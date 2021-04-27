"Потепления не будет вообще": куда податься на майских каникулах

Рассмотрим и вариант посетить на майских Воронеж. Авиабилет на 3 - 6 мая обойдется от 6 тыс. в обе стороны. А проезд в плацкарте - от 3000 рублей.



Чем же заняться в городе-миллионнике и столице Черноземья в мае? Прежде всего советуем навестить корабль-музей "Гото-Предестинация" - точную копию первого боевого корабля, построенного Петром I на воронежских верфях в самом начале XVIII века. Выделить несколько часов на посещение огромного местного океанариума, в котором содержатся и сухопутные животные, а также воронежского зоопарка.



Осмотреть величественные храмы и Алексеево-Акатов женский монастырь, посетить спектакль в любом из восьми воронежских театров. Отобедать в ресторане исторической русской кухни "Гармошка" с его дворянскими и купеческими меню и залами. Взрослых и детей тронут и милые памятники Котёнку с улицы Лизюкова и Белому Биму Черное Ухо перед зданием Театра кукол.



А если хватит сил и времени, стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями за город. За час можно добраться до дворца принцессы Ольденбургской в Рамони или поселения первобытных охотников на мамонтов в Костенках. За два-три часа - доехать до природного музея-заповедника Дивногорье с его меловыми столбами, каньоном, руинами хазарской крепости и пещерными храмами у слияния рек Тихая Сосна и Дон.