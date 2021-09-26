20+ полезных и бесполезных советов на все случаи жизни

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Интернет переполнен всевозможными советами, охватывающими абсолютно все сферы жизни. Опытные и, главное, бескорыстные люди абсолютно бесплатно поделятся премудростями засолки огурцов, воспитания детей и даже лечения депрессии. Впитываем и практикуем, а если не пригодится, то хотя бы посмеемся.
Реально работает?
Идеальной рекламы Old Spice не существу... pic.twitter.com/0XT1TCVzBX— Артём Дерягин (@DerArto) September 6, 2021
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Пора бы вспомнить о старом проверенном способе проработки психотравм
И, к тому же, бесплатно!
Ниже - еще один совет из старой книги о супружеских взаимоотношениях.
Ниже - еще один совет из старой книги о супружеских взаимоотношениях.
Кстати, для тех, кто не знает, куда еще деть кабачки - реальный совет
При некоторой доле фантазии можно увидеть в этом поделку из природного материала и отнести на конкурс в школу.
Лайфхак: Как удалить скотч с бумаги, не порвав её. ☝️ pic.twitter.com/VU5NuUJ3Ry— Почки под пивом.. (@_PIVASIK) September 25, 2021
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