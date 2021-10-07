Бог поможет: Голикова собирается закрепить за больницами священников

Бывшая министр здравоохранения и социального развития РФ, ссылаясь на зарубежный опыт работы капелланов при больницах, рассказала, что в стародавние времена на Руси на территориях больниц располагались храмы, а священники были закреплены за медицинскими учреждениями.



"К сожалению, эта добрая традиция была утрачена. Но сейчас благодаря усилиям Министерства здравоохранения России, Синодального отдела по благотворительности и при поддержке Министерства труда и социальной защиты России ведется работа по развитию больничного служения", – сказала Татьяна Голикова.



Вице-премьер считает, что духовное здоровье пациента будет благоприятно влиять на скорейшее физическое выздоровление.