Почему в СССР использовали чугунные трубы, если пластиковые уже существовали?

Сейчас при строительстве домов и системы водоснабжения используют пластиковые трубы.
В жилых зданиях советского периода новые жильцы меняют чугунные трубы на пластиковые.
Почему же во времена Советского Союза были так сильно распространены трубы именно из этого дорогого материала, а не из пластика?
Достоинства и недостатки пластиковых труб
По сравнению с металлом, пластик является более дешёвым и лёгким материалом. Помимо этого пластик более податлив, нежели металл, поэтому он и является наиболее предпочтительным и удобным средством в работе и монтаже.
Скрепляются такие трубы с помощью отдельных соединяющих частей строительным инструментом. Этот процесс не занимает много времени и значительно легче установки чугунных труб. Также бытует мнение, что срок службы пластиковых труб выше, чем у чугунных. Поэтому использование канализационных труб из пластика действительно кажется логичным и выгодным.
Однако есть у подобных труб и ряд некоторых недостатков. Так, например, шумоизоляция пластиковых труб оставляет желать лучшего.
Сложности в работе с чугунными трубами
Казалось бы, возможности чугунных труб меркнут на фоне достоинств пластиковых. Они очень быстро засоряются, поддаются коррозии, ржавеют.
Масса чугунных труб очень внушительная, поэтому понадобится приложить большие усилия, чтобы поднять их. Транспортировка и монтаж, таким образом, становятся очень тяжёлым и трудоёмким процессом. Почему же тогда раньше их использовали повсеместно?
Чугунные трубы в стране советов
Оказывается, причины отказа от пластиковых труб кроются в экономике страны. На самом деле к периоду заката Советского Союза пластиковые канализационные трубы всё-таки стали устанавливать. Однако химическая промышленность в СССР не была в состоянии обеспечить такой системой труб всё государство.
На самом деле так обстояли дела во многих странах, не только в Советском Союзе. Ведь пластиковая система канализационных труб, по сути, является относительно новой производственной схемой.
А вот с чугуном в стране советов проблем не было. СССР был одним из крупнейших производителей чугуна, и поэтому дефицита этого металла не возникало. Производство чугунных труб было налажено и, на самом деле, было не таким уж дорогостоящим, как сейчас. В настоящий момент чугунная продукция, в том числе и канализационные трубы, стоят дороже за счёт распространения пластика.
Преимущества чугунных труб
Однако не только экономический аспект объясняет выбор советских строителей и инженеров в пользу чугунных труб. По сравнению с пластиковыми трубами чугунные отличаются своей заметной прочностью и пожаробезопасностью. Помимо этого они обеспечивают хорошую герметичность и шумоизоляцию. В этом плане пластиковые трубы значительно хуже чугунных.
Источник:
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Место в 2009 году
Страна Производство чугуна, млн тонн
1 Китай 543,748
2 Япония 66,943
3 Россия 43,945
т.е. они не вставлены друг в друга, а соединены встык хомутами?
ватафака?