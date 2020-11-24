"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео

Село, лошадь, собаки. И тарантиновский накал страстей. Вот как должен выглядеть настоящий защитник животных и природы. Этот мужик одним только матом способен остановить глобальное потепление!
В Сети появилось видео из села Лопатино Красноярского края, в котором мужик не щадя живота своего, точнее, голосовых связок, спасает коня от стаи собак.
Главный герой ролика увидел, как местные собаки согнали запряженного коня с дороги и нешуточно нападают на него, кусая за ноги. Сельчанин, вооружившись камерой и лопатой, поспешил на помощь животному. К счастью, лопата гуманному мужику не понадобилась - русский мат оказался эффективней...
Главный герой ролика увидел, как местные собаки согнали запряженного коня с дороги и нешуточно нападают на него, кусая за ноги. Сельчанин, вооружившись камерой и лопатой, поспешил на помощь животному. К счастью, лопата гуманному мужику не понадобилась - русский мат оказался эффективней...
Досталось, правда, не только собакам, но и Ване, сидевшим в телеге, и другим сельчанам, которые бездействуя наблюдали, как собаки едва не загрызли бедного коня.
Полное видео. Осторожно, много нецензурной лексики
Гуманизм мужика в итоге победил. Ни одно животное при съемках "фильма" серьезно не пострадало.
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