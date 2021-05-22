Илон Маск об открытии завода Tesla в России: видео

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В рамках просветительского форума «Новое знание» американский предприниматель, по совместительству инженер и миллиардер Илон Маск, во время своего онлайн-выступления ответил на ряд весьма интересных вопросов.
Создатель электромобилей заметил, что для него важно установление контактов с Россией и не исключил возможность постройки завода Tesla в нашей стране. Правда, скептически настроенные эксперты утверждают, что он так сказал из банальной вежливости. Но мы то знаем, что слово не воробей.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ru" dir="ltr">Илону Маску задали вопрос в рамках марафона "Новое знание" о том, появится ли когда нибудь его Тесла в России? И ответ просто поразил всех в зале! <a href="https://t.co/nSOfg2mB10">pic.twitter.com/nSOfg2mB10</a></p>— EXnews (@ruusssnewss) <a href="https://twitter.com/ruusssnewss/status/1395758085713637376?ref_src=twsrc%5Etfw">May 21, 2021</a></blockquote>
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И тут началось...
Не остались в стороне и губернаторы. Глава Калужской области Александр Шапша заверил Маска, что регион полностью готов к этому. Но к чему конкретно, он не уточнил. Губернатор Московской области в своем обращении к бизнесмену заявил: «Подмосковье — это, определенно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие специалисты, безупречная логистика, здесь уже производят Mercedes. Мы найдем для вас идеальное место!»
@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. pic.twitter.com/ayCGyBGy4y— Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) May 21, 2021
Глава Орловской области, член КПРФ Андрей Клычков и вовсе подошел к делу со всей серьезностью. Он не только рекламировал свою область, но для большей убедительности даже фото прикрепил в пост.
@elonmusk preferences will open Russia for you as a reliable and profitable partner. Become the first in Russia and the first in the Oryol region! Andrey Klychkov-The Governor of the Oryol region, the city of Oryol! pic.twitter.com/5JS8sAezWv— Клычков Андрей (@kly4kov) May 21, 2021
Свердловская область тоже в деле
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Метки: tesla Илон Маск Россия завод инвестиции
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Спасибо, поржал над машкодрочерами.
Раньше производства переводили в Китай, Вьетнам, но мы уже по реальным доходам скоро им начнем уступать, так что для открытия заводов в России есть перспективы.
Чтобы большой бизнес пришёл в Китай, китайцы создали для этого идеальные условия. А у нас как только за пахнет деньгами, сразу на летает стая стервятников.
Вообще отличная идея - Рогозина перевести на должность директора батутно песенного завода, а РосКосмосом поставить управлять инженера с профильной специальностью.