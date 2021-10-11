«Башня дьявола» или «Дом Медведя»:3 невероятные легенды удивительной скалы

Легенды скалы

Вокруг этой скалы ходит множество легенд и вот две самые популярные среди всех:

1. Первая легенда гласит о семи красивых девчонках, которые ослушались родителей и убежали в лес. Гуляя по ночному лесу они услышали рычание зверя в темном лесу и принялись бежать. Взобравшись на небольшую гору, они дружно начали молиться своему великому духу о спасении. И когда озлобленный гризли вырвался на поляну и кинулся в сторону девчонок, то, гора немедленно начала расти.

Медведь изрезал своими когтями стены, и понимая что у него ничего не получается, ушел обратно в лес. Девчонки на верхушке Башни обрадовались тому что были спасены. Но спустится им уже не удалось. Великий дух забрал их с собой на небо, где они стали яркими звездами.