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Тот самый момент, когда реальность дала сбой

Тот самый момент, когда реальность дала сбой (30 фото)

Автор:
30 сентября 2021 21:18
Метки: Россия   Юмор   жизнь   матрица   мемы   нарочно не придумаешь   странные обстоятельства   эстетика   
894
30
Если вы знаете, почему реальность так часто ломается — напишите нам!
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Метки: Россия   Юмор   жизнь   матрица   мемы   нарочно не придумаешь   странные обстоятельства   эстетика   
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4  комментария
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1k
Mowgley Час назад
С последним фото не совсем понятно.
Пока дерево вырастет до таких размеров, машина должна сгнить. К тому же дерево, прорастая сквозь кузов, должно деформировать его.
Фотошоп? Однако, вот это же место:

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Ыукп 56 минут назад
Но Остап уже принял решение.

– Брось птицу! – закричал он Паниковскому и, обращаясь к шоферу, добавил: – Малый ход!
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