10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок

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Для кого-то поцеловать красивую актрису или актера во время съемок - мечта, а кто-то запросто может со скандалом отказаться от этого! Да, речь о самих актерах. Ведь сколько бы страсти и любви ни было на большом экране, некоторые актеры рассказали, как им было противно целовать коллег по сцене. Узнаем о нескольких подобных случаях за историю кинематографа.
Мэрилин Монро и Тони Кертис
Мэрилин Монро была секс-символом своего времени, однако, актеру Тони Кертису совсем не нравилось целовать ее во время съемок комедии 1959 года "В джазе только девушки". В интервью Кертис обмолвился, что “целоваться с Мэрилин было все равно, что целоваться с Гитлером”, и в одном из дублей она "чуть не задушила его, засунув язык глубоко в его рот". Хотя после он утверждал, что сказанное было шуткой, известно, что пара одно время была вместе, и рассталась не в лучших отношениях.
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Дебби Рейнольдс и Джин Келли
"Поющие под дождём" 1952 года - один из самых успешных голливудских мюзиклов. Актрисе Дебби Рейнольдс, исполнявшей главную роль, на момент съемок было 19 лет, а ее партнеру по фильму, Джину Келли - 39 лет. По рассказам актрисы, сам Джин Келли был не в восторге от того, что снимается с ней, и к тому же, актрисе совершенно не понравилось с ним целоваться. Для нее это был первый опыт "взрослого" поцелуя, и после первого дубля Дебби побежала полоскать рот кока-колой. Несмотря на этот опыт, спустя какое-то время актеры стали хорошими друзьями.
Вивьен Ли и Кларк Гейбл
Вивьен Ли и Кларк Гейбл показали красивую любовь в "Унесенных ветром" (1939), однако, актриса призналась, что ей не понравилось целоваться с Кларком Гейблом. Хотя у него была репутация голливудского плейбоя, из-за проблем с зубами он носил протезы, что вызывало неприятный запах. По словам Вивьен Ли, "во время поцелуя его зубные протезы пахли чем-то ужасным".
Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи
Во время съемок в "Грязных танцах" (1987) между Дженнифер Грей и Патриком Суэйзи не было никакой симпатии. У этих двоих были разные актерские стили, что привело к тому, что они очень раздражали друг друга. В интервью Суэйзи рассказывал, что, по его мнению, Грей была чрезмерно эмоциональна и намеренно портила некоторые сцены, а потом их приходилось переснимать.
Джулия Робертс и Ник Нолти
Во время съемок фильма 1994 года "Я люблю неприятности" главные актеры Джулия Робертс и Ник Нолти настолько презирали друг друга, что им приходилось снимать свои сцены отдельно и использовать запасных актеров. После выхода фильма Робертс заявила в интервью, что Ник Нолти может быть "очаровательным и милым, он также совершенно отвратителен”. В ответ Нолти тоже раскритиковал актрису: "Нехорошо называть кого-то отвратительным, когда ты сама ужасный человек".
Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс
Актеры Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс выиграли премию MTV за “Лучший поцелуй на экране” в 2005 году за фильм "Дневник памяти", но они не хотели целоваться во время съемок - потому что ненавидели друг друга. Режиссер Ник Кассаветис рассказывал, что Гослинг не раз на эмоциях просил его заменить актрису. После съемок, однако, актеры начали встречаться - их роман продлился несколько лет.
Джулия Робертс и Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон категорически отказался включать романтическую сцену с Джулией Робертс в фильм 1993 года "Дело о пеликанах", хотя актриса лично просила его стать ее партнером по съемкам. Актер обосновал это тем, что не хочет целовать "белую" актрису из-за вытеснения темнокожих женщин. "В фильмах чернокожие женщины часто не рассматриваются, как объект желания. Я хотел изменить этот стереотип, потому что они - моя основная аудитория," - говорил Вашингтон в интервью.
Хелен Миррен и Харрисон Форд
Хелен Миррен с Харрисоном Фордом были друзьями, но во время съемок "Берега москитов" 1986 года между ними произошел разлад. В интервью Миррен призналась, что ее партнер по съемкам не умеет целоваться: "Он не может целоваться, и считает невозможным на экране. Вероятно, за кадром он в этом так же плох". Миррен утверждала, что другие актрисы чувствовали то же самое, целуясь с Фордом, хотя актер никогда не комментировал эти утверждения.
Кира Найтли и Орландо Блум
На съемках франшизы "Пираты Карибского моря" Кира Найтли целовалась и с Джонни Деппом, и с Орландо Блумом. Однажды ее спросили, с кем ей понравилось целоваться во время съемок, и она без сомнений ответила: "С Джонни Деппом, конечно.. Это было неплохо". Почему она оставила Блума в стороне, так и останется тайной.
Эмма Уотсон и Руперт Гринт
По словам Гринта, поцелуй с Эммой Уотсон во время съемок "Гарри Поттера" был похож на поцелуй с сестрой. Позже сама Эмма высказала похожее мнение, посчитав дубли с поцелуями крайне неловкими. Это неудивительно, ведь эти актеры буквально выросли вместе, и между ними всегда была крепкая дружба.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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