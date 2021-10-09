FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7608 постов • 1243 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Протесты в Италии. Полиция вынуждена применять водомёты и слезоточивый газ

Протесты в Италии. Полиция вынуждена применять водомёты и слезоточивый газ (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2021 23:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вакцинация   Митинги   беспредел. полиция   демонстранты   италия   протесты   
357
4
1
Более 10 000 митингующий в Италии выступили против Covid – сертификатов.
По всей Италии идут крупные акции протеста против Covid – сертификатов, которые еще называют Green Pass (грин пас, зеленый паспорт). К этому привело постановление правительства о том, что с 15 октября все работники государственного и частного сектора обязаны иметь паспорт вакцинации. Полиция вынуждена применять силу, чтобы разогнать бунтующих.
Среди протестующих сторонники ультраправовой партии Forza nuova, что значит «новая сила». Они требуют отставки премьер-министра Италии Марио Драги. Их забастовка была сидячей, но потом участники устроили шествие, перекрыв движение на площади Фламинио.
Протестующие кричат "Нет Green Pass!" и "Свобода! Свобода!". Некоторые митингующие вели себя очень агрессивно, их лица были закрыты масками. Они кидали в полицейских петарды, те не остались в долгу. Вытащив водомёты и слезоточивый газ, сотрудники полиции дали отпор демонстрантам. Двое протестующих получили травмы.
Полицейское управление Рима прокомментировало стычку с демонстрантами, как «реакция, пропорциональная поведению протестующих, которые применили насилие».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Вакцинация   Митинги   беспредел. полиция   демонстранты   италия   протесты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Ковид-фашизм в действии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Полчаса назад
петарды..бугага! итальянцы на любом праздники петарды кидают, это их нацзабава!!! а, их газом траванули!!! адекватно-пропорционально, нех*уя сказать...такие же пи*здаболы в полиции как и у нас...в Италии, с таким же успехом, можно свадьбу травануть или шествие св. Януария))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
717
Alex Час назад
Эти "некоторые" в масках, подстрекатели. Именно они превращают мирную акцию в беспредел. Суть проста. Мирным цивилизованным путем можно навязать власти диалог. Стоит кинуть петарду или стаканчик) в полицию и у полиции развязаны руки. Проблему (митинг) разгоняют и закрывают. Плюс в глазах обывателя (тупого жвачного животного без воли) каждый кто против ассоциируется с бесноватыми дураками, а значит не стоит и прислушиваться к тому, кто придерживается иного, чем общепринятое (навязанное) мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mauritanien Час назад
Там не вижу ни одной бело рожи... Это о дугом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
kamanch Час назад
Хех... прям Зомби апокалипсис. Начало.
Непривитые особи сбиваются в толпы и выходят на улицы.
Правительство кидает а их удержание полицию.
Но полиция беспомощна нахлынувшей куче. Ждем помощи армии и Боюса Уилиса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео) Когда задумался об эмиграции в Хабаровск, или лето, любовь, Фургал Когда задумался об эмиграции в Хабаровск, или лето, любовь, Фургал 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость 100 лет протестов: хроника борьбы афроамериканцев за расовую справедливость В Белоруссии прошла волна протестов против предстоящих выборов В Белоруссии прошла волна протестов против предстоящих выборов А что там в Хабаровске? Давайте на минуту отвлечемся от Беларуси А что там в Хабаровске? Давайте на минуту отвлечемся от Беларуси Как ковид-диссиденты Рейхстаг штурмовали Как ковид-диссиденты Рейхстаг штурмовали
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2391



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 старинных артефактов, поражающих своим изяществом и совершенством
4
27
50 старинных артефактов, поражающих своим изяществом и совершенством
Здесь находится самое гигантское болото на планете
3
190
Здесь находится самое гигантское болото на планете
Набирающие популярность в сообществах
Боли в суставах: причины и лечение
1
2
Боли в суставах: причины и лечение
Пенсионерка перевела мошенникам 900.000 рублей
0
22
Пенсионерка перевела мошенникам 900.000 рублей
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Провалы мужчин в Тиндере: 5 ошибок, которые отталкивают женщин (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Белый гетеро-мужчина пытается объяснить фемке что он человек
3
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#СССР#прикол#Разное#новости#книга#задержание#что почитать
#Юмор#картинки#люди#Россия#кино#автомобили#фотографии#аварии#авто аварии#фильм
#интересно#животные#подборка#интересное#сша#книги#познавательно#дтп#автомир#еда

На что жалуетесь?

Вернуться