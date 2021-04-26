"На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!"

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Все женихи и невесты мечтают о том, чтобы их свадьба стала счастливым воспоминанием на всю жзнь. Что ж, герои этой подборки, по крайней мере, будут помнить свои свадьбы до конца своих дней!
"Моя свекровь надела на мою свадьбу платье невесты. Твиттер, расскажи всем!"
My mother-in-law wore a wedding dress to my wedding. So, yeah, top that one, Twitter. #weddingfail @jimmyfallon pic.twitter.com/IjqvnXT6Ps— Amy Pennza (@AmyPennza) June 19, 2019
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Свадьба в Лас-Вегасе: два футболиста позвали в свидетели клоуна и динозавра. Теперь ты видел все!
Иногда гости на свадьбе оказываются слишком непосредственными
Надпись на футболке: "Сегодня я покакал".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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