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20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни

20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни (24 фото)

Автор:
26 сентября 2021 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   изобретательность   картинки   лайфхак   наши руки не для скуки   смешно   совет   
1757
24
Интернет переполнен всевозможными советами, охватывающими абсолютно все сферы жизни. Опытные и, главное, бескорыстные люди абсолютно бесплатно поделятся премудростями засолки огурцов, воспитания детей и даже лечения депрессии. Впитываем и практикуем, а если не пригодится, то хотя бы посмеемся.
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Метки: Юмор   изобретательность   картинки   лайфхак   наши руки не для скуки   смешно   совет   
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6  комментариев
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Radugananebe Час назад
Помимо конного спорта здорово опустошают кошелек родителей бальные танцы и занятия в художественной школе. В общем, надо постараться увлечь ребенка чем-то попроще, иначе без штанов можно остаться.
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53k
parallax 22 минуты назад
Это тоже выпускники с пятеркой по ЕГЭ.
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769
Ksenia2 Час назад
Некоторых жадных и наглых коллег ничем не проймешь. Хоть говори прямым текстом. Пожрать нахаляву - этот инстинкт у них, видимо, заложен на подкорку.
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