Как менялись стандарты женской красоты

Самым древним его прототипом можно назвать миф о состязании в красоте древнегреческих богинь - Афины, Геры и Афродиты. Судействовал Парис (сын троянского царя Приама). Победила в том конкурсе Афродита, но уже тогда состоялся первый в истории таких конкурсов подкуп: богиня пообещала Парису любовь самой красивой смертной женщины - Елены Прекрасной.



А в действительности состязания в красоте существовали еще с самых древних времен и во многих странах. На Руси этот конкурс проходил как смотр невест - обычай выбора жены для государя. Скорее всего такая традиция пришла к нам из Византии в XVI веке. Невест искали по всей стране, бояре отбирали претенденток и показывали их государю. Учитывались следующие параметры: здоровье, рост, красота, происхождение будущей царицы.