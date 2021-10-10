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Так себе картинки с черно-белым нюансом и баянитостью

Так себе картинки с черно-белым нюансом и баянитостью (34 фото)

Автор:
10 октября 2021 14:25
Метки: Разное   картинки   мемы   
573
34
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Воскресный вечерний Калейдоскоп юмора и сатиры. ( По многочисленным просьбам открыл комменты под каждой картинкой, несмотря на то, что это станет приятностью для минуса организации, ну и фиг с ним)))

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Метки: Разное   картинки   мемы   
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29  комментариев
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8k
Prospector 2 часа назад
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Сколько раз видел это, всегда Ахеджакову вспоминаю...
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25k
Павел 3 минуты назад
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ремень не репетитор, это скорее - МОТИВАТОР
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1k
веселый просто 18 минут назад
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А вот за Дроздова сейчас обидно стало
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2k
Владимир 22 минуты назад
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-а были еще фильмы киностудии им.А.Довженко...
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1k
веселый просто 24 минуты назад
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каннибал: Хоть Лев Толстой
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21k
ПаганецЪ Полчаса назад
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Не по ГОСТу! И где согласование с администрацией? Откат где?
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Нет колы - пей с квасом.
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Андрей Ватрушкин Час назад
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А запах, а запах-то какой!
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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
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Защитникам животных не понравитс