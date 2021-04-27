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"Потепления не будет вообще": куда податься на майских каникулах

"Потепления не будет вообще": куда податься на майских каникулах (5 фото)

Автор:
27 апреля 2021 12:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   каникулы   май   погода   праздники   путешествие   синоптики   
744
5
Синоптики ничем не могут порадовать жителей столичного региона, да и всей Центральной России: по их прогнозам, в ближайшие две недели погода не побалует их теплом. По крайней мере первая половина длинных майских праздников будет не слишком-то хороша для пикников...
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Метки: Москва   Россия   каникулы   май   погода   праздники   путешествие   синоптики   
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6  комментариев
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5k
Владимир 57 минут назад
Скорее всего займусь этим
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6k
JACKAL 4 минуты назад
ФУЛИ,,, нам не привыкать!
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34k
AGM 15 минут назад
Почувствйте себя как в Сибири. У нас на майские праздники всегда дубак и даже снежком посыпать может. Хотя до этого в конце апреля бывает и до +25.
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491
bad-bubble 17 минут назад
Задумали выезд с палатками на можайское водохранилище с 29 апреля по 3 мая. Вот смотрю погоду и что то ночные +1 пугают.
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−153
иван сулейманов 43 минуты назад
крымнаш!!!
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5k
Ворчун 46 минут назад
Давно хотел в Самару выбраться. Есть тут местные? что посоветуете?
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