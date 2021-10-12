16 самых дорогих фотографий, сделанных в СССР

В 2013 году на аукционе Sotheby’s в Лондоне была выставлена коллекция из 155 лотов с работами «подпольных» фотографов бывшего Советского Союза. Всего было продано 34 лота коллекции, общая сумма продаж составила 313 250 фунтов стерлингов. Эти кадры были сделаны в период с 1959 по 2004 год, и они дают возможность заглянуть в ту эпоху нашей страны под новым углом, благодаря труду фотографов, которые работали вне поля зрения советского правительства.

Матросы