Как менялись стандарты женской красоты

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Конкурсы красоты - это, кстати, не современная выдумка, первый такой конкурс, который стал прообразом современных, прошел еще в 1888 году, 19 сентября.
Самым древним его прототипом можно назвать миф о состязании в красоте древнегреческих богинь - Афины, Геры и Афродиты. Судействовал Парис (сын троянского царя Приама). Победила в том конкурсе Афродита, но уже тогда состоялся первый в истории таких конкурсов подкуп: богиня пообещала Парису любовь самой красивой смертной женщины - Елены Прекрасной.
А в действительности состязания в красоте существовали еще с самых древних времен и во многих странах. На Руси этот конкурс проходил как смотр невест - обычай выбора жены для государя. Скорее всего такая традиция пришла к нам из Византии в XVI веке. Невест искали по всей стране, бояре отбирали претенденток и показывали их государю. Учитывались следующие параметры: здоровье, рост, красота, происхождение будущей царицы.
А в действительности состязания в красоте существовали еще с самых древних времен и во многих странах. На Руси этот конкурс проходил как смотр невест - обычай выбора жены для государя. Скорее всего такая традиция пришла к нам из Византии в XVI веке. Невест искали по всей стране, бояре отбирали претенденток и показывали их государю. Учитывались следующие параметры: здоровье, рост, красота, происхождение будущей царицы.
Современные конкурсы красоты берут начало от 1921 года...
...именно тогда прошел первый конкурс "мисс Америка" в США. А прототип конкурса "Мисс Вселенная" прошел в 1926 году в Техасе. Сегодня таких конкурсов очень много и самые престижные из них - "Мисс Мира", Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".
За больше чем вековую историю, отделяющую нас от первого "официального" конкурса красоты взгляды на то, как должна выглядеть та самая, "идеальная женщина" менялись и очень даже радикально. Каждое десятилетие канон женской красоты менялся, зачастую полностью отвергая предыдущие.
За больше чем вековую историю, отделяющую нас от первого "официального" конкурса красоты взгляды на то, как должна выглядеть та самая, "идеальная женщина" менялись и очень даже радикально. Каждое десятилетие канон женской красоты менялся, зачастую полностью отвергая предыдущие.
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1900-е
"Девушка Гибсона". Образ, созданный художником Чарльзом Гибсоном. Девушка Гибсона - высокая, худощавая, с большой грудью и широкими бедрами, с узенькой талией. Волосы зачесаны назад, в пышную прическу "буффонат." Девушка разносторонняя, образованная, равная в правах мужчине, ищущая самореализации и свободы.
1910-е
"Русские сезоны" и эпоха немого кино. Образцы для подражания - киноактрисы, с густо подведенными глазами. Вместе с ним приходит мода на экзотические костюмы, освобождение от корсета, а платья становятся свободными, а-ля "пейзанка", с отсылкой к эпохе Древней Греции.
1920-е
Те самые "ревущие двадцатые". Женщины Америки получают право голоса, одеваются в короткие прямые платья, отстригают длинные волосы. Идеал тех лет - узкие бедра, небольшая аккуратная грудь, формы угловатые, как у подростка. Эта девушка любит спорт, ведет раскованный образ жизни и много курит.
1930-е
Возвращается в моду элегантность. Теперь в моде образ отстраненной холодной женщины, которую на экране олицетворяли Грета Гарбо и Марлен Дитрих. В моде снова декольте, округлые женственные формы, ткани из шелка. Волосы снова отрастают, укладываются волнами.
1940-е
Теперь образ женщины становится еще мягче. В моду приходят кукольные, немного детские черты лица, контуры тела подчеркнуты и женщина уже не стремится к худобе.
1950-е
В послевоенные годы в тренды окончательно возвращаются пышные формы. Красотки тех времен уже не едят три капустных листка в день, а в США даже начали выпускать таблетки для набора веса (даже такие были, помогите).
Грудь и бедра объемные, в сочетании с тонкой талией, как у девушек Гибсона. Символ этого времени - Мэрилин Монро - олицетворение полноты жизни, веселья и беззаботности.
Грудь и бедра объемные, в сочетании с тонкой талией, как у девушек Гибсона. Символ этого времени - Мэрилин Монро - олицетворение полноты жизни, веселья и беззаботности.
1960-е
И только все набрали вес, как случается следующий крутой вираж к андрогинности. Модель-легенда Твигги, выглядящая как худенький подросток с огромными глазами, с короткой стрижкой и длинными ножками-веточками. Пышные формы не в моде, однако натуральная женственность стала оправдываться образом хиппи, ворвавшимися тогда в культуру США.
1970-е
Эпоха диско. Женщина того времени стройная, но женственная. Худоба все еще актуальна как идеал, таблетки для похудения и диеты впереди всех.
1980-е
Аэробика и фитнес, Помните эти видео с занятиями? Пришла мода на спортивную фигуру, а в одежде начинают превалировать юрские, кислотные цвета. Символы эпохи - Джейн Фонда, лицо фитнес-бума, а также высокие модели. Выше, чем образчики прошлых десятилетий - Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд.
1990-е
Резкий переход от повального фитнеса и здоровья: теперь в моде, так называемый, "героиновый шик". Символ тех лет - Кейт Мосс. Бледная кожа, изможденный вид, угловатая худоба.
2000-е
Ну и по классике цикличности моды - снова вернулся спортивный, здоровый образ жизни. Загорелое тело, бедра, грудь и кубики пресса. Красотка двухтысячных с подтянутым телом, большой грудью и длинными ногами.
2010
Недолго переболев крупным низом Кардашьян, наконец-то в этот мир беспрестанно сменяющихся стандартов, пришла адекватность. Женщины устали постоянно подстраиваться и оглядываться на новые и новые стандарты красоты.
Сегодня красота - это синоним здоровой, ухоженной естественности, принятие себя, своего тела и любовь к себе.
К черту роскошь и бренды - важнее, что внутри. И важно не только прокачивать себе ягодицы и пресс (если хочется), но и прокачивать внутреннее состояние, интеллект, саморазвитие.
Вот бы этот тренд задержался подольше, правда?
Сегодня красота - это синоним здоровой, ухоженной естественности, принятие себя, своего тела и любовь к себе.
К черту роскошь и бренды - важнее, что внутри. И важно не только прокачивать себе ягодицы и пресс (если хочется), но и прокачивать внутреннее состояние, интеллект, саморазвитие.
Вот бы этот тренд задержался подольше, правда?
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Если в мире недостаток еды, то в моде толстухи (как в Африке и, соответственно, у Кардашьян)
Если в мире переизбыток еды, то в моде стройные и энергичные (как на Западе)
Женщина без спорта, это в 99% гадость.
Была естественная красота, а потом ввели стандарты. Если техническим языком = штамповка.