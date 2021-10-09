18 киноляпов, которые сложно не заметить

Сделать всё без сучка и задоринки бывает ой как сложно, и киноиндустрия тут не исключение. Ведь в создании фильмов на разных этапах задействовано огромное количество людей, и хоть один из них да и ошибётся. Так в кадре появляются ляпы, разглядеть которые способны только внимательные зрители. Ну или те, кто решил засмотреть любимые фильмы, сериалы или мультики до дыр. Чтобы вам не пришлось этим заниматься, интересными киноляпами поделились пользователи сети.

1. В «Докторе Стрэндже» в кадр попал член съёмочной команды