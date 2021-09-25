Американские горки: воплощение страха

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Кататься на американских горках, конечно, весело, но еще веелее - разглядывать снимки, которые специально установленная аппаратура делает на самых опасных и захватывающих дух виражах. Эти воспоминания еще много лет будут пробуждать самые сильные эмоции!
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Предложение на американских горках: Надпись "Ты выйдешь за меня?" девушка прочла только на фото
"Мы с мамой согласились составить компанию моему сыну в первой в его жизни поездке на американских горках. Все прошло хорошо"
"Мой брат потерял телефон на американских горках. Мы думали, что невозможно узнать, в какой момент он выпал, чтобы понять, где искать. Но потом мы увидели его на фото"
"Мама сказала, что она на всех фотографиях с американских горок выглядит так, как будто рожает"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ходил потом полдня зеленый с тошнотой, понял, что уже стар для таких развлечений.
чо, только на фото прочитала?
т.е. во время поездки она не допёрла повернуться назад и смотреть, что там ей пишут?
вот же тупица, безмозглая курица...