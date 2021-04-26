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На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!

На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться! (19 фото)

Автор:
26 апреля 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   горько!   забавно   картинки   приколы   свадьба   смешно   соцсети   
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Все женихи и невесты мечтают о том, чтобы их свадьба стала счастливым воспоминанием на всю жзнь. Что ж, герои этой подборки, по крайней мере, будут помнить свои свадьбы до конца своих дней!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горько!   забавно   картинки   приколы   свадьба   смешно   соцсети   
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Игорь 22 минуты назад
"На этих свадьбах вы бы точно не хотели оказаться!"
=========
Чушь свинячья, как большинство заголовков. Мужикам как правило совершенно пох на свадьбы. Все, кроме одной. На которой он бы очень не хотел оказаться!!!


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