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Эта история произошла ещё 25 февраля в Пензе, но стало известно о ней только сейчас. Утром полицейские явились домой к Виталию Вьюнову и доставили в Центр "Э".
А дальше, со слов Виталия, начался кошмар. Ему надели наручники, повалили на пол и стали избивать. Но этого им показалось мало. Через некоторое время в кабинет зашли ещё двое правоохранителей с буксировочным тросом. Им привязали ноги к рукам.
"Продолжая применять физическую силу, сорвали брюки, трусы и другую одежду. Повалив животом на стул, достали телефоны и стали фотографировать и снимать видео в обнаженном виде, угрожая изнасилованием резиновой дубинкой в анальное отверстие, при этом давали потрогать рукой дубинку, чтобы он убедился в серьезности их намерений", – говорится в ходатайстве со слов 46-летнего мужчины.
Через несколько часов подозреваемого (или пострадавшего?) перевезли в следственную часть УМВД, где на явные следы побоев следовательница никак не прореагировала.
Именно туда был вызван адвокат мужчины, который смог сделать видеозапись внешнего вида Виталия Вьюнова. Позже адвокат сообщил, что полицейские пытались забрать смартфон, чтобы удалить видеозапись, но тот успел его заблокировать.
"Продолжая применять физическую силу, сорвали брюки, трусы и другую одежду. Повалив животом на стул, достали телефоны и стали фотографировать и снимать видео в обнаженном виде, угрожая изнасилованием резиновой дубинкой в анальное отверстие, при этом давали потрогать рукой дубинку, чтобы он убедился в серьезности их намерений", – говорится в ходатайстве со слов 46-летнего мужчины.
Через несколько часов подозреваемого (или пострадавшего?) перевезли в следственную часть УМВД, где на явные следы побоев следовательница никак не прореагировала.
Именно туда был вызван адвокат мужчины, который смог сделать видеозапись внешнего вида Виталия Вьюнова. Позже адвокат сообщил, что полицейские пытались забрать смартфон, чтобы удалить видеозапись, но тот успел его заблокировать.
Адвокат Александр Федулов уже подал заявление о случившемся в Следственный комитет. В тот же день была проведена судебная медэкспертиза.
Интересно, что в УМВД заявили, что потерпевший "во время движения выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться". Но Следственный комитет всё же завел уголовное дело о превышении должностных полномочий.
А сам Виталий Вьюнов сейчас находится в СИЗО.
Интересно, что в УМВД заявили, что потерпевший "во время движения выпрыгнул из служебного автомобиля и попытался скрыться". Но Следственный комитет всё же завел уголовное дело о превышении должностных полномочий.
А сам Виталий Вьюнов сейчас находится в СИЗО.
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Я сам бывший эшник. И что то он явно знал.
Вымогательство просто прикрытие
Маргарита Симонян скажет что это последствия сахара в крови, надо было рафаэлку сьесть.
Дмитрий "Радиоактивный пепел" Киселёв скажет, что в США полицейские стреляют.
Просто треники сменили на костюмы и форму с погонами.