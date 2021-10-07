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Пассажирка назвала водителя такси предателем

Пассажирка назвала водителя такси предателем (1 видео)

Автор:
07 октября 2021 16:59
Метки: водитель   казахстан   русский   
305
1

В Казахстане пассажирка назвала водителя такси предателем за то, что тот разговаривает на русском языке.

Перевозчик не растерялся и быстро объяснил дамочке-нацистке все тонкости мировоззрения.

Мужчина добавил, что русские по нацпризнаку его не притесняли, поэтому и выражаться может, как хочет.

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Метки: водитель   казахстан   русский   
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12  комментариев
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3k
Том Сойер Час назад
Рождённый в СССР.... (И хрен каким национализмом ты ему голову забьёшь!!!)
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68k
Пётровыч 42 минуты назад
У нас в Эстонии раньше часто пытались так делать, говори мол на эстонском, в Эстонии живешь! Потом программу интеграции придумали, углублённый эстонский в школах и так далее...
В итоге получили то, что хотели. На рынке труда на хорошую должность простого эстонца не берут, берут русского с эстонским, а таких сейчас ой как много. Теперь многие эстонцы возмущаются, что хорошие должности, особенно руководящие им не получить, везде русский нужен))
Вот и у нас на работе, в английской компании, всё начальство говорит по русский))
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19k
иванов дмитрий 51 минуту назад
ни фига не понял
в ссср его угнетали и не давали на казахском читать\писать (0,25 сек видео и далее)
теперь он не желает на казахском разговаривать
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58k
Александр Ломовицкий Час назад
в 90-ых дома где жили русские горели и обворовывались просто потому что там жили русские . сначала на калитке или воротах появлялся крест мелом а потом неожиданно загорался дом . казахи уроды-нацисты . ничего не изменилось
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2k
Hunde Beißer2 Час назад
В Казахстане щас новая фишка подобные постановы ляпать.
Языковая тема в тренд пошла.Задолбали тик-токеры!
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66
Мы Ул Час назад
А потом ее надо высадить и переехать два раза.
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