Почему в СССР использовали чугунные трубы, если пластиковые уже существовали?

В жилых зданиях советского периода новые жильцы меняют чугунные трубы на пластиковые.

Почему же во времена Советского Союза были так сильно распространены трубы именно из этого дорогого материала, а не из пластика?





Достоинства и недостатки пластиковых труб

По сравнению с металлом, пластик является более дешёвым и лёгким материалом. Помимо этого пластик более податлив, нежели металл, поэтому он и является наиболее предпочтительным и удобным средством в работе и монтаже.

Скрепляются такие трубы с помощью отдельных соединяющих частей строительным инструментом. Этот процесс не занимает много времени и значительно легче установки чугунных труб. Также бытует мнение, что срок службы пластиковых труб выше, чем у чугунных. Поэтому использование канализационных труб из пластика действительно кажется логичным и выгодным.

Однако есть у подобных труб и ряд некоторых недостатков. Так, например, шумоизоляция пластиковых труб оставляет желать лучшего.





Сложности в работе с чугунными трубами

Казалось бы, возможности чугунных труб меркнут на фоне достоинств пластиковых. Они очень быстро засоряются, поддаются коррозии, ржавеют.