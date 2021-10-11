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30 зверюшек-плюшек, которые похудели и теперь отлично выглядят

30 зверюшек-плюшек, которые похудели и теперь отлично выглядят (31 фото)

Автор:
11 октября 2021 17:41
Сообщество : Животные
Метки: До и после похудения   до и после   домашние животные   животные   животные на диете   похудение   самые толстые коты   
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Более 1,9 миллиарда взрослых людей имеют избыточный вес. Из них более 650 миллионов страдают ожирением - это примерно 13% взрослого населения планеты. Распространенность ожирения во всем мире почти утроилась с 1975 года. И, оказывается, от этой проблемы страдают не только люди, но и животные.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: До и после похудения   до и после   домашние животные   животные   животные на диете   похудение   самые толстые коты   
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