«Башня дьявола» или «Дом Медведя»:3 невероятные легенды удивительной скалы

Первых альпинистов – исследователей покорившие эту скалу, до сих пор почитают в профессиональных кругах американских сообществ. Восхитительный по своей природе геологический комплекс. Эта гора единственная на территории штата Вайоминг. Ближайший населенный пункт город Халлетт.
История Башни
Эта скала высотой 385 метров единственная на всей территории. Геологи утверждают, что данная скала, может быть, спящим вулканом. По их теории на территории Великой равнины в триасовый период, находился океан. Вулкан был подводным и сила его извержения была настолько мала, что магма не смогла дойти до верхнего слоя воды.
За много миллионов лет вода ушла, и потухший вулкан остался под надзором ветров и дождей. В процессе разрушения, мягкий осадочный слой отошел от окаменелой магмы. Эрозия продолжает стачивать скалу, но пройдет еще не один миллион лет прежде чем это все разрушится.
В индийской мифологии эта скала названа в честь убежища медведя. Но из-за неопытного переводчика в 1875 году название скалы было изменено руководителем экспедиции. Переводчик перевел «Дом Медведя», как «Башня злого духа». Руководитель экспедиции решил сократить ее имя и дать ему более броское название.
Как в итоге получилось, индийское название Дома медведя сменилось на Башню дьявола. Индейцы дважды отстаивали право вернуть древнее название в 2005 и 2014 году, но власти им оба раза отказали. Ведь смена имени туристического места приведет к трудностям у туристических агентств.
Легенды скалы
Вокруг этой скалы ходит множество легенд и вот две самые популярные среди всех:
1. Первая легенда гласит о семи красивых девчонках, которые ослушались родителей и убежали в лес. Гуляя по ночному лесу они услышали рычание зверя в темном лесу и принялись бежать. Взобравшись на небольшую гору, они дружно начали молиться своему великому духу о спасении. И когда озлобленный гризли вырвался на поляну и кинулся в сторону девчонок, то, гора немедленно начала расти.
Медведь изрезал своими когтями стены, и понимая что у него ничего не получается, ушел обратно в лес. Девчонки на верхушке Башни обрадовались тому что были спасены. Но спустится им уже не удалось. Великий дух забрал их с собой на небо, где они стали яркими звездами.
2. Другой миф трактует о том, что в горе жил злой дух, который насылал на поселения индейцев сильные ветра и дожди. Каждый раз, как он ударял в барабан, молния ударяла в скалу. Это невероятное природное явление поражает умы случайных очевидцев даже в наше время. Поэтому некоторые племена селились подальше от этой скалы. Но другие древние племена специально строили свои хижины поближе, чтобы обожествлять и приклонятся невероятному чуду природы.
3. Без любителей уфологии здесь тоже не обошлось. Они утверждали, что верхушка скалы является взлетной площадкой для космических лайнеров. И это привлекло многих известных режиссеров для съемок своих фильмов.
«... Разбежавшись, прыгну со скалы, вот я был и вот меня не стало...»
Несмотря на то, что высота Башни является всего лишь 385 метров. Ее покорение удавалось немногим.
В конце 19 века, возле скалы планировалось провести некое "Шоу по восхождению на скалу", двое фермеров, решили заработать тем, что совершат свое восхождение на Башню дьявола. Их первой идеей было: перекинуть веревку через скалу с помощью воздушного змея. Но этот замысел был провальным. Змей застрял в одном из разломов, но фермеры поняли что и из этого можно получить выгоду.
На протяжении полугода они строили лестницу забивая в трещины деревянные клинья и далее соединяли их с досками. Когда работа была завершена один из фермеров поднялся на вершину и спокойно спустился вниз. Когда он рассказывал об этом своей жене и другу, то описал это очень просто. Будто это место ничем не отличалось от того, что он видел раньше на вершинах других скал.
Площадка для фестиваля была размещена у подножия горы, а сам фестиваль был посвящен дню независимости Америки. Новость расползлась по ближайшим штатам и много желающих приехали, для того чтобы зафиксировать в истории первое необычное восхождение на Башню дьявола с установкой американского флага на вершине.
Около тысячи человек приехало посмотреть на шоу. Как раз, один из тех фермеров схватив флаг взобрался на вершину за пару часов. Он установил флаг и стал первым смекалистым человеком покорившим вершину без знаний альпинизма. Имя этому смельчаку Билл Роджерс. Его друг и партнер в строительстве Уиллард Рипли. После восхождения, жители штата Вайоминг устроили традицию собираться здесь 4 июля. Спустя четверть века лестницу пришлось разобрать, из-за летальных случаев связанных со сбросом себя со скалы. "... Разбежавшись, прыгну со скалы, вот я был и вот меня не стало..."
В начале 20-го века Джек Дюранс – альпинист, который смог самостоятельно взобраться на гору. И это не единственное его достижение. Чуть позже Джордж Хопкинс задумал совершить прыжок с парашютом на скалу. Но вот после прыжка выбраться он уже не смог. Об этой истории трубили все газеты. Мистера Дюранса нашли журналисты и попросили его помочь горе-парашютисту. Мистер Хопкинс провел на вершине неделю, он едва выжил от нехватки воды и еды.
В наше время
Посещение данной природной достопримечательности возможно круглый год. Кроме лишь одного месяца – июня. Местные индейцы в этом месяце проводят свои ритуалы задабривания духов и никого из непросвещенных не пускают на территорию скалы. В остальные же месяцы посещение стоит 5 долларов. На пути всего маршрута до Башни дьявола установлены зоны отдыха и стенды с историей достопримечательности.
Несмотря на то, что разбежавшись высота скалы составляет 385 метров на ней проживает мелкие животные и прорастают степные растения. Вдалеке скала похожа на окаменелый пень невероятно большого дерева.
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,,индийское название,,
,,Индейцы дважды,,
Индийцы , индейцы - какая разница ?!
-ну да,редко когда увидишь как молния ударяет в высочайшую точку в округе. У этих случайных очевидцев "невероятного природного явления" что было по физике?