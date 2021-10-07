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В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке.
Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости мировоззрения.
Мужчина добавил, что русские по нацпризнаку его не притесняли, поэтому и выражаться может, как хочет.
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Авторский пост
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В итоге получили то, что хотели. На рынке труда на хорошую должность простого эстонца не берут, берут русского с эстонским, а таких сейчас ой как много. Теперь многие эстонцы возмущаются, что хорошие должности, особенно руководящие им не получить, везде русский нужен))
Вот и у нас на работе, в английской компании, всё начальство говорит по русский))
в ссср его угнетали и не давали на казахском читать\писать (0,25 сек видео и далее)
теперь он не желает на казахском разговаривать
Языковая тема в тренд пошла.Задолбали тик-токеры!