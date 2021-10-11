30 зверюшек-плюшек, которые похудели и теперь отлично выглядят

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Более 1,9 миллиарда взрослых людей имеют избыточный вес. Из них более 650 миллионов страдают ожирением - это примерно 13% взрослого населения планеты. Распространенность ожирения во всем мире почти утроилась с 1975 года. И, оказывается, от этой проблемы страдают не только люди, но и животные.
Ожирение является серьезной проблемой для домашних животных и может нанести огромный ущерб их здоровью. Но если мы поможем нашим животным поддерживать здоровую диету и позаботимся о том, чтобы они много двигались, даже запущенные случаи можно исправить.
В этой коллекции собраны впечатляющие фотографии животных, успешно избавившихся от лишнего веса. Они избавились от проблем со здоровьем, снова стали бодрыми и веселыми.
В этой коллекции собраны впечатляющие фотографии животных, успешно избавившихся от лишнего веса. Они избавились от проблем со здоровьем, снова стали бодрыми и веселыми.
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3. "Когда мы взяли нашего кота из приюта, он весил 10,5 кг и страдал от диабета. Теперь его вес - 5,5кг и он здоров"
11. "Эта красотка досталась мне около двух месяцев назад и я сразу же посадил ее на диету. Покажи ей немного любви - и дальше она сделает все сама"
14. "Мы ухаживаем за Сьюки уже 7 месяцев. Сначала она весила 33,5 кг, теперь весит около 22 кг"
16. "Молли приехала ко мне специально, чтобы похудеть. Это удалось, но все равно прожила она всего шесть лет. Не перекармливайте домашних животных, это убивает"
25. План по похудению кота Гарри: кормушки с едой и водой стоят в самых отдаленных друг друга концах дома
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: До и после похудения до и после домашние животные животные животные на диете похудение самые толстые коты
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