На грани трэша и шедевра — 9 советских фантастических фильмов про космос

Мощная актерская школа в данном направлении – ещё не главное слагаемое успеха; нужны и специальные эффекты, и определенная сценарная дерзость. Так что, помимо «Соляриса», на экраны себе пробивали путь и не слишком изящные картины, разбалансированные, местами трэшовые.

Но в те годы даже подобные примеры казались глотком свежего воздуха – как говорится, «на безрыбье и рак – рыба». В нашей новой подборке мы вспоминаем космическую фантастику, снятую в СССР, в которой недостатков, зачастую, больше, чем достоинств. Однако, те, кто ходил на данные картины в кино, явно почувствуют вибрацию струн свой памяти.





9. Звездный инспектор (1980)

Сценарий картины переписывался два года, всего было подготовлено аж девять вариантов развития событий, однако, по факту, Марк Ковалев и Владимир Полин сняли «тоску зеленую» – хоть и в космосе. Фабула только на бумаге выглядит увлекательно и даже современной (база Международной космической инспекции уничтожена пиратским крейсером, космический корабль «Вайгач», отправленный к месту событий, обнаруживает на удаленной планете тайную научную лабораторию, разрабатывающую системы искусственного интеллекта). По факту же, нам предстоит оценить несколько смехотворных визуальных эффектов и пространные рассуждения об опасности компьютеров.