Так себе картинки с черно-белым нюансом и баянитостью

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Не зря говорят, что первый кто в психушке халат надел, тот и доктор
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...для комментаторов сайта)))
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Про баранов...
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