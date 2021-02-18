"С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних

Сотрудники СК напомнили, что с 14 лет наступает уголовная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса, например как убийство, изнасилование и порча чужого имущества.

Под ритмичную музыку, обращаясь к школьникам, сотрудника СК говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса».