"Потепления не будет вообще": куда податься на майских каникулах

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Синоптики ничем не могут порадовать жителей столичного региона, да и всей Центральной России: по их прогнозам, в ближайшие две недели погода не побалует их теплом. По крайней мере первая половина длинных майских праздников будет не слишком-то хороша для пикников...
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд огорчил: в ближайшее время потепления в Центральной России не ожидается. И в первые дни мая температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы, то есть максимум плюс 8-10 градусов.
Эти дни будут хотя бы солнечными, только с кратковременными осадками, возможно с порывами мокрого снега. Так что позагорать вряд ли получится.
Эти дни будут хотя бы солнечными, только с кратковременными осадками, возможно с порывами мокрого снега. Так что позагорать вряд ли получится.
Всему виной воздушные массы из Арктики, которые возьмут под контроль практически всю Европейскую часть и обеспечат ее аномальными для начала мая холодами, подпортив праздничное настроение. Между тем дни с 4 по 7 мая на основании президентского указа объявило и Министерство просвещения, а значит все российские школьники и дошколята тоже будут свободны десять дней кряду.
Уехать в теплые края на эти внезапные каникулы успеют немногие: цены на перелеты до курортов Кавказа и Крыма резко взлетели, а места проживания расхватали будто горячие пирожки. Заграница же нынче пугает не только ценами, но и возможностью подхватить какой-нибудь новый штамм ковида или попасть под очередной локдаун в чужой стране.
Чем же развлечься тем, кто не планирует копаться все майские на грядках на даче?
Уехать в теплые края на эти внезапные каникулы успеют немногие: цены на перелеты до курортов Кавказа и Крыма резко взлетели, а места проживания расхватали будто горячие пирожки. Заграница же нынче пугает не только ценами, но и возможностью подхватить какой-нибудь новый штамм ковида или попасть под очередной локдаун в чужой стране.
Чем же развлечься тем, кто не планирует копаться все майские на грядках на даче?
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Эксперты туррынка советуют желающим набраться впечатлений и отдохнуть в эконом-режиме обратить внимание на экскурсии по близлежащим городам России. Причем необязательно покупать готовые туры: не так сложно организовать самостоятельную поездку на несколько дней для всей семьи, потратив при этом до 10 тысяч рублей на каждого.
Например, многие просто не в курсе, как похорошела в последние году Тула: теперь там заслуживают внимания не только кремль и традиционные музеи оружия, самовара и тульского пряника. В Туле появилась прекрасно оформленная Казанская набережная реки Упы, где найдут себе занятие по вкусу и малыши, и подростки, и их родители. А на базе электроакустического завода "Октава" открыт современный Музей станка с модными интерактивными экскурсиями.
Дорога до Тулы займет, к примеру, от Москвы, всего около трех часов, а цена на ночь в гостинице с хорошими отзывами начинается от 2000 рублей.
Например, многие просто не в курсе, как похорошела в последние году Тула: теперь там заслуживают внимания не только кремль и традиционные музеи оружия, самовара и тульского пряника. В Туле появилась прекрасно оформленная Казанская набережная реки Упы, где найдут себе занятие по вкусу и малыши, и подростки, и их родители. А на базе электроакустического завода "Октава" открыт современный Музей станка с модными интерактивными экскурсиями.
Дорога до Тулы займет, к примеру, от Москвы, всего около трех часов, а цена на ночь в гостинице с хорошими отзывами начинается от 2000 рублей.
До Ярославля от российской столицы также можно добраться всего за три часа - на "Ласточке". И посетить его знаменитую набережную, кремль, монастыри и митрополичьи палаты.
А еще можно отправиться всей семьей погреться в аквапарке "Тропический остров". Любителей живого искусства наверняка заинтересует арт-пространство UNICK. Его основал местный уличный художник Анатолий Байков, расписавший немало заборов троллейбусов и стен родного города.
Или советуют посетить модный и уникальный аудиоспектакль "Радио Фабрика": это прогулка в наушниках по действующей текстильной фабрике "Красный Перекоп" с ее атмосферой, производственной линией и наслоениями разного времени.
Остаться на ночь в Ярославле в довольно комфортабельных условиях можно за 1500 рублей.
А еще можно отправиться всей семьей погреться в аквапарке "Тропический остров". Любителей живого искусства наверняка заинтересует арт-пространство UNICK. Его основал местный уличный художник Анатолий Байков, расписавший немало заборов троллейбусов и стен родного города.
Или советуют посетить модный и уникальный аудиоспектакль "Радио Фабрика": это прогулка в наушниках по действующей текстильной фабрике "Красный Перекоп" с ее атмосферой, производственной линией и наслоениями разного времени.
Остаться на ночь в Ярославле в довольно комфортабельных условиях можно за 1500 рублей.
Рассмотрим и вариант посетить на майских Воронеж. Авиабилет на 3 - 6 мая обойдется от 6 тыс. в обе стороны. А проезд в плацкарте - от 3000 рублей.
Чем же заняться в городе-миллионнике и столице Черноземья в мае? Прежде всего советуем навестить корабль-музей "Гото-Предестинация" - точную копию первого боевого корабля, построенного Петром I на воронежских верфях в самом начале XVIII века. Выделить несколько часов на посещение огромного местного океанариума, в котором содержатся и сухопутные животные, а также воронежского зоопарка.
Осмотреть величественные храмы и Алексеево-Акатов женский монастырь, посетить спектакль в любом из восьми воронежских театров. Отобедать в ресторане исторической русской кухни "Гармошка" с его дворянскими и купеческими меню и залами. Взрослых и детей тронут и милые памятники Котёнку с улицы Лизюкова и Белому Биму Черное Ухо перед зданием Театра кукол.
А если хватит сил и времени, стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями за город. За час можно добраться до дворца принцессы Ольденбургской в Рамони или поселения первобытных охотников на мамонтов в Костенках. За два-три часа - доехать до природного музея-заповедника Дивногорье с его меловыми столбами, каньоном, руинами хазарской крепости и пещерными храмами у слияния рек Тихая Сосна и Дон.
Чем же заняться в городе-миллионнике и столице Черноземья в мае? Прежде всего советуем навестить корабль-музей "Гото-Предестинация" - точную копию первого боевого корабля, построенного Петром I на воронежских верфях в самом начале XVIII века. Выделить несколько часов на посещение огромного местного океанариума, в котором содержатся и сухопутные животные, а также воронежского зоопарка.
Осмотреть величественные храмы и Алексеево-Акатов женский монастырь, посетить спектакль в любом из восьми воронежских театров. Отобедать в ресторане исторической русской кухни "Гармошка" с его дворянскими и купеческими меню и залами. Взрослых и детей тронут и милые памятники Котёнку с улицы Лизюкова и Белому Биму Черное Ухо перед зданием Театра кукол.
А если хватит сил и времени, стоит отправиться за незабываемыми впечатлениями за город. За час можно добраться до дворца принцессы Ольденбургской в Рамони или поселения первобытных охотников на мамонтов в Костенках. За два-три часа - доехать до природного музея-заповедника Дивногорье с его меловыми столбами, каньоном, руинами хазарской крепости и пещерными храмами у слияния рек Тихая Сосна и Дон.
В общем, вариантов набраться впечатлений в небольшом путешествии, уложившись при этом в бюджет до 30 тысяч на семью, немало. Подскажете еще что-то?
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