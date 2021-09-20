10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок

Мэрилин Монро была секс-символом своего времени, однако, актеру Тони Кертису совсем не нравилось целовать ее во время съемок комедии 1959 года "В джазе только девушки". В интервью Кертис обмолвился, что “целоваться с Мэрилин было все равно, что целоваться с Гитлером”, и в одном из дублей она "чуть не задушила его, засунув язык глубоко в его рот". Хотя после он утверждал, что сказанное было шуткой, известно, что пара одно время была вместе, и рассталась не в лучших отношениях.