Сюрикэн — оружие или безделушка?

Сюрикэн не требует особой подготовки. Метнуть клинок может даже подросток. В художественных фильмах нож обладает хорошей останавливающей способностью и легко выводит противника из боя.

Однако, действительно ли он насколько эффективен? Какова энергия летящего метательного ножа? Способна ли звездочка нанести смертельные ранения и разрешено ли это оружие в России?

«Лучшая битва та, которой не было» (Сунь Цзы, VI век до н.э.)

На самом деле, классический сюрикэн, выполненный в форме красивой звездочки, является скорее художественным вымыслом, нежели историческим оружием.

Сюрикэн — это собирательное название всех метательных ножей и стрел, длинной от десяти до двадцати сантиметров и весом не более 150 грамм. Оружие было предназначено для скрытого ношения и часто изготавливалось по типу повседневных вещей — заточенных монет, гвоздей, заколок для волос, палочек для еды и т.д.

Считается, первыми использовать оружие начали кланы ниндзя, как минимум, с XII века, и им же приписывается изобретение различных его видов и форм.

Ниндзя — прежде всего, разведчики и диверсанты, не носили черных обтягивающих костюмов и не имели развитой мускулатуры, которая могла бы выдать в человеке профессионального бойца. Они не вооружались катанами и редко применяли классическое холодное оружие.