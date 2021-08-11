В Казахстане появились "языковые патрули", заставляющие русских извиняться на камеру

"Языковые патрули", проверяющие знание и использование казахского языка в магазинах и госучреждениях, в крупных городах Казахстана появились, конечно, не вчера. Но это движение крепнет и наглеет. Националисты публикуют свои рейды на своем YouTube-канале, и один из роликов, появившись в российских соцсетях, вызвал бурю возмущения.





На видео женщина извиняется за то, что назвала Актау русским городом. Перед появлением этого ролика националисты в сопровождении правоохранителей посетили магазин, который принадлежит русскоязычным гражданам. Во время диалога владелица магазина заявила одному из националистов: «Вы не любите русских, а что мы вам сделали? Мы вам город построили! Если бы не мы – вы бы здесь не были».