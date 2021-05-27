Что в СССР можно было получить за собранный мусор

При СССР была налажена система сдачи и переработки мусора, за вклад в которую граждан щедро поощряли. Сегодня же власти снова пытаются научить россиян правильно обращаться с мусором, причем в пример приводят как раз систему по утилизации, которая существовала в Союзе. Ниже рассказываем, какую выгоду с этого имели граждане, что спешили правильно расстаться со своим мусором, и как сбор отходов стал популярным в СССР.





Раздельный сбор

В начале 20-х годов прошлого века населению стали прививать бережное отношение к используемым товарам. Постепенно организовывали комплексные мероприятия по сбору отходов, в результате чего полимеры, текстиль, шины, стекло и макулатуру стали относить к различным видам отходов, подлежащим вторичной переработке. Сдача мусора стала одной из традиций СССР, по которым стоит скучать сегодня.

В СССР люди активно сдавали мусор на переработку





Правительство тщательно продумало и организовало систему по утилизации мусора, причем вплоть до того, что затраты на переработку входили в сумму себестоимости перерабатываемого товара. Важную роль в организации сбора мусора сыграли специальные пункты, которые существовали по всей стране. В них массово сдавали материалы для переработки обычные советские граждане, и дело это было очень популярным.

К данному мероприятию активно привлекали молодежь. Еще со школьной скамьи детей агитировали сдавать бутылки и макулатуру, им устраивали специальные конкурсы, в которых человек, собравший наибольшее количество продуктов для переработки, получал специальные призы, грамоты или же путевки в лагерь.

Школьники сдают макулатуру





Квартиры за бутылки

Государство активно стимулировало сдавать мусор и взрослых граждан. Так, каждый вид сырья имел свою цену, причем материальное поощрение было немаленьким, ведь за две пустые стеклянные бутылки из-под молока можно было купить новую, но уже с содержимым внутри. Чуть позже бутылки из-под воды или водки стали стоить еще дороже, так что на сдаче сырья можно было неплохо заработать. Некоторые утверждают, что на накопленные деньги со сдачи отходов даже покупали автомобили и квартиры.

Бутылки сдавали ящиками

Помимо финансового вознаграждения у людей была возможность приобрести за сырье какие-либо дефицитные товары. Часто люди обменивали отходы на мыло, стиральные порошки, уникальные сборники зарубежных произведений и другие приятности.





Сегодня российская система по сбору и переработке вторичного сырья остается неразвитой. Россияне если и сортируют мусор, то лишь в больших городах, а в некоторых поселках проблемы есть даже с его вывозом.





А как вы относитесь к данной проблеме?