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Американские знаменитости придумали "новый" тренд, который россиянки использовали ещё в 2000-х

Американские знаменитости придумали "новый" тренд, который россиянки использовали ещё в 2000-х (10 фото)

Автор:
11 октября 2021 13:45
Сообщество : Юмор
Метки: девушки   интересное   мода   модели   нижнее бельё   одежда   россиянки   фото   
1915
10
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В моду возвращается самый противоречивый тренд из 2000-х годов. Тогда красавицы носили джинсы с заниженной талией, специально выставляя на показ нижнее бельё. Зарубежные знаменитости снова решили вернуть этот тренд в моду, публикуя на своих страничках фотографии, на которых они демонстрируют свои трусы.

Новый тренд Instagram - выставлять нижнее бельё напоказ. Многие знаменитости поддержали этот тренд - среди них певица Рианна.

Согласно тренду, из-под джинс или брюк должны выглядывать трусы (обязательно дорогие). Американские модели тут же подхватили новомодное явление и принялись публиковать фотографии, где они демонстрируют нижнее бельё.

Чтобы фото получилось трендовым, обязательно следует подтянуть трусы на бёдра, чтобы они совершенно точно выглядывали из одежды.

Этот тренд подхватили такие модели, как Анна Вакили, Шэннон Сингх и другие.

Для полноты эффекта некоторые модели даже расстёгивают брюки, чтобы совершенно точно было видно нижнее бельё.

Насколько такой образ подходит для повседневной жизни, остаётся только догадываться.

Этот тренд не стал новшеством. Когда-то, в далёких 2000-х годах модницы носили таким же образом стринги. Девушки носили джинсы с заниженной талией, показывая всем свои верёвочки. Главным атрибутом такого аксессуара обязательно были стразы на нижнем белье.

Это, конечно, очень спорный тренд, который в 2000-х годах мало кому нравился. Надеемся, отечественные красавицы снова не бросятся тянуть трусы на шею.

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Метки: девушки   интересное   мода   модели   нижнее бельё   одежда   россиянки   фото   
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15  комментариев
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1k
веселый просто 2 часа назад
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Помню этот тренд. Как видел на девушке аж тошнило
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1k
Виталий Минуту назад
Комментарий к фото
Мозгов то нет, так хоть так выделиться.
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132
Шурман 15 минут назад
Такой тренд не помню , но помню противную херню в виде стрингов , реально тошноло , смотришь вроде бы симпатичная девушка садиться и этот квадрат на пол стула
.
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841
Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
Комментарий к фото
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38k
Сергей Полчаса назад
Комментарий к фото
На каждой роже написано-я самовлюбленная дурында.
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294
Сигизмунд Лазаревич 50 минут назад
Комментарий к фото
чисто колхозный шлюший тренд...
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2k
vts 56 минут назад
Американские знаменитости придумали "новый" тренд, который россиянки использовали ещё в 2000-хПосмотреть
Американские знаменитости придумали "новый" тренд, который россиянки использовали ещё в 2000-х
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7k
Ф Ив Час назад
Мода циклична.
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−81
sergey mikula 2 часа назад
А есть, такие же но, без штанов?
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895
Анна Анна 2 часа назад
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2k
Денис 2 часа назад
Ага
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30k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Девушек в нижнем белье - конечно одобряю
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