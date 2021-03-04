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Как менялись стандарты женской красоты

Как менялись стандарты женской красоты (14 фото)

Автор:
04 марта 2021 19:07
Сообщество : Факты
Метки: trendy   девушки   интересное   красота   мода   факты   фото   
3452
14
Конкурсы красоты - это, кстати, не современная выдумка, первый такой конкурс, который стал прообразом современных, прошел еще в 1888 году, 19 сентября.
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Метки: trendy   девушки   интересное   красота   мода   факты   фото   
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22  комментария
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
2020-ые:
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33k
Гёз Уленшпигель 41 минуту назад
Ну у мужиков тоже не всё так однозначно.....
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37k
Прораб Час назад
Б.ляди сэр. Всегда, во все времена.
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2k
Leo Час назад
У каждого времени своя красота.
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638
alex Час назад
В итоге в моде всегда те, кто работает над собой:
Если в мире недостаток еды, то в моде толстухи (как в Африке и, соответственно, у Кардашьян)
Если в мире переизбыток еды, то в моде стройные и энергичные (как на Западе)
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7k
uutb Час назад
Можно и короче
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4k
Vadim uutb Час назад
Ссылка youtu.be
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145
Племянник Путина 2 часа назад
принятие себя, своего тела и любовь к себе. Жирнухи они жирнухи и есть.
Женщина без спорта, это в 99% гадость.
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57k
Опиум для народа Племянник Путина Час назад
Без физической культуры,а не спорта. Профессиональный спорт-нах"й.
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145
Племянник Путина Опиум для народа 40 минут назад
само собой спорт любительский. профики они почти все инвалиды по финалу. ну кроме кёрлингисток и женской сборной Австралии по крикету.
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69k
Пассажир. 2 часа назад
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3k
Мих Пассажир. 2 часа назад
речь о женщинах, а не о дойных коровах
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57k
Опиум для народа Пассажир. Час назад
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12k
Альф 57 2 часа назад
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Как менялись.
Была естественная красота, а потом ввели стандарты. Если техническим языком = штамповка.
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