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В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр

В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Приморье   видео   грибники   животные   загнал на дерево   тигр   
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Говорят, что в это время года тигры спокойные, потому что сытые. Жителям села Соколовка проверять на себе степень лояльность хищника не захотелось.

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Метки: ynews   Приморье   видео   грибники   животные   загнал на дерево   тигр   
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Nevad Black Час назад
от видео то страшно, а вживую вообще обоср...ся можно
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−13
apqurhf 36 минут назад
зачем публиковать такое... там тигров осталось-то несколько штук всего... теперь всякая петушня с ружьями будут знать, куда за шкурой идти.
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