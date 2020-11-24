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"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео

"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео (2 фото + 2 видео)

Автор:
24 ноября 2020 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Лопатино   видео   животные   конь   село   собаки   спасение   
2017
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2

Село, лошадь, собаки. И тарантиновский накал страстей. Вот как должен выглядеть настоящий защитник животных и природы. Этот мужик одним только матом способен остановить глобальное потепление!

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Лопатино   видео   животные   конь   село   собаки   спасение   
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17  комментариев
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1k
Александр Алехин 2 часа назад
Рефлекторно отодвинулся от монитора. А то еще лопатой [мат] за то что смотрел, пока собаки коня кусали.
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87k
сапер Водичка 9 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Саша 11 минут назад
То чувство, когда тебя могут победить, но тебе всё равно нужно нападать.....тоже тогда в такую голосину ору)))
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480
дед Фишка 21 минуту назад
Скажу без ложной скромности: " Мужик а..уителен"! СНХБ)))
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2k
Нескучный сад 23 минуты назад
Мужик придёт, порядок наведёт
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2k
Алекс Полчаса назад
Я гуманный п...ц!!!! Красава мужик!) Его б на заседание правительства выпустить))))
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5k
ДеониS 46 минут назад
Животные чьи собаки должны были пострадать.
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442
metrolog 49 минут назад
Молодец мужик, навел порядок
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1k
Леонид Час назад
собаки похожие на людей отпустили собак похожих на собак " погулять", по моему мнению в сельской местности свободно бегающая собака должна приносить хозяину штрафа от 20 000 р. , и только тогда собаки похожие на людей будут боятся отпускать собак "погулять" , ну или дать добро на отстрел приравнивая их к бродячим.
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2k
Ivan Час назад
Тот случай, когда матом не ругаются, а на нем разговаривают!
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6k
Влад Час назад
красавчик
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3k
yahaomsk Час назад
вот бы его с лопатой на заседание госдумы !!!!!!
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Охереть!)))
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Dionysus
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