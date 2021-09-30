Тот самый момент, когда реальность дала сбой

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Если вы знаете, почему реальность так часто ломается — напишите нам!
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Авторский пост
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- Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение
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Пока дерево вырастет до таких размеров, машина должна сгнить. К тому же дерево, прорастая сквозь кузов, должно деформировать его.
Фотошоп? Однако, вот это же место:
– Брось птицу! – закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: – Малый ход!
Разбить.
Пол-литра?
Пол-литра!
Вдребезги?
Ну конечно вдребезги!
Да я тебя!..