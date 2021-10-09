"Коломбо" - как снимался знаменитый детективный сериал? Плюс интересные факты

Есть сериалы, которые спустя годы (и даже десятилетия) время от времени с удовольствием пересматриваешь. "Альф", "Секретные материалы" или к примеру, наш сегодняшний герой - "Коломбо". Предлагаю сегодня вспомнить этот замечательный детективный сериал, а так же интересные факты, которые с ним связанны.
Начнем конечно же с самого начала. С идеи создания сериала. Создатели Ричард Левинсон и Уильям Линк в одном из интервью заявили, что очень любили творчество знаменитого Альфреда Хичкока (ему кстати, приписывают создание киножанра "триллер"). Как пример, эти талантливые специалисты привели фильм "Веревка", в котором зрители уже с первых минут знает, кто из действующих лиц преступники, и с интересом наблюдают раскроют ли присутствующие злоумышленников или нет..
Были ли в конце шестидесятых годов на американском телевидении детективные сериалы? Конечно же, были! Но по мнению творческого дуэта Левинсона/Линка они все были сняты фактически "под копирку". "Крутой герой" с большой "пушкой" и пудовыми кулаками, отличный водитель и любимец прекрасных дам. И этот образ, с небольшими косметическими изменениями кочевал от сериала к сериалу...
Так что кроме так называемого "перевёрнутого детектива" (злоумышленник известен сразу же) образ главного героя тоже было решено делать в стиле "не канон".
Новый детектив будет совсем иным - маленький неопрятный человек в мятом плаще, который не будет стрелять или бить лица, а будет все вынюхивать и выслушивать, а в финале серии неожиданно для преступника выдаст правильный, логично построенный вердикт. А называть этого профессионального парня будут Коломбо...
Дополнительной "заманухой" для зрителя будет тот факт, что главный герой это полицейский детектив самого обычного происхождения, без "всяких там..." - у него есть жена, собака и на службе у него случается разное, у него простые бытовые проблемы. И вот этот "свой в доску" парень расследует преступления совершенные чаще всего представителя "высшего света". Как оказалось позже, простая формула "рыба гниет с головы" оказалась очень привлекательной для обычных зрителей, с обычными же проблемами...
После перебора подходящих кандидатов, взор боссов телеканала задержался на Питере Фальке, который вообще на прослушивание и не приходил. Но актер был замечен в оскароносной комедии 1965 году "Большие гонки" и получил приглашение на встречу.
Питер Фальк вспоминал, что после прочтения сценария роль ему категорически не понравилась - ну не любил он детективы! Да, и сниматься в сериале (играть одного и того же персонажа, от сезона в сезон) не очень хотелось. Но тем не менее, решил попробовать - деньги, как известно еще со времен Древнего Рима не пахнут, и вообще лишними не бывают...
Уже первая пилотная серия, привлекла внимание любителей телевизионных детективов и стала успешной. Ну, а Питер Фальк добавил в свой образ еще больше неряшливости, чем это было в сценарии, как оказалось получилось хорошо!
Интересный факт - все наряды Коломбо которые мы видим в сериале, принадлежат самому Питеру Фальку. Все вещи он принес на съемочную площадку. Вот как образы актера и персонажа сошлись!
В 1971 году знаменитый сейчас, но малоизвестный тогда режиссер Стивен Спилберг снял одну из серий "Коломбо".
За время существования сериала (с 1968 по 2003 год) он получил тринадцать наград, в том числе "Золотой глобус" и две премии "Эмми".
В 1977 году, сериал был "поставлен на паузу" - Питер Фальк отказался играть Коломбо. К этой роли актер вернулся только в 1989 году, причем его гонорар составляла весомая сумма в 600 000 долларов за серию.
Почти в каждой серии, Коломбо что-то рассказывает о своей жене. Но не все зрители знают, что жене этого знаменитого персонажа был посвящен отдельный сериал - "Миссис Коломбо", который снимался с 1979 по 1980 год - всего вышло да сезона. В главной роли - Кейт Малгрю.
Источник:
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