"Коломбо" - как снимался знаменитый детективный сериал? Плюс интересные факты

Начнем конечно же с самого начала. С идеи создания сериала. Создатели Ричард Левинсон и Уильям Линк в одном из интервью заявили, что очень любили творчество знаменитого Альфреда Хичкока (ему кстати, приписывают создание киножанра "триллер"). Как пример, эти талантливые специалисты привели фильм "Веревка", в котором зрители уже с первых минут знает, кто из действующих лиц преступники, и с интересом наблюдают раскроют ли присутствующие злоумышленников или нет..

Были ли в конце шестидесятых годов на американском телевидении детективные сериалы? Конечно же, были! Но по мнению творческого дуэта Левинсона/Линка они все были сняты фактически "под копирку". "Крутой герой" с большой "пушкой" и пудовыми кулаками, отличный водитель и любимец прекрасных дам. И этот образ, с небольшими косметическими изменениями кочевал от сериала к сериалу...

Так что кроме так называемого "перевёрнутого детектива" (злоумышленник известен сразу же) образ главного героя тоже было решено делать в стиле "не канон".