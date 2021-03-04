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Правоохранители пытали мужчину несколько часов, чтобы он признался в вымогательстве

Правоохранители пытали мужчину несколько часов, чтобы он признался в вымогательстве (4 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 09:20
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   избиение   мвд   пенза   полиция   пострадавший   пытки   центр Э   
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Эта история произошла ещё 25 февраля в Пензе, но стало известно о ней только сейчас. Утром полицейские явились домой к Виталию Вьюнову и доставили в Центр "Э".

Источник:

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Метки: Вымогательство   избиение   мвд   пенза   полиция   пострадавший   пытки   центр Э   
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23  комментария
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584
Алксандр Шевченко Час назад
Да уж, туда лучше не попадать никаким образом, сотворить могут что угодно. Задержанный там абсолютно бесправен.
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5k
кот базилий 2 минуты назад
Наши "органы" по другому работать не умеют и не хотят.
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3k
cfhfwby 7 минут назад
Корочки и власть портят большинство людей, увы.
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225
Максим ******* 12 минут назад
Не зря их называют мусорами, 90% в менты идут те, кого унижали и дрочили в детстве и теперь, они почувствовав власть делают тоже самое.
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−72
Бывший мент 13 минут назад
Центр Э не занимается вымогалами
Я сам бывший эшник. И что то он явно знал.
Вымогательство просто прикрытие
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26k
Aqueronte 19 минут назад
А это точно правоохранители? И что они охраняют?
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43
arcush Полчаса назад
На узкой дороге встретил мента и кобру... Кого убить первым?
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4k
Иван Полчаса назад
Это про 90-тые?
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46
Dima Полчаса назад
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288
Юрий Полчаса назад
Правоохранители не могут пытать. Или они пытают и они каратели, террористы, экстремисты, преступники, фашисты... Или он охраняют право.
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−136
Сергей 39 минут назад
Владимир "Честный журналист" Соловьев скажет - он сам себя приковал и избил. Надо ещё проверить этого гражданина, вопросов много.
Маргарита Симонян скажет что это последствия сахара в крови, надо было рафаэлку сьесть.
Дмитрий "Радиоактивный пепел" Киселёв скажет, что в США полицейские стреляют.
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3k
insaider 53 минуты назад
Так нельзя!
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13k
Ligov 56 минут назад
Моя милиция, то есть полицая, нас уже не бережет...
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584
Алксандр Шевченко 59 минут назад
А потом дико удивляются, почему у нас народ ненавидит полицаев.
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8
Brawl Час назад
Да 99% мусоров, биологический мусор.... Казнить всех тех мусоров и их начальство, именно казнить, прилюдно, но сначала огромную дубину в зад каждому
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6k
Alexandr Barhudarov Brawl 57 минут назад
Точно , а порядок на районе будут четкие пацаны держать!
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15k
sanchesS80 Brawl 57 минут назад
Сажать их надо в обычную зону, к обычным зекам. Там им устроят достойную жизнь.
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1k
Фрэнд Alexandr Barhudarov Полчаса назад
Если ты не понял, они и так держат.
Просто треники сменили на костюмы и форму с погонами.
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5k
кот базилий Час назад
Никогда не было и вот опять......
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12k
Yasen_Perec Час назад
Надо полицию переименовать в гестапо.
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3k
Димыч Yasen_Perec Час назад
Даже по значению "милиция" и "полиция" абсолютно разные слова.
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−4
русский паладин Час назад
вы хатите вернуться в 90ые?
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1k
Фрэнд русский паладин Полчаса назад
Мы хотим - "как во Франции"....
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