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Илон Маск об открытии завода Tesla в России: видео

Илон Маск об открытии завода Tesla в России: видео (12 фото)

Автор:
22 мая 2021 11:22
Сообщество : Автомир
Метки: tesla   Илон Маск   Россия   завод   инвестиции   
1042
12
В рамках просветительского форума «Новое знание» американский предприниматель, по совместительству инженер и миллиардер Илон Маск, во время своего онлайн-выступления ответил на ряд весьма интересных вопросов.  
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Метки: tesla   Илон Маск   Россия   завод   инвестиции   
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13  комментариев
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151
Лучший Друг 54 минуты назад
Я так понимаю, в ближайшем будущем стоит ждать громкое заявление от рогозина о строительстве мега завода, песТней и фотожабой
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64
MerryGoRound 13 минут назад
Довольно смешно было читать распинания этих губернаторов, которые так дико обрадовались очередной возможности такого огромного распила и взяток... :) Но как только Маск откажется от миллионных вщчток и распила - "внезапно" выяснится, что Тесла не нужна в России и что эти регионы "внезапно" для ее завода не подходят, т.к. там "внезапно", по версии этих губернаторов, вылезут всякие "проблемы" именно с производством Теслы, начиная от стоимости и заканчивая заражением окружающей среды... ;))))
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3k
Outcast 15 минут назад
Он таки добрался до Нью Васюков
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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51k
Серый 20 минут назад
"Создатель" ?? электромобилей?
Спасибо, поржал над машкодрочерами.
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−4
httpg 23 минуты назад
разворуют ...
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−111
Иосиф 40 минут назад
Было бы круто. Американские технологии и российские ресурсы. Брежнев бы тихо курил в углу, если бы узнал такую новость.
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8k
БарНалей 49 минут назад
Судя по качеству сборки, Тесла изначально где-то на Автовазе собирается.
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18k
Ватаку Накомоде 49 минут назад
Ничем не закончится. Тесла до сих пор официально не продаётся в России (в отличие от почти всего остального цивилизованного мира), у них даже русскоязычного сайта нет. Зарядок для Теслы в России тоже нет, была вроде одна, установленная по личной инициативе каким-то олигархом, для понта. Судя по всему для Маска Россия это дикий край пьяных медведей. А вы говорите завод...
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151
Лучший Друг Роман 7 минут назад
Обвалившийся рубль с лихвой компенсируется ростом цен, взятка и, откатами и административным препонами.

Чтобы большой бизнес пришёл в Китай, китайцы создали для этого идеальные условия. А у нас как только за пахнет деньгами, сразу на летает стая стервятников.
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11k
Евгений Час назад
Завод по производству батутов пусть построит)
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