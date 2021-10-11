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Москвичи рассказали, как их продали в рабство на Кавказе

Москвичи рассказали, как их продали в рабство на Кавказе (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 15:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Крым   Россия   автостоп   завод   москвичи   обман   путешествие   рабство   
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Влюбленная пара планировала провести отпуск в Крыму. Вместо этого они оказались в рабстве на кирпичном заводе в Дагестане.

По данным Telegram-канала Маш Гор , Петр Пелеханов и Ольга Лифатова путешествовали автостопом. Пункт назначения — Севастополь, они добрались бы туда в самый разгар «бархатного» сезона. Но случилась неприятность.


На трассе «Дон» их подобрал водитель автобуса. Адекватный, приветливый мужчина согласился довести их до Севастополя, но предупредил — сначала надо завернуть в Ставрополь. А во время поездки выяснилось, что они едут в Дагестан. И ближайшее время проведут в настоящем рабстве.


На следующий день молодых людей вывезли в Дербент. Там их «купил» бизнесмен Ямудин Ахмедов. И объявил, что теперь они ему «должны» 50 тысяч рублей и их придется отрабатывать на его предприятии.


Правда такая «работа» продолжалась недолго: во время уборки территории завода, Петр нашел люк. Через него он и бежал, взяв с собой подругу.


Молодые люди сразу обратились в полицию Дагестана. Поэтому пара вернулась в Москву, где и хочет добиваться справедливости.

В сети к истории отнеслись двояко: одни горячо поддержали, другие заметили, что это похоже на фейк.

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Метки: Крым   Россия   автостоп   завод   москвичи   обман   путешествие   рабство   
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16  комментариев
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9k
insaider 52 минуты назад
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7k
КОСТЯН 55 секунд назад
А что цивилизованным способом до Крыма добраться не судьба? Искали приключений на жопу вот и нашли. Скупой платит дважды
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130
Шурман 8 минут назад
Я даже не знаю как культурно сказать ! Но автор сказочный шиздабол , прошли те времена , по виду не бомжи , таких могли максимум приютить , я его называл Барином ( вот после этого я даже слушать не стал :))
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−11
SHIBAN Полчаса назад
Вчера прилетел с Махачкалы, летел туда с выпученными глазами - полный самолёт товарищей славянской внешности, обратно также
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130
Шурман SHIBAN 10 минут назад
Хохол не пались :)
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41k
Соломей 38 минут назад
какая разница,фейк-не фейк. подпиндосникам приказали покровители, разжигать национальный вопрос.по несколько "страшных" тем в день.сейчас на это ставка.это не только на сайте хорошего настроения. это везде.
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17k
nobody® 40 минут назад
50 заплатил и 50 отработать? Ну ладно, если он оценивает месяц работы в 10. А то как-то так считай нанял за 50, а ещё и жильё с кормом обеспечь...
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3k
RomaXz 42 минуты назад
Пару лет назад про что то подобное слушал. Там так мужика подобрали, отобрали документы и тоже заставили на кирпичном заводе работать. Он связался с каким то фондом, который подобными делами занимается, и там целую операцию по его спасению развернули.
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4k
rutt 43 минуты назад
Автостоп никогда не был безопасным способом путешествий, знали на что шли. Как бы с них за "аниматорство" этот даг бабосов не срубил)
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294
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
кроилово привело к попадалову
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50k
smakido 48 минут назад
В 90-е это "рабство" не так уж редко встречалось.
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6k
Николай Час назад
С серьгой в ухе ему повезло что в рабство попал, мог бы и сельмой женой стать...
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