как местные собаки согнали запряженного коня с дороги и нешуточно нападают на него, кусая за ноги. Сельчанин, вооружившись камерой и лопатой, поспешил на помощь животному. К счастью, лопата гуманному мужику не понадобилась - русский мат оказался эффективней...