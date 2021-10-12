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На грани трэша и шедевра — 9 советских фантастических фильмов про космос

На грани трэша и шедевра — 9 советских фантастических фильмов про космос (10 фото)

Автор:
12 октября 2021 09:04
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   космос   треш   угар   фильм   фильмы про космос   фото   
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Советский кинематограф не часто баловал поклонников фантастикой, а уже тем более – рассказами о покорении космоса.

Мощная актерская школа в данном направлении – ещё не главное слагаемое успеха; нужны и специальные эффекты, и определенная сценарная дерзость. Так что, помимо «Соляриса», на экраны себе пробивали путь и не слишком изящные картины, разбалансированные, местами трэшовые.


Но в те годы даже подобные примеры казались глотком свежего воздуха – как говорится, «на безрыбье и рак – рыба». В нашей новой подборке мы вспоминаем космическую фантастику, снятую в СССР, в которой недостатков, зачастую, больше, чем достоинств. Однако, те, кто ходил на данные картины в кино, явно почувствуют вибрацию струн свой памяти.



9. Звездный инспектор (1980)

Сценарий картины переписывался два года, всего было подготовлено аж девять вариантов развития событий, однако, по факту, Марк Ковалев и Владимир Полин сняли «тоску зеленую» – хоть и в космосе. Фабула только на бумаге выглядит увлекательно и даже современной (база Международной космической инспекции уничтожена пиратским крейсером, космический корабль «Вайгач», отправленный к месту событий, обнаруживает на удаленной планете тайную научную лабораторию, разрабатывающую системы искусственного интеллекта). По факту же, нам предстоит оценить несколько смехотворных визуальных эффектов и пространные рассуждения об опасности компьютеров.

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8. Петля Ориона (1980)

Мода на «добрых» инопланетян достигла апогея к началу восьмидесятых годов ХХ века, чем и воспользовался создатель культового мини-сериала «Капитан Немо» Василий Левин. Увы и ах, рассказ о том, как навстречу некоему сгустку энергии отправился экипаж из людей и дублирующих их киборгов, выглядит гротеском, лишенным всяческого чувства ритма и даже к финалу не вызывающим сопереживания героям.




7. Небо зовет (1959)

Пятидесятые – эпоха знаменитой гонки в космосе между СССР и США. Так что, Александр Козырь и Михаил Карюков снимали кино «на злобу дня» – осуществляются два старта кораблей к Марсу, американцы, поторопившись, терпят крушение, и спасать «Тайфун» теперь должен советский корабль «Родина». Лента появилась на экранах всего спустя два года после запуска первого спутника земли, а ряд её кадров был использован (опять же, американцами!) для перемонтажа описанной ниже «Планеты бурь» в «Путешествие на доисторическую планету». Что ж, несмотря на все преимущества, картина получилась прямой, словно рельса и лишенной всяческой объемности характеров.




6. Возвращение с орбиты (1983)

Хит 1983 года – картина Александра Сурина с Юозасом Будрайтисом и Виталием Соломиным в главных ролях. Заявленный, как эпохальное приключение (из-за метеоритного дождя получил серьёзные ранения командир орбитальной станции – для возвращения космонавта на Землю стартует экипаж Кузнецова-Мухина) фильм, тем не менее, построен по принципу «бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно), да и пронизан еще какой-то ноткой безысходности – словно авторы уже тогда предчувствовали крушение сверхдержавы…




5. Звездная командировка (1983)

Фантастическая комедия Бориса Ивченко – повесть о том, как механизатор Ефим Тришкин попал на планету Рюм, а его место на земле занял инопланетянин Глоус, в точности внешне копирующий сельского рабочего. Владимир Носик и Гражина Байкштите играют весьма проникновенно, «чужое» общество, зарегулированное от и до, тоже прописано изящно – но, в целом, ленте, конечно не достает задора.




4. Лунная радуга (1983)

Одноименное литературное произведение Сергея Павлова вызвало «шок и трепет» на рынке, так что, к будущей экранизации было приковано невиданное внимание. Картина молодого режиссера Андрея Ермаша не оправдала почти ни одной надежды – от первоисточника остались «рожки, да ножки», спецэффекты выглядят второсортными (это-то на фоне блестящих недавних «Через тернии к звездам»), а диалоги не внушают ничего, кроме недоумения. Получился какой-то кадавр, застрявший между стилем Андрея Тарковского и Джорджа Лукаса.




3. Я был спутником солнца (1959)

Фильм Виктора Моргенштерна предельно серьезен – описывается жизнь двух поколений исследователей, рискующих жизнями ради изучения Солнца (в космосе, как оказывается, есть аномалии, непроницаемые для радиоволн). Напыщенная актерская игра в картине скорее подходит для театральной сцены, однако, режиссуре удается железной рукой удержать повествование и приковать внимание зрителей к экрану до самой развязки.




2. Туманность Андромеды (1967)

Книга Ивана Ефремова, которую взялся экранизировать Евгений Шерстобитов, поражает своим монументализмом и многоплановостью, а на экране нас ждала лишь «бледная копия чужой любви». Именно таким получился рассказ о захвате притяжением Железной звезды корабля землян «Тантра» и вынужденной посадке на чужой планете – огрехи режиссуры не позволяют полностью погрузиться в иной мир, хотя, надо отдать должное создателям, визуальные эффекты тут для своих лет сделаны на твердую пятерку, а изобретательности постановки позавидуют многие современные творцы.




1. Планета бурь (1961)

Вынужденная посадка на Венере, которая оказалась совсем не такой безжизненной и пустынной, как казалось с Земли; шикарная роль Георгия Жженова, мировое признание (голливудский перемонтаж в «Путешествие на доисторическую планету»), отличная накачка адреналина и неплохие эффекты – все это, «Планета бурь». Да, наивность местами зашкаливает, но в нашем списке эта лента, безусловно, находится на самом видном месте.

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Метки: актеры   кино   космос   треш   угар   фильм   фильмы про космос   фото   
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22k
Сибиряк 36 минут назад
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klklkl 7 минут назад
Лунная радуга - кстати мощная вещь! (книга, фильм не видел) Даже на сегодняшний день. Если бы кто из Голливуда обратил внимание - отличный фильм мог бы выйти.
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1k
Yus Полчаса назад
Отроки во вселенной.
Москва-Кассиопея.
Солярис.
Лиловый шар.
Через тернии к звездам.
и много много еще.
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