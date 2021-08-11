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В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских извиняться на камеру

В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских извиняться на камеру (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 13:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   извинения   казахстан   национализм   языковые патрули   
2975
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Националисты устраиваюи рейды по магазинам, проверяют знание казахского языка, а русскоязычных жителей называют гастарбайтерами.

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Метки: видео   извинения   казахстан   национализм   языковые патрули   
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87  комментариев
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34k
Alex Час назад
А может тогда выслать всех косорылых ублюдков из России на историческую родину? Если бы не СССР, они вообще в своем каменном веке остались.
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836
анатолий горленко 43 секунды назад
Ну и н*вуя этот пост на "юморном" сайте?
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14k
Габит Калыков Минуту назад
Идиоты! Пусть для начала заставят чиновников говорить по-казахски!
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10k
Underwood 17 минут назад
Мусульмане, куле...
Что моё - то моё, что твоё - тоже моё.
Это на заметку российским властям, привечающим этих упырей, дающим им гражданство. Лет через двадцать русские могут остаться в меньшинстве, только на этот раз в своей стране.
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90
Михайло Потапыч 21 минуту назад
Российское начальство борется за русских там, где это легко и приятно, например, в Прибалтике и на Украине. Там где это сложно или невыгодно, например, в Туркмении или Казахстане, оно за русских не борется.
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5k
Максус Полчаса назад
придёт время,придёт,и никто у этих косых ублюдков в России не будет спрашивать знания Русского,а сразу вперед ногами грузом 200 на родину.
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27k
Slonyash Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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1k
Moon24 Полчаса назад
Любому казаху который вякнет хоть слово на своем языке в Россию нещадно бить морду и вынуждать к бегству в свои края
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2k
Алексей Полчаса назад
---Но когда в дело вмешались российские депутаты, и попросили председателя парламента Киргизии взять это дело под личный контроль, 29-летнего мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело по статье "Хулиганство".---
______________________
Это зря. Теперь в глазах местных националистов он будет мучеником, пострадавшим за кыргызский язык, национальную независимость и "борьбу с русскими оккупантами". И чем громче будут раздувать эту историю, тем больше будет появляться последователей этого метателя калькуляторов.
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−65
Андрей 36 минут назад
Горяяят жопы! Аж полыхают!
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14k
Вася Александрович 38 минут назад
При СССР урюков держали под плинтусом только потому, что местный секретарь всегда был русский.
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11k
Великий Кормчий 38 минут назад
Пора по всей России рейд устроить и всех мракобесов в теплушках на историческую родину. На сим всё
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467
Александр 38 минут назад
совсем зверьки распоясались
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23k
Батончик с маком 40 минут назад
У нас в Омске казахи давно уже пытаются вести себя как хозяева. Они территорию до уральских гор называют "исконно казахскими землями". Это фашисты покруче бандеровцев. Мало того что нацики, так они ещё и муслимы.
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2k
Майкл 42 минуты назад
Ниче, скоро казахов китайский учить заставят
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14k
Вася Александрович 44 минуты назад
Спросите у уехавших русских, что там творилось в начале 90-х...
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3k
Еркен 44 минуты назад
Ну молодцы, есть кто-то купился на провокационный ролик. А националистов везде хватает просто их ничтожно мало, но есть "добрые" люди готовые заострить на этом внимание.
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8k
Rus77 47 минут назад
Эти ослоё6ы способны лишь на такие поступки, толпой против женщины... И женщина абсолютно права, если бы не Русские эти племена до сих пор жрали с пола...
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18k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
национализм это способ неодаренных ничем и совершенно посредственных людей потешиться иллюзией своей исключительности
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138
Nane First NameLast 56 минут назад
Эта, вы пропагандонско распятого казахского мальчика не видали??
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9k
Majul 56 минут назад
"Я знаю сотни способов вытащить Русского медведя из берлоги, но ни одного, что бы затащить его обратно. Не дразните Русского медведя!"

Отто фон Бисмарк
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