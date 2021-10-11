ПравоохрЕнители: избиение задержанного обещали прекратить за 20 тысяч рублей

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В Липецке, задержав вероятного мошенника, сотрудник местного отдела МВД вымогал у него деньги, обещая «помилование».
Очередной случай беспредела тех, кто должен бы защищать нас от преступников. На этот раз отличился один из липецких полицейских. Как поясняет ситуацию «Лента.ру», по данным регионального управления Следственного комитета России, началось все с проверки поступившей информации о вероятном мошенничестве.
Сотрудник полиции прибыл в садоводческое товарищество «Металлург-3», где сразу подверг избиению подозреваемого. Затем «тесное общение» продолжилось уже в отделе. Снова посыпались удары, «страж порядка» бил задержанного по голове и руками, и ногами.
Затем поостыл и «раздобрился»: пообещал, что мучить больше не будет. Только если «оппонент» порадует его 20 тысячами рублей. На вымогателя заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
Сотрудник полиции прибыл в садоводческое товарищество «Металлург-3», где сразу подверг избиению подозреваемого. Затем «тесное общение» продолжилось уже в отделе. Снова посыпались удары, «страж порядка» бил задержанного по голове и руками, и ногами.
Затем поостыл и «раздобрился»: пообещал, что мучить больше не будет. Только если «оппонент» порадует его 20 тысячами рублей. На вымогателя заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
«Ничего нового», вздохнет информированный читатель. И будет прав: подобных сообщений, увы, немало. Осторожный оптимизм внушает лишь факт, что россияне уже не молчат, всеми возможными способами пытаются бороться с подобным беспределом. Приведу лишь один пример.
В мае этого года воронежский студент Максим Гребенюк после пыток в отделении полиции отсудил у обидчиков миллион рублей. Правда, сам инцидент случился двумя годами раньше, в мае 2018-го. В отделе полицейские куражились над двумя студентами, которых допрашивали в качестве свидетелей.
Но людям в форме очень хотелось поскорее «раскрыть» преступление, и они решили чудесным образом превратить свидетелей в обвиняемых. Выбивали признания, надевая на головы ребят пакет с нашатырным спиртом.
Гражданский иск по возмещению морального ущерба исполнен. Теперь моральным уродам предстоит ответить еще и за конкретные противозаконные деяния.
В мае этого года воронежский студент Максим Гребенюк после пыток в отделении полиции отсудил у обидчиков миллион рублей. Правда, сам инцидент случился двумя годами раньше, в мае 2018-го. В отделе полицейские куражились над двумя студентами, которых допрашивали в качестве свидетелей.
Но людям в форме очень хотелось поскорее «раскрыть» преступление, и они решили чудесным образом превратить свидетелей в обвиняемых. Выбивали признания, надевая на головы ребят пакет с нашатырным спиртом.
Гражданский иск по возмещению морального ущерба исполнен. Теперь моральным уродам предстоит ответить еще и за конкретные противозаконные деяния.
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Превысить должностные полномочия - это вообще-то исполнять полномочия другого отдела или старшего по рангу. Как пример школьная медсестра или библиотекарь самовольно возьмутся проверять домашнее задание или контрольную.
Деяния, описанные в уголовном кодексе, прописаны кому-то как служебные полномочия? Может попросить начальство превысившего - пусть укажет кому в служебных полномочиях прописано заниматься вымогательством или пытками...
А эта ситуация пример того, что преступников и среди полиции хватает. А у нас некоторое за смертную казнь во всю топят.
В другой раз по журналистским делам дело завели, так молоденький лейтенант чуть не плакал, извинялся, что допрашивать приходится)))
Да вот как раз и что то новое. Что б п...лей давали "за сознался" это практика действительно распространённая(была во все времена), но что бы: "Гони 20 т. П...лей больше не получишь", это как раз что то новое.