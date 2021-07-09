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Сюрикэн — оружие или безделушка?

Сюрикэн — оружие или безделушка? (2 фото)

Автор:
09 июля 2021 10:26
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сюрикэн   безделушка   звездочка   интересно   метательное оружие   оружие   факты   фото   
823
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Звездочка — пожалуй, самое узнаваемое метательное оружие, получившее распространение в Средневековой Японии.

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Метки: Сюрикэн   безделушка   звездочка   интересно   метательное оружие   оружие   факты   фото   
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4  комментария
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13k
Booka1a 2 часа назад
"Таким образом, нанести смертельные ранения сюрикэн не сможет."
наверное все-таки может, если попадет в крупный кровеносный сосуд, например, в шею, висок или бедренную артерию, но понятно, что это дело случая
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Джордж. Вашингтон. 57 минут назад
Ну хз, жиган и бритвочкой полыснуть сможет с нормальным останавливающим действием. Хотя гопота конечно не ниндзи
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