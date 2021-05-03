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Недалеких людей на свете не так и мало. Да что там скрывать, все мы порой оказываемся в роли глупцов. Герои этой подборки сумели знатно опростоволоситься, а некоторые просто прилюдно расписались в собственном идиотизме.
Лучше молчи - за умного сойдешь. Эта поговорка крайне верна, особенно когда читаешь отзывы на товары или диалоги в Сети. Впрочем, это не единственные случаи, где можно встретить людей с альтернативным мышлением.
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Ничего особенного, просто женщина на мультимедийной выставке Ван Гога, пытается сфотографировать картины, которые видит в VR очках. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/EvN6clMSeB— Артём Дерягин (@DerArto) April 14, 2021
Ну умница же!
Рассуждаем логически pic.twitter.com/2QFjqyDKbU— Марфуша вынимает мундштук изо рта, улыбаясь (@Kajenskajasmes) April 27, 2021
Наверняка сторонник либеральных идей? pic.twitter.com/qG1t13UdpL— Марфуша вынимает мундштук изо рта, улыбаясь (@Kajenskajasmes) April 14, 2021
Оторожно, нецензурная лексика!
Осторожно! Нецензурная лексика!
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