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Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением

Их не сеют, не жнут - они сами родятся: люди, которые удивили нас альтернативным мышлением (17 фото)

Автор:
03 мая 2021 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: Дурочки   Юмор   девушки   картинки   приколы   смешно   соцсети   твиттер   
2162
17
Недалеких людей на свете не так и мало. Да что там скрывать, все мы порой оказываемся в роли глупцов. Герои этой подборки сумели знатно опростоволоситься, а некоторые просто прилюдно расписались в собственном идиотизме.
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Метки: Дурочки   Юмор   девушки   картинки   приколы   смешно   соцсети   твиттер   
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homerchik Час назад
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homerchik 16 минут назад
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Валерий Викторович 17 минут назад
Если "представитель бренда" увидел на фото "чайник", у меня для него хорошие новости!
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55k
Парагвайский шпион 21 минуту назад
Мюнхен это СТРАНА в Германии... Мне дурно. Пойду скорую вызову. А этой дуре, я надеюсь, кто-нибудь отстрелит башку.
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12k
Агент Безопасной Национальности 45 минут назад
Уже забодала эта эпиляция в Волгоградской области. Каждый день, а то и по несколько раз в день это пихают...
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2k
Дмитрий ! 52 минуты назад
Психически больной не знает, что болен, так и здесь.
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1k
Radugananebe Час назад
Дура из последнего ролика ни разу не удивила. Инстадивы через одну такие же. Мозгов нет - они же косметологами не закачиваются.
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