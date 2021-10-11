Американские знаменитости придумали "новый" тренд, который россиянки использовали ещё в 2000-х

В моду возвращается самый противоречивый тренд из 2000-х годов. Тогда красавицы носили джинсы с заниженной талией, специально выставляя на показ нижнее бельё. Зарубежные знаменитости снова решили вернуть этот тренд в моду, публикуя на своих страничках фотографии, на которых они демонстрируют свои трусы.
Новый тренд Instagram - выставлять нижнее бельё напоказ. Многие знаменитости поддержали этот тренд - среди них певица Рианна.
Согласно тренду, из-под джинс или брюк должны выглядывать трусы (обязательно дорогие). Американские модели тут же подхватили новомодное явление и принялись публиковать фотографии, где они демонстрируют нижнее бельё.
Чтобы фото получилось трендовым, обязательно следует подтянуть трусы на бёдра, чтобы они совершенно точно выглядывали из одежды.
Этот тренд подхватили такие модели, как Анна Вакили, Шэннон Сингх и другие.
Для полноты эффекта некоторые модели даже расстёгивают брюки, чтобы совершенно точно было видно нижнее бельё.
Насколько такой образ подходит для повседневной жизни, остаётся только догадываться.
Этот тренд не стал новшеством. Когда-то, в далёких 2000-х годах модницы носили таким же образом стринги. Девушки носили джинсы с заниженной талией, показывая всем свои верёвочки. Главным атрибутом такого аксессуара обязательно были стразы на нижнем белье.
Это, конечно, очень спорный тренд, который в 2000-х годах мало кому нравился. Надеемся, отечественные красавицы снова не бросятся тянуть трусы на шею.
Источник:
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