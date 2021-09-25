Мемы о том, чем отличается мальчик от мужчины

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Мальчик или мужчина - как отличить? Девушки говорят, что нужно судить по поступкам. В этом посте собраны забавные сравнения, которые наглядно и с юмором демонстрируют различия.
Недавно был похожий пост, только про девочек и женщин. В комментариях пользователи писали, что все это не похоже на правду. Никого обидеть или задеть подобными сравнения не хотим, они созданы на основе мнений и шуток из соцсетей.
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Мужчина выставлен безответственным долпойопом, а мальчик выставлен инфантильным песдострадальцем. Я могу предположить только одно: это лютый феминистский высер.