ПравоохрЕнители: избиение задержанного обещали прекратить за 20 тысяч рублей

«Ничего нового», вздохнет информированный читатель. И будет прав: подобных сообщений, увы, немало. Осторожный оптимизм внушает лишь факт, что россияне уже не молчат, всеми возможными способами пытаются бороться с подобным беспределом. Приведу лишь один пример.

В мае этого года воронежский студент Максим Гребенюк после пыток в отделении полиции отсудил у обидчиков миллион рублей. Правда, сам инцидент случился двумя годами раньше, в мае 2018-го. В отделе полицейские куражились над двумя студентами, которых допрашивали в качестве свидетелей.

Но людям в форме очень хотелось поскорее «раскрыть» преступление, и они решили чудесным образом превратить свидетелей в обвиняемых. Выбивали признания, надевая на головы ребят пакет с нашатырным спиртом.

Гражданский иск по возмещению морального ущерба исполнен. Теперь моральным уродам предстоит ответить еще и за конкретные противозаконные деяния.