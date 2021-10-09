Протесты в Италии. Полиция вынуждена применять водомёты и слезоточивый газ

По всей Италии идут крупные акции протеста против Covid – сертификатов, которые еще называют Green Pass (грин пас, зеленый паспорт). К этому привело постановление правительства о том, что с 15 октября все работники государственного и частного сектора обязаны иметь паспорт вакцинации. Полиция вынуждена применять силу, чтобы разогнать бунтующих.