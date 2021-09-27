В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр

Глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский считает, что в это время тигр не опасен. Зверь сыт, благодушно настроен, а потому волноваться было не о чем. "Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево", - встретил в кустиках тигрицу, поясняет Мосальский.

2021-09-27T12:16:06+03:00