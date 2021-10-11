FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4890 постов • 786 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
ПравоохрЕнители: избиение задержанного обещали прекратить за 20 тысяч рублей

ПравоохрЕнители: избиение задержанного обещали прекратить за 20 тысяч рублей (2 фото)

Автор:
11 октября 2021 18:36
Сообщество : Жить в России
Метки: беспредел   взятка   избиение   обвиняемый   полиция   пытки   свидетель   следственный комитет   
1233
2
В Липецке, задержав вероятного мошенника, сотрудник местного отдела МВД вымогал у него деньги, обещая «помилование».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: беспредел   взятка   избиение   обвиняемый   полиция   пытки   свидетель   следственный комитет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Карагандинская Полиграфия 51 минуту назад
"заведено уголовное дело за превышение должностных полномочий"(с) - меня всегда изумляет эта формулировка.
Превысить должностные полномочия - это вообще-то исполнять полномочия другого отдела или старшего по рангу. Как пример школьная медсестра или библиотекарь самовольно возьмутся проверять домашнее задание или контрольную.
Деяния, описанные в уголовном кодексе, прописаны кому-то как служебные полномочия? Может попросить начальство превысившего - пусть укажет кому в служебных полномочиях прописано заниматься вымогательством или пытками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
30k
Растрелли В.В. 20 минут назад
Сколько у нас полицейских? 2 млн.? 3 млн.? Один "герой" отличился. И про это сразу же написала "Лента.ру". А написали бы они, о том, что полицейские каждый день ежедневно спасают жизни и наводят порядок? Что, про это писать не так хочется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Михайло Потапыч 52 минуты назад
работайте, братья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
Тебя пи@здят, а сдачи ты дать не можешь, там же и уроют, а потом ещё и посадят. И все за твои же деньги, любой каприз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk Час назад
ни чего нового
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net Час назад
А мне почему-то встречаются всегда нормальные полицейские. Правда меня и арестовывать не за что))
А эта ситуация пример того, что преступников и среди полиции хватает. А у нас некоторое за смертную казнь во всю топят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
"Ничего нового", вздохнет информированный читатель".

Да вот как раз и что то новое. Что б п...лей давали "за сознался" это практика действительно распространённая(была во все времена), но что бы: "Гони 20 т. П...лей больше не получишь", это как раз что то новое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR Час назад
Не удивляет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото) Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото) На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела На очередных "оборотней в погонах" заведены уголовные дела "С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних "С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил... "Убирайся, сволочь!": блогера, снимавшего нарушения торговли и правил ПДД, избили в Архипо-Осиповке "Убирайся, сволочь!": блогера, снимавшего нарушения торговли и правил ПДД, избили в Архипо-Осиповке Правоохранители пытали мужчину несколько часов, чтобы он признался в вымогательстве Правоохранители пытали мужчину несколько часов, чтобы он признался в вымогательстве Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке Фотомодель выместила злобу от неудавшейся жизни на своей бабушке
Вера Вербная

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1299



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков
3
83
Юмор за 300: невероятные приключения алкоголиков
Удивительные факты о Юпитере
2
66
Удивительные факты о Юпитере
Набирающие популярность в сообществах
10 лучших мировых кулинарных книг
0
8
10 лучших мировых кулинарных книг
Что мы не знали про "Игру Престолов"
0
16
Что мы не знали про "Игру Престолов"
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото)
Было и стало. Как изменилась красавица-балерина Анастасия Волочкова (25 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Искусственное дыхание
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кулинария#вкусно#интересно#Россия#греческий салат#люди#история#сарказм#аварии
#фото#рецепты#Салат#картинки#прикол#дтп#фотографии#автомобили#автомир#здоровые
#еда#кулинарные рецепты#факты#животные#полиция#комментарии#винегрет#новости#ynews#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться