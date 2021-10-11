Американские знаменитости придумали "новый" тренд, который россиянки использовали ещё в 2000-х

В моду возвращается самый противоречивый тренд из 2000-х годов. Тогда красавицы носили джинсы с заниженной талией, специально выставляя на показ нижнее бельё. Зарубежные знаменитости снова решили вернуть этот тренд в моду, публикуя на своих страничках фотографии, на которых они демонстрируют свои трусы.