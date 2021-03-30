Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви

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К сожалению, реальность такова, что миллионы животных оказываются на улицах, и вынуждены выживать без любви человека. Лишь некоторым улыбается удача. Эту кошку с угрюмым взглядом прохожие обходили стороной. Никто не хотел подходить к ней, потому что она выглядела злобной. Но одной женщине удалось разглядеть нежную душу за угрюмой внешностью..
Эту кошку подобрали в парке трейлеров в Германии. Все сторонились ее из-за необычной внешности и угрюмого вида, и она только провожала людей грустными глазами. Сама кошечка была вся в боевых ранах после долгой жизни на улице, голодная и замерзшая. Наступали холода, и ей некуда было идти.
Однажды на ее пути все же встретились добрые люди, которые заметили ее и отнесли в приют. Там кошке дали кличку Бин (Bean), и обнаружили у нее некоторые проблемы со здоровьем, которые сразу начали лечить. Сотрудники о ней позаботились, но как только начали искать хозяев, история стала еще печальнее. Никто не хотел забирать Бин к себе из-за ее внешности..
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Кошка несколько месяцев жила в приюте, грустно наблюдая за тем, как люди проходят мимо ее клетки. Но однажды девушка по имени Франциска Франкен заметила фото Бин на страничке приюта в соцсетях. Сначала она посмеялась над ее необычным выражением мордочки, но прочитав ее историю, растрогалась. Она не понимала, почему это чудо никто не хотел забирать все это время..
"Я влюбилась в нее в ту же секунду, как увидела фото. Сразу написала в приют большое письмо, где максимально информативно рассказала, почему хочу забрать ее к себе. Я не спала всю ночь, ожидая ответа от приюта," - рассказывает Франциска.
В тот день девушка дождалась звонка - сотрудница приюта несколько раз переспросила ее, точно ли она хочет забрать именно Бин, потому что никто не обращал на нее такого внимания. Франциска не могла вэто поверить, и это только усилило желание поскорее забрать кошку и подарить ей любовь. Девушка договорилась о встрече и приехала в приют.
"Я заплакала, как только увидела ее. Она была намного красивее, чем на фото, такая милая и миниатюрная. Я еще больше влюбилась в нее, а она не переставала тереться мордочкой о мои ноги," - говорит девушка. В тот судьбоносный день Бин отправилась с Франциской домой - в новую жизнь.
Кошка довольно быстро привыкла к новой обстановке и хозяйке, как будто давно знала ее. Она повсюду следовала за Франциской, постоянно просила ласки, и всячески показывала свою любовь и благодарность. Сейчас Бин - счастливое создание, которое каждый день наслаждается жизнью и купается в любви. Когда-то, одиноко бродя по улицам, она и не мечтала об этом.
"Взять Бин было лучшим решением, которое я когда-либо приняла. Я думаю, так и должно было быть, потому что никто, кроме меня, не заинтересовался этой прекрасной кошкой, хотя она уже некоторое время жила в приюте. Она невероятное создание, и я не могу представить своей жизни без нее," - говорит Франциска.
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