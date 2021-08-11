В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских извиняться на камеру

Националисты устраиваюи рейды по магазинам, проверяют знание казахского языка, а русскоязычных жителей называют гастарбайтерами.
"Языковые патрули", проверяющие знание и использование казахского языка в магазинах и госучреждениях, в крупных городах Казахстана появились, конечно, не вчера. Но это движение крепнет и наглеет. Националисты публикуют свои рейды на своем YouTube-канале, и один из роликов, появившись в российских соцсетях, вызвал бурю возмущения.
На видео женщина извиняется за то, что назвала Актау русским городом. Перед появлением этого ролика националисты в сопровождении правоохранителей посетили магазин, который принадлежит русскоязычным гражданам. Во время диалога владелица магазина заявила одному из националистов: «Вы не любите русских, а что мы вам сделали? Мы вам город построили! Если бы не мы – вы бы здесь не были».
В общем, женщине пришлось извиняться за правду: Актау с 1964 по 1991 год назывался Шевченко, и основной вклад в его строительство внесли жители Ленинграда
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На ролик уже отреагировал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, правительство Казахстана крайне болезненно реагирует, когда кто-то из России напоминает об истоках современной казахской государственности, а не ретранслирует пропагандистский миф о "Золотой Орде". А к своим "нацикам" государство относится лояльно, поскольку их много. К тому же, чиновники из Казахстана не отрицают, что строят казахстанскую нацию, но уверяют, что у русских на этом фоне никаких проблем нет...
Не так давно был похожий скандал в Киргизии, где местный житель швырнул калькулятором в русскую сотрудницу детского центра развлечений за то, что она не говорит киргизском. Сначала недовольного киргиза забрала полиция, но практически сразу отпустила без каких-либо протоколов и претензий. Но когда в дело вмешались российские депутаты, и попросили председателя парламента Киргизии взять это дело под личный контроль, 29-летнего мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Хулиганство". Похоже, российским слугам народа придется все чаще вмешиваться во "внутренние дела" постсоветских республик, поскольку новое поколение не желает жить в мире и согласии.
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Что моё - то моё, что твоё - тоже моё.
Это на заметку российским властям, привечающим этих упырей, дающим им гражданство. Лет через двадцать русские могут остаться в меньшинстве, только на этот раз в своей стране.
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Это зря. Теперь в глазах местных националистов он будет мучеником, пострадавшим за кыргызский язык, национальную независимость и "борьбу с русскими оккупантами". И чем громче будут раздувать эту историю, тем больше будет появляться последователей этого метателя калькуляторов.
Второй был русским и осуществлял фактическое руководство.
Напомню, что это сказала ваша украинка, а на другой день российские сми дали опровержение!
Отто фон Бисмарк