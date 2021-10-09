18 киноляпов, которые сложно не заметить

Снять фильм очень трудно. Вы замечали, сколько людей указано в титрах? И это еще не все, кто трудится над созданием шедевра. Конечно, без ошибок обойтись невозможно, но ляпы в этих фильмах просто непростительны!
Сделать всё без сучка и задоринки бывает ой как сложно, и киноиндустрия тут не исключение. Ведь в создании фильмов на разных этапах задействовано огромное количество людей, и хоть один из них да и ошибётся. Так в кадре появляются ляпы, разглядеть которые способны только внимательные зрители. Ну или те, кто решил засмотреть любимые фильмы, сериалы или мультики до дыр. Чтобы вам не пришлось этим заниматься, интересными киноляпами поделились пользователи сети.
1. В «Докторе Стрэндже» в кадр попал член съёмочной команды
2. В «Форресте Гампе» главный герой говорит, что Дженни умерла утром в воскресенье, что не сходится с датой на её надгробии
На надгробии в качестве даты смерти указано 22 марта 1982 года, а это был понедельник.
3. В фильме «Нецелованная» неправильно указано число Пи
В фильме это число 3,145786998 и далее, в то время как реальное число Пи начинается как 3,141592653 и так далее.
4. У Аладдина из одноимённого фильма 2019 года в кармане можно увидеть мобильный телефон
5. В фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» актриса Дженнифер Лоуренс неправильно держит лук
Если так натягивать тетиву, то при выстреле она повредит героине нос и губы.
6. В одном из кадров фильма «Реинкарнация» можно увидеть парик актрисы Тони Коллетт
7. В «Рассвете мертвецов» одному из зомби забыли нанести грим на живот
8. В фильме «Леди Бёрд», действие которого происходит в 2002 году, можно заметить ляп с флагами на плакате
На плакате с флагами разных стран можно увидеть флаги Сербии и Черногории. Но в 2002 году они ещё были одной страной — Югославией.
9. В фильме «101 дальматинец» пёс по кличке Понго — отец 15 щенков. Вот только сыграл его кастрированный пёс
10. В фильме «Мстители: Финал» усы Тони Старка постоянно меняются
11. В одной из серий сериала «9-1-1» пациенту ампутируют руку. Но создатели забыли убрать из кадра конечность, которая так и осталась зелёным пятном на экране
12. В мультфильме «Дорога на Эльдорадо» на парусах испанских галеонов можно увидеть крест ордена Христа. Это португальский символ
13. В «Черепашках-ниндзя» из 90-х можно заметить члена съёмочной команды, который плохо спрятался под столом
14. В мультике «Балерина» действие происходит во Франции XIX века. В одном из кадров можно увидеть Статую Свободы, но её цвет изображён неверно
В то время цвет статуи должен был быть бронзовым. Сейчас он зеленоватый из-за того, что бронза зеленеет со временем.
15. В фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» хорошо видно, что все книжные полки — фальшивые
16. В «Семнадцати мгновениях весны» на фоне Штирлица проезжает ЗИЛ-130. Производство этого автомобиля началось в 1962 году
17. В сериале «Тальянка» на ретро-автомобиле можно увидеть современные номера
18. В сериале «Секс в большом городе» на экране телевизора отразилась съёмочная группа
Источник:
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про мелочи промолчу...
Москва, 1942 год...
И вот такая кофейня, частная, да ещё с "ЯТЬ" в названии ...
А фраза главного НКВД-шника, глядящего на играющих в смерть Гитлеру деток, которого убогий Домогаров изображает, в его-то 50+ (по пачпорту, и на 60 по морде лица):
"а мы в детстве в Чапая играли" - ну бывает, подзадержался в развитии немножко )))
Сериал "Команда 8"
Действие фильма - ВОВ, 1-я серия - 1941 год.
Кадр из фильма - слева на полке, у одного из главных героев фильма - 2 тома из .... "Истории 2-й мировой войны"
а когда Вы узнали, что она не из бетона?
Это какой-то позор!
Добавочку про время начала производства ЗиЛ-130 - можно засчитать уже как ляп автору самого поста. То, что советский грузовик на дороге гитлеровской Германии - это, видимо, ничего. Нестыковочка, что производство началось в 1962 году)..
Ну, это не нарушает логику повествования. Кастрировали после того, как стал отцом.