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Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви

Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви (19 фото)

Автор:
30 марта 2021 21:38
Сообщество : Животные
Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кошка   кошки   фото   
1147
19
К сожалению, реальность такова, что миллионы животных оказываются на улицах, и вынуждены выживать без любви человека. Лишь некоторым улыбается удача. Эту кошку с угрюмым взглядом прохожие обходили стороной. Никто не хотел подходить к ней, потому что она выглядела злобной. Но одной женщине удалось разглядеть нежную душу за угрюмой внешностью..
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Метки: до и после   домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кошка   кошки   фото   
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9k
Kostick 2 часа назад
кошка чудесная, барышне зачот!
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27k
Snork Snorkoff 49 минут назад
У нас во дворе такое несчастье живёт. Бабки дерутся за место в очереди на покормить котеечку )) Даж мемасик из него слепил тем летом
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3k
Julia 51 минуту назад
Здоровые кошки не могут быть не красивыми! Правда, я терпеть не могу лысых да ещё на коротких лапах (да-да, люди вывели и таких), ведь из-за отсутствия шерсти теряется всё их очарование. Но кому-то нравятся, даже элитной породой считаются.
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kuka Час назад
Похоже, кошка полуперс, отсюда и выражение мордочки такое.
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8k
Владимир Час назад
Нормальная кошка.. да и хозяйка ничего )
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4k
hairov 2 часа назад
Нормальная внешность, даже симпатичная, я уж думал там не знай что.
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Офигенная мордяшка у котейки!
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