Москвичи рассказали, как их продали в рабство на Кавказе

По данным Telegram-канала Маш Гор , Петр Пелеханов и Ольга Лифатова путешествовали автостопом. Пункт назначения — Севастополь, они добрались бы туда в самый разгар «бархатного» сезона. Но случилась неприятность.



На трассе «Дон» их подобрал водитель автобуса. Адекватный, приветливый мужчина согласился довести их до Севастополя, но предупредил — сначала надо завернуть в Ставрополь. А во время поездки выяснилось, что они едут в Дагестан. И ближайшее время проведут в настоящем рабстве.

На следующий день молодых людей вывезли в Дербент. Там их «купил» бизнесмен Ямудин Ахмедов. И объявил, что теперь они ему «должны» 50 тысяч рублей и их придется отрабатывать на его предприятии.

Правда такая «работа» продолжалась недолго: во время уборки территории завода, Петр нашел люк. Через него он и бежал, взяв с собой подругу.

Молодые люди сразу обратились в полицию Дагестана. Поэтому пара вернулась в Москву, где и хочет добиваться справедливости.