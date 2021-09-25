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Американские горки: воплощение страха

Американские горки: воплощение страха (31 фото)

Автор:
25 сентября 2021 10:47
Сообщество : Картинка дня
Метки: американские горки   картинки   на память   развлечения   страх   фото   шок   экстрим   
644
31
Кататься на американских горках, конечно, весело, но еще веелее - разглядывать снимки, которые специально установленная аппаратура делает на самых опасных и захватывающих дух виражах. Эти воспоминания еще много лет будут пробуждать самые сильные эмоции!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: американские горки   картинки   на память   развлечения   страх   фото   шок   экстрим   
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Роман 23 минуты назад
В 32 года прокатился в Испании на таких горках.
Ходил потом полдня зеленый с тошнотой, понял, что уже стар для таких развлечений.
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5k
schmubu Час назад


чо, только на фото прочитала?
т.е. во время поездки она не допёрла повернуться назад и смотреть, что там ей пишут?
вот же тупица, безмозглая курица...
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