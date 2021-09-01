Бутылкомёт: самое необычное оружие Великой Отечественной войны

Военные конфликты заставляют человеческий мозг проявлять чудеса сообразительности, чтобы спроектировать наиболее эффективные виды оружия. Иногда на свет рождаются весьма оригинальные изобретения.
Например, Вениамин Цукерман в 1942 году придумал особое орудие, поражающие танки врагов, — бутылкомёт. Изобретение едва ли не стоило жизни учёному!
Каким же было самое необычное оружие Великой Отечественной войны?
Сила бутылки
Для того чтобы бросить «коктейль Молотова» и попасть в цель, нужно было максимально сократить расстояние между собой и противником. Бывали и случаи, когда бросивший не успевал ретироваться и тоже получал травмы от самодельной бомбы. Было необходимо как-то упростить этот процесс и сделать его более безопасным. По этой причине в начале войны и был создан так называемый бутылкомёт, который позволял стрелять по немецким танкам с большого расстояния посредством винтовки.
Бутылкомёт оказался не таким уж неказистым оружием. Несмотря на свою примитивность, он мог совершать 6-8 выстрелов в минуту. В эксплуатации нового оружия должно было быть задействовано два солдата: один — наводил прицел, второй — заряжал бутылкомёт снарядами. Максимальная дальность снаряда у этого оружия составляла целых 130 метров при 30-градусном наклоне, что было довольно эффективным показателем.
Основные технические характеристики
Бутылкомёт представлял их себя насадку для винтовки. Оружие это состояло из ствола, переходной части, втулки и диафрагмы. С помощью резьбы переходная часть соединялась со стволом, на который штыком прикреплялась втулка и помещалась последняя составляющая — диафрагма с пороховым отверстием.
Заряжался бутылкомёт обычными стеклянными бутылками объёмом по пол-литра. В ёмкости заливали специальную горючую смесь и крепко закупоривали их. Также к наполненным бутылкам прикреплялись особые запалы, наполненные хлористым хромилом. Когда снаряд попадал в цель, то бутылка и специальная пробирка с хромилом разбивались, их содержимое смешивалось, в результате чего происходило моментальное возгорание. Иногда в горючую жидкость добавляли загуститель, который разлетался и прилипал к твёрдым поверхностям, что расширяло радиус поражающего действия бутылкомёта.
Отец необычного оружия и казусы на испытаниях
Спроектировал и создал бутылкомёт доктор технических наук, процессор Вениамин Цукерман. До войны он являлся специалистом в сфере рентгенографии, в которой продолжил работать и развиваться уже после войны. Из-за того, что у профессора было очень плохое зрение, его не отправили воевать, однако пользу советской армии он всё же принёс, участвуя в создании бутылкомёта, его снарядов и в тестовых испытаниях.
На одном таком полигонном испытании и произошёл известный курьёз. 14 июля 1942 года в Солнечногорске проходило тестирование изготовленного бутылкомёта, в котором принимал участие и профессор Цукерман. Снаряд в виде стеклянной бутылки-капсулы сломался из-за больших габаритов, когда учёный пытался зарядить оружие. В результате этого бутылка загорелась, а часть горючей смеси пролилась на штаны профессора, из-за чего одежда на нём моментально воспламенилась. Спасли Цукермана солдаты Красной Армии, однако профессор всё равно получил серьёзные ожоги и долго восстанавливался после неудачного испытания. Так что новое оружие оказалось на деле не таким уж безопасным, как было запланировано.
Дальнейшая судьба бутылкомёта
Несмотря на то, что создатель нового оружия испытал такие тяжбы и с энтузиазмом участвовал во всех стадиях разработки и изготовления бутылкомёта, орудие не получило широкого распространения на войне. Позже было налажено производство других противотанковых средств, которые оказались намного эффективнее необычного оружия.
Источник:
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