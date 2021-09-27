В Приморье грибникам пришлось отсиживаться на дереве, пока по лесу бродил тигр

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Говорят, что в это время года тигры спокойные, потому что сытые. Жителям села Соколовка проверять на себе степень лояльность хищника не захотелось.
Тихая охота в Приморье чуть не обернулась трагедией. Грибники отошли от села всего на километр, как вдруг услышали рык тигра. Не долго думая, люди забрались на дерево, на котором просидели около сорока минут. На видео, которое они успели снять сверху, слышен рык зверя, после хищник мелькает в кустах и удаляется.
Глава Лазовского муниципального округа Юрий Мосальский считает, что в это время тигр не опасен. Зверь сыт, благодушно настроен, а потому волноваться было не о чем. "Если бы он начал нападать на людей, у них бы не было шанса успеть залезть на дерево", - встретил в кустиках тигрицу, поясняет Мосальский.
Ну, тигр, может, и не конфликтный, однако проверять степень его благодушия у грибников желания не возникло. И правильно сделали. Встречи с хищными кошками порой заканчиваются не так благополучно. В конце августа 2021 г в Нанайском районе Хабаровского края сотрудник лесозаготовительной бригады решил справить естественную нужду. Мужчина встретил в кустиках тигрицу, которая насмерть загрызла работника, не оставив ему ни единого шанса на спасение.
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