Протесты в Италии. Полиция вынуждена применять водомёты и слезоточивый газ

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Более 10 000 митингующий в Италии выступили против Covid – сертификатов.
По всей Италии идут крупные акции протеста против Covid – сертификатов, которые еще называют Green Pass (грин пас, зеленый паспорт). К этому привело постановление правительства о том, что с 15 октября все работники государственного и частного сектора обязаны иметь паспорт вакцинации. Полиция вынуждена применять силу, чтобы разогнать бунтующих.
Среди протестующих сторонники ультраправовой партии Forza nuova, что значит «новая сила». Они требуют отставки премьер-министра Италии Марио Драги. Их забастовка была сидячей, но потом участники устроили шествие, перекрыв движение на площади Фламинио.
Протестующие кричат "Нет Green Pass!" и "Свобода! Свобода!". Некоторые митингующие вели себя очень агрессивно, их лица были закрыты масками. Они кидали в полицейских петарды, те не остались в долгу. Вытащив водомёты и слезоточивый газ, сотрудники полиции дали отпор демонстрантам. Двое протестующих получили травмы.
Полицейское управление Рима прокомментировало стычку с демонстрантами, как «реакция, пропорциональная поведению протестующих, которые применили насилие».
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вот этот тебе недостаточно белый?
кроме того, макаронники от природы все тёмные.
климат там такой, компренде?
Непривитые особи сбиваются в толпы и выходят на улицы.
Правительство кидает а их удержание полицию.
Но полиция беспомощна нахлынувшей куче. Ждем помощи армии и Боюса Уилиса.