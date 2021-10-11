Москвичи рассказали, как их продали в рабство на Кавказе

Влюбленная пара планировала провести отпуск в Крыму. Вместо этого они оказались в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане.
По данным Telegram-канала Маш Гор , Петр Пелеханов и Ольга Лифатова путешествовали автостопом. Пункт назначения — Севастополь, они добрались бы туда в самый разгар «бархатного» сезона. Но случилась неприятность.
На трассе «Дон» их подобрал водитель автобуса. Адекватный, приветливый мужчина согласился довести их до Севастополя, но предупредил — сначала надо завернуть в Ставрополь. А во время поездки выяснилось, что они едут в Дагестан. И ближайшее время проведут в настоящем рабстве.
На следующий день молодых людей вывезли в Дербент. Там их «купил» бизнесмен Ямудин Ахмедов. И объявил, что теперь они ему «должны» 50 тысяч рублей и их придется отрабатывать на его предприятии.
Правда такая «работа» продолжалась недолго: во время уборки территории завода, Петр нашел люк. Через него он и бежал, взяв с собой подругу.
Молодые люди сразу обратились в полицию Дагестана. Поэтому пара вернулась в Москву, где и хочет добиваться справедливости.
Смотреть интервью Петра Пелеханова
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В сети к истории отнеслись двояко: одни горячо поддержали, другие заметили, что это похоже на фейк.
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