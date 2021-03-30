Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви

Кошка несколько месяцев жила в приюте, грустно наблюдая за тем, как люди проходят мимо ее клетки. Но однажды девушка по имени Франциска Франкен заметила фото Бин на страничке приюта в соцсетях. Сначала она посмеялась над ее необычным выражением мордочки, но прочитав ее историю, растрогалась. Она не понимала, почему это чудо никто не хотел забирать все это время..