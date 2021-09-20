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10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок

10 актеров, которым было противно целоваться во время съемок (11 фото)

Автор:
20 сентября 2021 21:10
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актрисы   знаменитости   известные люди   кино   подборка   фото   шоу бизнес   
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11
Для кого-то поцеловать красивую актрису или актера во время съемок - мечта, а кто-то запросто может со скандалом отказаться от этого! Да, речь о самих актерах. Ведь сколько бы страсти и любви ни было на большом экране, некоторые актеры рассказали, как им было противно целовать коллег по сцене. Узнаем о нескольких подобных случаях за историю кинематографа.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   актрисы   знаменитости   известные люди   кино   подборка   фото   шоу бизнес   
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53k
Похабыч 2 часа назад
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19k
shevanez 21 секунду назад
Понятно, что не все могут испытывать симпатию к партнеру по фильму. Зритель должен верить в то, что ему хотят показать. Иначе грош цена им как актерам.
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shevanez 9 минут назад
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Kozlodoev Час назад
С Орландо Блумом и в Средиземье никто не стремился поцеловаться....
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jug 2 часа назад
Ди Каприо в фильме "Полное затмение".
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