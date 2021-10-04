FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5453 поста • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Молчание ягнят" - как создавался один из лучших триллеров в истории кино?

"Молчание ягнят" - как создавался один из лучших триллеров в истории кино? (4 фото)

Автор:
04 октября 2021 09:38
Сообщество : Кино
Метки: Молчание ягнят   актеры   кино   триллер   факты   фильм   фото   
192
4

Предлагаю сегодня вспомнить классический триллер девяностых годом "Молчание ягнят". Узнаем, какие же интересные факты с ним связаны. Хотите знать больше?


Итак, сценарий фильма написан по одноименному роману 1988 года Томаса Харриса. Сам писатель принял участие в адаптации, ну а сценаристом проекта стал Тед Тэлли.


Боссы студии Orion Pictures Corporation и книгу оценили, и свое мнение на тему того, кто должен был сыграть главных персонажей высказали. На их мнение идеальной экранной парой были бы такие голливудские знаменитости как бывший исполнитель роли Джеймса Бонда, сэр Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Но, что любопытно после прочтения сценария обе звезды отказались...


Замену именитому шотландскому актеру, нашли довольно-таки быстро - им стал британский актер - Энтони Хопкинс. Так же рассматривались кандидатуры Патрика Сюарта и Джека Николсона. Ну, а капризную Мишель (актриса так же отказалась от главной роли в другом культовом триллере - "Основной инстинкт") заменили на малоизвестную (и более "бюджетную") Джоди Фостер.

×

Со сценарием фильма связан любопытный казус. Агент актера Хопкинса получил сценарий и отправил его своему подопечному. Ну, а актер и роман не читал, и про писателя не слышал и бросив взгляд на название, подумал что это... детский фильм и сразу же решил отказаться. Но все же на пробу решил почитать несколько страниц, а потом еще несколько ;)...


Нужно отдать Хопкинсу должное, он взялся за подготовку к роли основательно - изучил досье и "подвиги" самых известных американских маниаков, и записывал для памяти нужные по его мнению детали...


Так же артист самостоятельно добавил в мимику своего персонажа кое-что от... рептилий. Актер где-то прочитал, что они моргают только когда хотят. И по этой причине доктор Лектер моргает только в "особых моментах" фильма.

Сценарист Тед Тэлли и писатель Томас Харрис, как я уже писал выше творческим дуэтом занялись адаптацией романа для большого экрана. Но это было не банальное переписывание (хотя роман очень хорош!), кое-какие детали в фильме отличаются. Даже некоторые косметические. К примеру, между Клариссой и доктором Лектером согласно роману должна была быть решетка, а вот в фильме это стеклянная стена с отверстиями, "чтобы лучше показать химию между этими персонажами"...


Забегая вперед стоит напомнить, что внешность Клариссы Старлинг спустя буквально несколько лет будет использована для создания образа другой женщины-агента ФБР - в культовом фантастическом сериале "Секретные материалы".


Для Хопкинса роль доктора Лектера стала поворотной - у актера был кризис, и он всерьез задумывался о уходе из кино. Мол, еще одна последняя роль и все...

Бюджет студия выделила в 19 000 000 долларов, очень неплохая сумма для триллера 1990 года. В итоге, только в мировом прокате фильм собрал более 272 000 000 долларов, плюс хорошие продажи на носителях.


"Молчание ягнят" выставлялось на "Оскар" в семи номинациях, и получила пять наград, в самых престижных номинациях - "Лучший фильм", "Лучшая главная мужская роль", "Лучшая женская главная роль".


Позже вышло три полнометражный фильма про Ганнибала Лектера и один телевизионный сериал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Молчание ягнят   актеры   кино   триллер   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Константин Безумов 9 минут назад
Вспомнилась история, хз правда-нет

Однажды Энтони Хопкинс спускался в стеклянном лифте, когда был в гостинице. Он спускался вместе с мальчиком и его мамой. Он спокойно стоял к ним спиной и смотрел на город.

Но вдруг мальчик заметил, что лифт похож на стеклянную клетку Ганнибала Лектера и когда он это заметил, Энтони от неожиданности решил повернуться к ним.

Когда она повернулся женщина сильно завизжала, а мальчик сильно испугался, Энтони пришлось извиняться, но в конце они все смеялись.

Сам Энтони Хопкинс сказал: "Наверное теперь у мальчика травма".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами 40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами Как снимали спортивную драму «На острие» Как снимали спортивную драму «На острие» Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене Этих актёров взяли в фильм, чтобы убить чуть ли не в первой же сцене 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" 15 интересных фактов о первом классическом зомби-фильме "Ночь живых мертвецов" "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты 25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров 25 фактов о фильме "Доживем до понедельника": цензура в кино и судьбы актёров
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1233540



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на северо-западе Москвы
1
213
Спорткар Audi R8 на бешеной скорости врезался в отбойник и разлетелся на куски на...
Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца
3
107
Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца
Набирающие популярность в сообществах
Японский кроссовер Nissan Rasheen, стилизованный под Hummer
0
9
Японский кроссовер Nissan Rasheen, стилизованный под Hummer
Делать или не делать: вопросы к вакцине
1
156
Делать или не делать: вопросы к вакцине
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами
40-й и 43-ий: как размер ноги связан с изменами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#СССР#Разное#подборка#полиция#рецепты#на различный вкус#приколы#ynews
#Юмор#факты#картинки#новости#еда#дети#смешные#страна#сарказм#актеры
#история#люди#фотографии#прикольные#Россия#кулинария#кулинарные рецепты#кино#как приготовить#красота

На что жалуетесь?

Вернуться