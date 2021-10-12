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16 самых дорогих фотографий, сделанных в СССР

16 самых дорогих фотографий, сделанных в СССР (17 фото)

Автор:
12 октября 2021 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: СССР   Советские люди   аукцион   кадр   люди   фото   фотограф   
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Снимки советских фотографов всегда пользовались особой популярностью на зарубежных аукционах.


В 2013 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне была выставлена коллекция из 155 лотов с работами «подпольных» фотографов бывшего Советского Союза. Всего было продано 34 лота коллекции, общая сумма продаж составила 313 250 фунтов стерлингов. Эти кадры были сделаны в период с 1959 по 2004 год, и они дают возможность заглянуть в ту эпоху нашей страны под новым углом, благодаря труду фотографов, которые работали вне поля зрения советского правительства.


Матросы

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Борис Михайлов

Снимок вручную раскрашен анилиновыми красителями. Продан за 20000 фунтов стерлингов.


Лицо эпохи и прощайте, товарищи по партии!

Антанас Суткус

Лот из двух был продан за 6-8 тысяч фунтов стерлингов.


Шимпанзе в цирке

На фото - шимпанзе Микки, которого Виталий Комар и Александр Меламид учили делать фотографии на Красной площади. Лот из 18 фотографий Микки ушел с молотка за 50 тысяч фунтов стерлингов.


Победители соревнования

Борис Михайлов

Фотография Бориса Михайлова, который считается одним из важнейших фотографов бывшего СССР, ушла с молотка за 13750 фунтов стерлингов.

Борис Михайлов

В СССР подобные снимки не выставлялись вплоть до самого конца 1980-х годов.


Безмолвие

Евгений Раскопов

Снимок был оценен в 1500-2000 фунтов стерлингов.


Молодежь большого города

Игорь Мухин

Две фотографии Игоря Мухина, сделанные в 1980-е годы, когда он снимал московское панк-рок-движение, были оценены в 6-8 тысяч фунтов стерлингов.


Васара

Александрас Мацияускас

Своеобразный снимок был оценен в 2-3 тысячи фунтов стерлингов.


Дворник на Красной площади

Геннадий Бодров

Снимок, сделанный в 1988-1990 годах, оценен в 2-3 тысячи фунтов стерлингов.


Азис

Евгений Мохорев

Снимок Евгения Мохорева относится к серии "Подростки Санкт-Петербурга" и был сделан в 1996 году. Вместе с еще семью работами автора, продан за 5000 фунтов стерлингов.


Сартр

Антанас Суткус

Культовое фото 1965 года Антанаса Суткуса не раз появлялось на обложках мировых изданий. Тогда литовского фотографа попросили запечатлеть официальное путешествие писателя Жана-Поля Сартра. Продано за 7250 фунтов стерлингов.


На рынке

Александрас Мацияускас

Снимок продан в лоте из трех работ за 4 тысячи фунтов стерлингов.


Непосредственность и дерзость выходок

Сергей Борисов

Снимок из московской серии, сделанный в 1988 году, был продан за 1500 тысячи фунтов стерлингов.


Путешествия

Витас Луцкус

Три работы литовского фотографа Витаса проданы за 1500 фунтов стерлингов.


Скорость

Иси Трапидо

На аукционе снимок эстонского фотографа продан за 2250 фунтов стерлингов.


Город

Алексей Титаренко

Пять работ автора, включая эту, оцениваются в 6-8 тысяч фунтов стерлингов.


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Метки: СССР   Советские люди   аукцион   кадр   люди   фото   фотограф   
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4k
au3 Полчаса назад
Если бы у меня фотка так получилась - посчитал бы браком. А оно во как оказывается ....
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39k
dima423 37 минут назад
ну зашибись) а мы бесплатно можем распечатать)))
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1k
Hallo FreeSpace 39 минут назад
Только фотка мухина зашла ...
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GoodNeon

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