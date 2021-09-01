Бутылкомёт: самое необычное оружие Великой Отечественной войны

Например, Вениамин Цукерман в 1942 году придумал особое орудие, поражающие танки врагов, — бутылкомёт. Изобретение едва ли не стоило жизни учёному!





Каким же было самое необычное оружие Великой Отечественной войны?





Сила бутылки

Для того чтобы бросить «коктейль Молотова» и попасть в цель, нужно было максимально сократить расстояние между собой и противником. Бывали и случаи, когда бросивший не успевал ретироваться и тоже получал травмы от самодельной бомбы. Было необходимо как-то упростить этот процесс и сделать его более безопасным. По этой причине в начале войны и был создан так называемый бутылкомёт, который позволял стрелять по немецким танкам с большого расстояния посредством винтовки.

Бутылкомёт оказался не таким уж неказистым оружием. Несмотря на свою примитивность, он мог совершать 6-8 выстрелов в минуту. В эксплуатации нового оружия должно было быть задействовано два солдата: один — наводил прицел, второй — заряжал бутылкомёт снарядами. Максимальная дальность снаряда у этого оружия составляла целых 130 метров при 30-градусном наклоне, что было довольно эффективным показателем.





Основные технические характеристики

Бутылкомёт представлял их себя насадку для винтовки. Оружие это состояло из ствола, переходной части, втулки и диафрагмы. С помощью резьбы переходная часть соединялась со стволом, на который штыком прикреплялась втулка и помещалась последняя составляющая — диафрагма с пороховым отверстием.