"С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних

Сотрудники московского управления Следственного комитета креативно поздравили 14-летних подростков с днём рождения, напомнив, что с этого момента детство заканчивается.
Сотрудники СК напомнили, что с 14 лет наступает уголовная ответственность по некоторым статьям уголовного кодекса, например как убийство, изнасилование и порча чужого имущества.
Под ритмичную музыку, обращаясь к школьникам, сотрудника СК говорит: «Тебе исполнилось 14? Поздравляю! Безусловно, пока за тебя отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса».
Следом подросткам напомнили про уголовную ответственность за убийства, причинение вреда здоровью, корыстные преступления (например, кражу, разбой или грабёж), а также хулиганство, вандализм, уничтожение чужого имущества. Всё это под весёлую музыку. В конце ролика появляется фраза: «Твоя жизнь — твоя ответственность! Следственный комитет поздравляет с Днём рождения!».
Пользователи сети не оценили такую креативность:
Однако, нашлись и те, кто поддержал идею, заметив, что подростки должны знать о своей ответственности.
Источник:
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Уверен, немногие родители, родственники, тостующие, вручая подарок своему лоботрясу акцентируют его внимание на этих моментах - ,,ну зачем же, в праздник...,,
Хорошее дело сделали, а то правовая грамотность у детей, такая же как у родителей - ,,0,,!!
Молодцы)