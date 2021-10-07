Хорошие новости из Казахстана: оказывается, там есть не только "языковые патрули", заставляющие русских извиняться за незнание казахского языка, но и адекватные (но нервные) граждане, готовые противостоять националистам.

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В Сети появилось видео конфликта на языковой почве между водителем такси и пассажиркой в Казахстане. Клиентка попросила мужчину изъясняться на казахском и назвала того предателем. После такого обвинения мужчина взорвался и на повышенных тонах объяснил, почему для повседневного общения выбирает русский язык, и что таким людям, как пассажирка, не стоит его учить и предъявлять претензии.





"Я рос в Советском Союзе. Я рос в стране, где русский был единственным языком! Я — казах, я здесь жил, рос, родился. Я буду разговаривать так, как я хочу! Не буду я с вами разговаривать по-казахски!"