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Мемы о том, чем отличается мальчик от мужчины

Мемы о том, чем отличается мальчик от мужчины (17 фото)

Автор:
25 сентября 2021 07:10
Сообщество : Юмор
Метки: мальчик и мужчина   мемы   мужчины   о мужчинамх   прикол   смешно   сравнения   
7283
17

Мальчик или мужчина - как отличить? Девушки говорят, что нужно судить по поступкам. В этом посте собраны забавные сравнения, которые наглядно и с юмором демонстрируют различия.

Недавно был похожий пост, только про девочек и женщин. В комментариях пользователи писали, что все это не похоже на правду. Никого обидеть или задеть подобными сравнения не хотим, они созданы на основе мнений и шуток из соцсетей. 

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Метки: мальчик и мужчина   мемы   мужчины   о мужчинамх   прикол   смешно   сравнения   
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13  комментариев
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15k
homerchik 3 часа назад
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speaktr-st 3 минуты назад
Пост, написанный мальчиком, не понимающим, что такое мужчина. Или ещё хуже - бабой-феминисткой.
Мужчина выставлен безответственным долпойопом, а мальчик выставлен инфантильным песдострадальцем. Я могу предположить только одно: это лютый феминистский высер.
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29k
Юр21 36 минут назад
Детский лепет...
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10k
Valiko 49 минут назад
автор Ванилий Зефирович
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2k
Sergei Ogarkov Час назад
Можно было не постить столько картинок, чтобы объяснить, что с возрастом мужчину подзадалбывает навешанное на него клише "мужчина должен..."
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4k
KonstantinLeirov Час назад
Какой-то мужчина здесь приведен... Из барбершопа что ли? Который со смузи, одевается дровосеком, чтобы понравится другим дровосекам, этот?
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
как хорошо , что я так и не стал мужчиной
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5k
samsr Час назад
Тупая херь
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
25k
10k
Alex 2 часа назад
Бред.
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18k
С.В. 2 часа назад
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11k
Максим 2 часа назад
Единственное правильное это 8 с Инн, огрн и жкх, все остальное хрень
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2k
Владимир 2 часа назад
не дождетесь!
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