Мужчина буквально взорвался и поставил на место националистку.
Хорошие новости из Казахстана: оказывается, там есть не только "языковые патрули", заставляющие русских извиняться за незнание казахского языка, но и адекватные (но нервные) граждане, готовые противостоять националистам.
В Сети появилось видео конфликта на языковой почве между водителем такси и пассажиркой в Казахстане. Клиентка попросила мужчину изъясняться на казахском и назвала того предателем. После такого обвинения мужчина взорвался и на повышенных тонах объяснил, почему для повседневного общения выбирает русский язык, и что таким людям, как пассажирка, не стоит его учить и предъявлять претензии.
"Я рос в Советском Союзе. Я рос в стране, где русский был единственным языком! Я — казах, я здесь жил, рос, родился. Я буду разговаривать так, как я хочу! Не буду я с вами разговаривать по-казахски!"
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Мужчина добавил, что в той стране, где он рос, русские никогда его не ущемляли по национальному и тем более языковому признаку, поэтому он будет разговаривать на том языке, на котором ему удобнее изъясняться.
Напомним, организатору националистических "языковых патрулей" Куату Ахметову на 50 лет запрещен въезд на территорию России. После обращения премьер-министра России Михаила Мишустина Ахметова и его соратников даже задерживали и штрафовали. Как сейчас продвигается его борьба с русским языком - неизвестно. Пожелаем ему встретить своего таксиста.
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А если в такси сядет китаец, с ним на китайском надо разговаривать?
В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке.
Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости...