А дальше, со слов Виталия, начался кошмар. Ему надели наручники, повалили на пол и стали избивать. Но этого им показалось мало. Через некоторое время в кабинет зашли ещё двое правоохранителей с буксировочным тросом. Им привязали ноги к рукам.



"Продолжая применять физическую силу, сорвали брюки, трусы и другую одежду. Повалив животом на стул, достали телефоны и стали фотографировать и снимать видео в обнаженном виде, угрожая изнасилованием резиновой дубинкой в анальное отверстие, при этом давали потрогать рукой дубинку, чтобы он убедился в серьезности их намерений", – говорится в ходатайстве со слов 46-летнего мужчины.



Через несколько часов подозреваемого (или пострадавшего?) перевезли в следственную часть УМВД, где на явные следы побоев следовательница никак не прореагировала.



Именно туда был вызван адвокат мужчины, который смог сделать видеозапись внешнего вида Виталия Вьюнова. Позже адвокат сообщил, что полицейские пытались забрать смартфон, чтобы удалить видеозапись, но тот успел его заблокировать.