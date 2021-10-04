"Молчание ягнят" - как создавался один из лучших триллеров в истории кино?

Итак, сценарий фильма написан по одноименному роману 1988 года Томаса Харриса. Сам писатель принял участие в адаптации, ну а сценаристом проекта стал Тед Тэлли.

Боссы студии Orion Pictures Corporation и книгу оценили, и свое мнение на тему того, кто должен был сыграть главных персонажей высказали. На их мнение идеальной экранной парой были бы такие голливудские знаменитости как бывший исполнитель роли Джеймса Бонда, сэр Шон Коннери и Мишель Пфайффер. Но, что любопытно после прочтения сценария обе звезды отказались...

Замену именитому шотландскому актеру, нашли довольно-таки быстро - им стал британский актер - Энтони Хопкинс. Так же рассматривались кандидатуры Патрика Сюарта и Джека Николсона. Ну, а капризную Мишель (актриса так же отказалась от главной роли в другом культовом триллере - "Основной инстинкт") заменили на малоизвестную (и более "бюджетную") Джоди Фостер.