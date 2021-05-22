Илон Маск об открытии завода Tesla в России: видео

Не остались в стороне и губернаторы. Глава Калужской области Александр Шапша заверил Маска, что регион полностью готов к этому. Но к чему конкретно, он не уточнил. Губернатор Московской области в своем обращении к бизнесмену заявил: «Подмосковье — это, определенно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие специалисты, безупречная логистика, здесь уже производят Mercedes. Мы найдем для вас идеальное место!»