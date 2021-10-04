"Молчание ягнят" - как создавался один из лучших триллеров в истории кино?

Предлагаю сегодня вспомнить классический триллер девяностых годом "Молчание ягнят". Узнаем, какие же интересные факты с ним связаны. Хотите знать больше?
Итак, сценарий фильма написан по одноименному роману 1988 года Томаса Харриса. Сам писатель принял участие в адаптации, ну а сценаристом проекта стал Тед Тэлли.
Боссы студии Orion Pictures Corporation и книгу оценили, и свое мнение на тему того, кто должен был сыграть главных персонажей высказали. На их мнение идеальной экранной парой были бы такие голливудские знаменитости как бывший исполнитель роли Джеймса Бонда, сэр Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Но, что любопытно после прочтения сценария обе звезды отказались...
Замену именитому шотландскому актеру, нашли довольно-таки быстро - им стал британский актер - Энтони Хопкинс. Так же рассматривались кандидатуры Патрика Сюарта и Джека Николсона. Ну, а капризную Мишель (актриса так же отказалась от главной роли в другом культовом триллере - "Основной инстинкт") заменили на малоизвестную (и более "бюджетную") Джоди Фостер.
Со сценарием фильма связан любопытный казус. Агент актера Хопкинса получил сценарий и отправил его своему подопечному. Ну, а актер и роман не читал, и про писателя не слышал и бросив взгляд на название, подумал что это... детский фильм и сразу же решил отказаться. Но все же на пробу решил почитать несколько страниц, а потом еще несколько ;)...
Нужно отдать Хопкинсу должное, он взялся за подготовку к роли основательно - изучил досье и "подвиги" самых известных американских маниаков, и записывал для памяти нужные по его мнению детали...
Так же артист самостоятельно добавил в мимику своего персонажа кое-что от... рептилий. Актер где-то прочитал, что они моргают только когда хотят. И по этой причине доктор Лектер моргает только в "особых моментах" фильма.
Сценарист Тед Тэлли и писатель Томас Харрис, как я уже писал выше творческим дуэтом занялись адаптацией романа для большого экрана. Но это было не банальное переписывание (хотя роман очень хорош!), кое-какие детали в фильме отличаются. Даже некоторые косметические. К примеру, между Клариссой и доктором Лектером согласно роману должна была быть решетка, а вот в фильме это стеклянная стена с отверстиями, "чтобы лучше показать химию между этими персонажами"...
Забегая вперед стоит напомнить, что внешность Клариссы Старлинг спустя буквально несколько лет будет использована для создания образа другой женщины-агента ФБР - в культовом фантастическом сериале "Секретные материалы".
Для Хопкинса роль доктора Лектера стала поворотной - у актера был кризис, и он всерьез задумывался о уходе из кино. Мол, еще одна последняя роль и все...
Бюджет студия выделила в 19 000 000 долларов, очень неплохая сумма для триллера 1990 года. В итоге, только в мировом прокате фильм собрал более 272 000 000 долларов, плюс хорошие продажи на носителях.
"Молчание ягнят" выставлялось на "Оскар" в семи номинациях, и получила пять наград, в самых престижных номинациях - "Лучший фильм", "Лучшая главная мужская роль", "Лучшая женская главная роль".
Позже вышло три полнометражный фильма про Ганнибала Лектера и один телевизионный сериал.
Источник:
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Однажды Энтони Хопкинс спускался в стеклянном лифте, когда был в гостинице. Он спускался вместе с мальчиком и его мамой. Он спокойно стоял к ним спиной и смотрел на город.
Но вдруг мальчик заметил, что лифт похож на стеклянную клетку Ганнибала Лектера и когда он это заметил, Энтони от неожиданности решил повернуться к ним.
Когда она повернулся женщина сильно завизжала, а мальчик сильно испугался, Энтони пришлось извиняться, но в конце они все смеялись.
Сам Энтони Хопкинс сказал: "Наверное теперь у мальчика травма".