Бог поможет: Голикова собирается закрепить за больницами священников

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Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на международной онлайн-конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация", заявила, что будет оказывать всестороннюю помощь для развития больничного служения.
Бывшая министр здравоохранения и социального развития РФ, ссылаясь на зарубежный опыт работы капелланов при больницах, рассказала, что в стародавние времена на Руси на территориях больниц располагались храмы, а священники были закреплены за медицинскими учреждениями.
"К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты России ведется работа по развитию больничного служения", – сказала Татьяна Голикова.
Вице-премьер считает, что духовное здоровье пациента будет благоприятно влиять на скорейшее физическое выздоровление.
"К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты России ведется работа по развитию больничного служения", – сказала Татьяна Голикова.
Вице-премьер считает, что духовное здоровье пациента будет благоприятно влиять на скорейшее физическое выздоровление.
А как вы относитесь к этому "нововведению"?
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"На медицину в следующем году, несмотря на пандемию и четвертую волну, будет потрачено 1,245 трлн руб., или на 117 млрд руб. меньше, чем в текущем году. На социальную поддержку (пособия, пенсии, выплаты семья с детьми) уйдет 5,837 трлн руб., или на 371 млрд руб. меньше, чем в 2021 году." "«сэкономленные» на гражданах деньги пойдут на увеличение расходов на силовиков – их финансирование вырастет с 2,384 до 2,799 трлн руб"
Не допустите этого мракобесия!
Почему ОНА не отбывает срок за мошейничество, кое доказано?!?
Чё там "обнулённый" может ответить, перебирая свои бумажки..?
Это ж как расписаться в собственном бессилии. Мы ничего не можем, мы власть воров и подонков. Мы тотальные импотенты. Даже построенные и работающие Советские больницы мы не в состоянии поддерживать. Не в состоянии наполнить их квалифицированными кадрами. Просто молитесь как папуасы в Африке, авось бог поможет, а мы будем спускать все деньги, украденные у народа на золотые унитазы... Просто кошмар. У такой страны нет будущего.
- Доктор, живот пучит и понос прошибает весь день.
- Бог в помощь! Сходите в наш больничный храм, исповедуйтесь батюшке, помолитесь святому великомученику Фуфнутию - должно помочь. Иисус терпел, и нам велел. В любом случае, на том свете в раю, вам будет хорошо - все боли снимет, как рукой.
- Доктор, а вы точно доктор?
- Доктор богословия, дипломированный теолог, выпускник Московского духовно-святого университета имени Николая II.
-с помощью скальпеля и пресвятой назаретской божьей матери, пациент остался жить!
пациент:
- ... простите, какой, какой матери?
врач:
- хм! божьей матери, ..божьей!!!