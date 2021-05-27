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Что в СССР можно было получить за собранный мусор

Что в СССР можно было получить за собранный мусор (4 фото)

Автор:
27 мая 2021 08:06
Сообщество : СССР
Метки: СССР   люди   мусор   факты   фото   
540
4

В советское время к отходам относились совершенно иначе, чем в России в наши дни.

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Метки: СССР   люди   мусор   факты   фото   
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13  комментариев
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14k
dimitr Час назад
Автор, сам ты мусор. А в статье - вторсырьё.
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14k
ВОВЧЕГ 3 секунды назад
Мой папаша был хронический алкаш, но на счастье на него напала блаж, он в квартире все бутылки пособрал и на пару тысячен посуды сдал!
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−17
sifonzul 51 минуту назад
гребанный совок . книг даже не было . одна дрянь партийно-пропагандонная. за нормальную книгу 20 кило бумаги надо было сдать . фу бля...
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45
Whiskey Cola 58 минут назад
Очень любил лимонады. Бутылки собирал на балконе, потом сдал, помнб пришлось несколько ходок делать. Но это было уже в независимом Казахстане, середина 90х. Потом пункты приема исчезли.
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16k
Александр Сучков Час назад
ну макулатура и металлолом в школе то такое, соревновались и всё, никаких путевок и тому подобного не было, и это в Москве, про удаленные места вообще молчу, так что- гонево. А вот на бутылках можно было копеечку неплохую поднять по тем временам, тем более много ли нам, детворе, надо было)))
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12k
gavrosh Час назад
За макулатуру выменял всего тарзана и владыку марса Эдгарра Берроуза.
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12k
Юрий Николаевич Час назад
Решение простое. Платить нал за сданное вторсырье. Да за год страны очистят от пластика и прочей "грязи".
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330
Мне по барабану 2 часа назад
Из своего детства. Бутылка Чебурашка принималась по 20 копеек, в парках можно было сдать пустую бутылку из под лимонада, доплатить 8 копеек и получить полную, которую потом опять можно было сдать.
Для сравнения мороженое стоило 10 копеек и сдав ОДНУ пустую бутылку можно было купить два стаканчика вкусняшки.
Если целенаправленно заняться сбором и сдачей бутылок, то за лето можно было набрать до 100 рублей, квартиру конечно не купишь, но карманные деньги были всегда. Свой первый кассетный магнитофон я купил в 12 лет, на деньги с бутылок.
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202k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Пустая пивная бутылка стоила 12 копеек.
А теперь посчитай сколько бутылок нужно сдать чтобы купить квартиру.
Сколько лет ты бы их собирал?
Я за лето насдавал только на полвелосипеда (35 руб.), ещё столько же добавили родаки.
Ты бы умер без квартиры за собирательством.
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