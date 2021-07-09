Сюрикэн — оружие или безделушка?

Звездочка — пожалуй, самое узнаваемое метательное оружие, получившее распространение в Средневековой Японии.
Сюрикэн не требует особой подготовки. Метнуть клинок может даже подросток. В художественных фильмах нож обладает хорошей останавливающей способностью и легко выводит противника из боя.
Однако, действительно ли он насколько эффективен? Какова энергия летящего метательного ножа? Способна ли звездочка нанести смертельные ранения и разрешено ли это оружие в России?
«Лучшая битва та, которой не было» (Сунь Цзы, VI век до н.э.)
На самом деле, классический сюрикэн, выполненный в форме красивой звездочки, является скорее художественным вымыслом, нежели историческим оружием.
Сюрикэн — это собирательное название всех метательных ножей и стрел, длинной от десяти до двадцати сантиметров и весом не более 150 грамм. Оружие было предназначено для скрытого ношения и часто изготавливалось по типу повседневных вещей — заточенных монет, гвоздей, заколок для волос, палочек для еды и т.д.
Считается, первыми использовать оружие начали кланы ниндзя, как минимум, с XII века, и им же приписывается изобретение различных его видов и форм.
Ниндзя — прежде всего, разведчики и диверсанты, не носили черных обтягивающих костюмов и не имели развитой мускулатуры, которая могла бы выдать в человеке профессионального бойца. Они не вооружались катанами и редко применяли классическое холодное оружие.
Наёмники маскировались под крестьян, лесорубов и слуг и, в целом, старались избегать рукопашных схваток, отдавая предпочтение ядам и скрытому саботажу. Сюрикэны рассматривались как оружие последней надежды, когда наёмник оказывался раскрыт и был вынужден спасаться бегством.
На что способен сюрикэн?
Вопреки распространенному мнению, сюрикэн не был предназначен для убийства человека и использовался лишь для дезориентации противника. Ножи метали в незащищенные участки тела солдата — лицо, руки, ноги, горло. Нанося порезы ниндзя выигрывал время для бегства и заставлял врага действовать осторожней.
Энтузиасты из клуба метания ножей «ФБСМН СПб ДОСААФ РФ», замерили скорость и энергию оружия. Выяснилось, что при сильном броске клинок весом 230 гр. способен развить скорость до 13,6 м/с (49,2 км/час). При этом энергия летящего ножа составила 21,48 Дж.
Энергия сюрикэна, при той же начальной скорости, но ввиду более скромной массы, окажется вдвое меньше.
Для сравнения, начальная скорость стрелы арбалета, весом 25,5 гр. достигает 120 м/с, приобретая энергию 192,5 Дж. Пуля, выпущенная из пистолета Макарова, при весе 3,5 гр. разгоняется до 315 м/с с энергией 183,6 Дж.
Даже при успешном попадании звездочки в туловище, длины её лучей не хватит, чтобы пронзить внутренние органы.
Таким образом, нанести смертельные ранения сюрикэн не сможет. В России японский клинок признаётся метательным холодным оружием и, согласно п.1 ст.6 федерального закона "Об оружии" запрещен для ношения.
Источник:
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наверное все-таки может, если попадет в крупный кровеносный сосуд, например, в шею, висок или бедренную артерию, но понятно, что это дело случая