30 зверюшек-плюшек, которые похудели и теперь отлично выглядят

Ожирение является серьезной проблемой для домашних животных и может нанести огромный ущерб их здоровью. Но если мы поможем нашим животным поддерживать здоровую диету и позаботимся о том, чтобы они много двигались, даже запущенные случаи можно исправить.



В этой коллекции собраны впечатляющие фотографии животных, успешно избавившихся от лишнего веса. Они избавились от проблем со здоровьем, снова стали бодрыми и веселыми.