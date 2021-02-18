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"С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних

"С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 13:24
Сообщество : Жить в России
Метки: 14 летие   Москва   подростки   поздравление   полиция   следственный комитет   
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Сотрудники московского управления Следственного комитета креативно поздравили 14-летних подростков с днём рождения, напомнив, что с этого момента детство заканчивается.

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Метки: 14 летие   Москва   подростки   поздравление   полиция   следственный комитет   
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27  комментариев
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12k
seller-k 2 часа назад
И памятный подарок
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2k
Mellivora Полчаса назад
Теперь желательно посмотреть примеры применения нового закона.
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−14
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Evgeniy Gkyra 44 минуты назад
забыли добавить, но если украдешь лярд - то тебе ни чего не будет
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3k
Andrey Abramov Evgeniy Gkyra 36 минут назад
Кра жа тайное хищение чужого имущества. Лярд это уже бизнес - процесс с нарушением ( или без нарушения ) законодательства.
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8k
Kucher 53 минуты назад
Ну и правильно. Почаще надо деточкам напоминать, что за проступком следует наказание. Чтоб условный рефлекс выработался.
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11
Сергей Kucher Полчаса назад
своих детей воспитываешь по системе Павлова?
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2k
Frank Borman Час назад
В натуре! Детишки, теперь если замочите кого нибудь, ваша нежная попка будет очень популярна в камере.
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1k
Bosk Час назад
Тогда соответственно с 13 лет надо в школе ввести предмет о их правах и ответственности.
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19k
SerGProS Bosk 21 минуту назад
Надо объяснять, что убивать нельзя?Хм..
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10k
Евгений Час назад
Долб*ебизм и госслужба, практически понятия-синонимы. Заставили дураков богу молиться
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30k
Volga_34 Евгений 43 минуты назад
Ты это своим кумирам в Пиндостане напиши, которые увозят в околотки учеников младших классов в "браслетах"..
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−14
19k
SerGProS Князь Курбский 54 минуты назад
Пожизненное. Там будешь "раком" всю жизнь по коридорам ходить. Сидеть в одиночке без книг телека карандашей и ластиков. Повторять каждый час вертухаю свои ФИО номера статей и когда привлечен.
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−131
Егор Егоров Час назад
Нужно снижать возраст уголовной ответственности. А то с гопниками сюсюкаются, типа они же дети.
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16k
nobody® Час назад
Они хоть раз сказали, что это "в случае твоего соответствующего проступка"? А то как-то навешали на подростка сразу все статьи "тебе придётся отвечать..."
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4k
Борис 2 часа назад
блин, хотели как лучше, а получился какой-то писец(
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35k
dima423 2 часа назад
Я категорически против ограничения уголовной ответственности по возрасту... Сумел убить/ограбить/изнасиловать - значит должен и отвечать за это по полной... Не вижу никакой логики в том что если человеку нет 14 то он не должен отвечать за тяжкие уголовные преступления...
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15k
Сергей dima423 Час назад
Ну его могут в "воспитательное учреждение закрытого типа" поместить. Ничем не лучше тюрьмы, кстати.
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−5
Комментарий удален
−5
1k
Дмитрий knyazkurbskytsken 2 часа назад
Феерический д.....!
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20k
Батончик с маком knyazkurbskytsken 2 часа назад
ты чё, х.уёв наркоманских насосался?
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29k
Tvgra 2 часа назад
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7k
Клёст 2 часа назад
И как можно шире этот ролик распространить в сети и СМИ.
Уверен, немногие родители, родственники, тостующие, вручая подарок своему лоботрясу акцентируют его внимание на этих моментах - ,,ну зачем же, в праздник...,,
Хорошее дело сделали, а то правовая грамотность у детей, такая же как у родителей - ,,0,,!!
Молодцы)
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2k
владимир 2 часа назад
Да отличное поздравление. Очень креативно. А то для многих оказывается большим потрясением когда они понимают что за свои деяния приходится отвечать.
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