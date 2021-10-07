В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке.

Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости мировоззрения.

Мужчина добавил, что русские по нацпризнаку его не притесняли, поэтому и выражаться может, как хочет.