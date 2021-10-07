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Бог поможет: Голикова собирается закрепить за больницами священников

Бог поможет: Голикова собирается закрепить за больницами священников (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 11:11
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Голикова   больницы   вице-премьер   здоровые   медицина   православие   священники   
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Вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на международной онлайн-конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация", заявила, что будет оказывать всестороннюю помощь для развития больничного служения.
Бывшая министр здравоохранения и социального развития РФ, ссылаясь на зарубежный опыт работы капелланов при больницах, рассказала, что в стародавние времена на Руси на территориях больниц располагались храмы, а священники были закреплены за медицинскими учреждениями.

"К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты России ведется работа по развитию больничного служения", – сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер считает, что духовное здоровье пациента будет благоприятно влиять на скорейшее физическое выздоровление.
А как вы относитесь к этому "нововведению"?

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Метки: Голикова   больницы   вице-премьер   здоровые   медицина   православие   священники   
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Viktor 2 часа назад
При думе закрепить священника надо . что бы они там не творили мракобесие .
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2k
Гур 20 минут назад
Ненуачо, скрепненько...
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21k
Inter 21 минуту назад
судя логике, должны быть всех конфессий..лежат не только православные!!
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19k
Will2006 24 минуты назад
Тем временем принят бюджет на 2022год ...
"На медицину в следующем году, несмотря на пандемию и четвертую волну, будет потрачено 1,245 трлн руб., или на 117 млрд руб. меньше, чем в текущем году. На социальную поддержку (пособия, пенсии, выплаты семья с детьми) уйдет 5,837 трлн руб., или на 371 млрд руб. меньше, чем в 2021 году." "«сэкономленные» на гражданах деньги пойдут на увеличение расходов на силовиков – их финансирование вырастет с 2,384 до 2,799 трлн руб"
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821
Autumn2015 Полчаса назад
Лежала в онкологии. Да не дай Бог! этим черносутанным , ещё и там ходить законно, и так плохо, стресс, операция, лечение тяжелое, а эти падлы ещё и лезут со своими наставлениями и манипуляциями "Не по-божески жила, оттого и рак!" Родственников не пускают, а эти везде ползают,даже в реанимации!
Не допустите этого мракобесия!
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1k
-(0)_(0)- Полчаса назад
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10k
Andrey 41 минуту назад
А евреи с мусульманами типа не болеют???
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 43 минуты назад
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30k
Volga_34 44 минуты назад
"капелланов".. которые будут насиловать умирающих детишек, а эта ТВАРЬ от медицины будет посыпать сие действо арбидолом..
Почему ОНА не отбывает срок за мошейничество, кое доказано?!?
Чё там "обнулённый" может ответить, перебирая свои бумажки..?
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1k
-(0)_(0)- 50 минут назад
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1k
-(0)_(0)- 59 минут назад
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12k
Сергей Час назад
Тоже так же начиналось, теперь актрисок на орбиту катают!
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6k
Doomer Час назад
Если чиновник (да и не только) уповает на бога, то он в растерянности и не знает, что делать дальше.
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9k
harlamov Час назад
Навещал знакомого в больнице в Москве и неприятно поразился наклеенными на стену всякими плакатами с молитвами, святыми и прочими религиозными текстами. Практически весь холл и коридор обклеены какой-то церковной рекламой. При этом старая Советская больница с плохим ремонтом и вот думаешь, раньше строили больницы и растили врачей. Сейчас остатки былой цивилизации драпируют какой-то религиозной ересью.
Это ж как расписаться в собственном бессилии. Мы ничего не можем, мы власть воров и подонков. Мы тотальные импотенты. Даже построенные и работающие Советские больницы мы не в состоянии поддерживать. Не в состоянии наполнить их квалифицированными кадрами. Просто молитесь как папуасы в Африке, авось бог поможет, а мы будем спускать все деньги, украденные у народа на золотые унитазы... Просто кошмар. У такой страны нет будущего.
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a_komolow Час назад
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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66k
7guest Час назад
А где интересно Ворнихер с комментарием, что это "абсолютно наимудрейшее решение правительства"?
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2k
Frank Borman Час назад
- Больной, на что жалуетесь?
- Доктор, живот пучит и понос прошибает весь день.
- Бог в помощь! Сходите в наш больничный храм, исповедуйтесь батюшке, помолитесь святому великомученику Фуфнутию - должно помочь. Иисус терпел, и нам велел. В любом случае, на том свете в раю, вам будет хорошо - все боли снимет, как рукой.
- Доктор, а вы точно доктор?
- Доктор богословия, дипломированный теолог, выпускник Московского духовно-святого университета имени Николая II.
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1k
-(0)_(0)- Час назад
врач:
-с помощью скальпеля и пресвятой назаретской божьей матери, пациент остался жить!
пациент:
- ... простите, какой, какой матери?
врач:
- хм! божьей матери, ..божьей!!!
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-(0)_(0)- Час назад
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🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 Час назад
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