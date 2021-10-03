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Микояновские котлеты: в чем секрет приготовления любимого блюда советских людей

Микояновские котлеты: в чем секрет приготовления любимого блюда советских людей (13 фото)

Автор:
03 октября 2021 22:46
Метки: СССР   еда   интересно   
243
13

Советское население в тридцатых годах нуждалось в питательной и недорогой пище. И эту проблему частично решил Микоян в 1936 г., обеспечив граждан дешевым, а главное обильным завтраком в виде московской горячей котлеты, хотя и не на всей территории государства, а лишь в Москве и еще ряде больших советских городов.

1. Как все начиналось
Чтобы на постоянной основе снабжать горожан полуфабрикатами высокого качества, начали строить специальные цеха – котлетно-расфасовочные. На действующих комбинатах, занимающихся переработкой мяса, было установлено несколько автоматических линий по изготовлению котлет. Микоян их закупил лично в Соединенных Штатах Америки.

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Под впечатлением от демократичного, доступного фастфуда этого государства, среди которого особенно ему понравились гамбургеры, он запустил в больших советских городах продажу уже готовых котлет, еще горячих.

Изначально их продавали на кусочках хлеба. К котлете полагались соленый огурец или горчица, смотря что больше нравится покупателю. На первых порах у котлет было достаточно своеобразное название – «Хамбургер». Со временем Моспищепром их переименовал. Теперь это уже была «Горячая московская котлета». Продавать их стали в 1937 г. Среди населения данный продукт был весьма популярен.

2. Военные и послевоенные годы
Начавшаяся Вторая мировая война шансов на развитие данного дела не оставила, да и не до того было. Поэтому котлеты в булке были забыты на неопределенный период времени. А если точнее, то вспомнили о них уже после того, как открылись первые небезызвестные американские заведения.

После окончания войны производственные линии по изготовлению изделий из фарша снова запустили. Но теперь продажа их осуществлялась в виде полуфабрикатов, предварительно замороженных или охлажденных.

В 1965 г. был разработан соответствующий ГОСТ 4288. Согласно ему, котлеты делались исключительно из говяжьего мяса и жира. Спустя несколько лет, в 1976 г., в него внесли некоторые изменения – состав котлет пополнился большим количеством хлеба. Еще через два года, в 1978 г., количество данного ингредиента, если провести сравнительный анализ с первым ГОСТом, увеличилось более чем в два раза – с 13 граммов на 100 г изделия до 28.

В этот же период разрешили внести частичные изменения и в плане используемого мяса. Вместо определенного процента говядины начали добавлять свинину. Масса котлеты стала чуть больше – 124 грамма, но и цена выросла на целую копейку. В регионах цена одной котлеты в 1978 г. была одиннадцать копеек, а в столице – двенадцать.

Естественно, вкус продукта был унифицирован. Так как любой продукт, те же пельмени, колбасы и, само собой разумеется, котлеты не должны были отличаться по вкусовым качествам нигде в стране. Киев, Астрахань, Владивосток – везде их вкус был идентичным.

3. ГОСТ на специи и секреты приготовления
Со временем решили составить и ГОСТ на используемые составы специй. Даже разработали специальную таблицу для таких смесей. В ней указывалась каждая отдельная специя, количество в граммах. Для каждого продукта была своя смесь. Для котлет она шла под номером один.

В СССР мясо для изготовления котлет брали всегда от отрубов 2-го и 3-го сорта. В нем было достаточно много соединительной ткани и прожилок, а также немного говяжьего жира. Что касается свинины, то ее тоже брали от дешевых отрубов с такой же соединительной тканью, прожилками и жиром, чтобы было 75 процентов мяса и 25 – жира. Именно такое соотношение считалось правильным. Дело в том, что такое мясо имеет наиболее ярко выраженный характерный мясной аромат. Именно поэтому котлеты времен СССР так аппетитно пахли.

Изготовленные на производстве мясные котлеты поставлялись как в магазины, так и в детсады, школы, столовые для студентов и рабочего класса, в кафе и рестораны. Котлеты готовились по специально разработанной технологии. Сначала их обжаривали до румяности с двух сторон на жировой смеси, после чего выкладывали на противень и добавляли туда горячую воду. На десять штук котлет добавлялось сто миллилитров жидкости.

Противень с котлетами отправлялся в разогретый до 90 градусов духовой шкаф на сорок-шестьдесят минут, чтобы они запеклись. Этого времени было достаточно для того, чтобы они стали пышными, сочными и удивительно аппетитно пахли.

4. Рецепт советских котлет

Сразу стоит отметить, что узнаваемый характерный вкус у них появляется благодаря специям. Если вы добавите в фарш именно перечисленные в рецепте специи, то в итоге у вас получатся именно котлеты из СССР. Все составляющие предварительно следует охладить. И молоко, и мясо берутся из холодильника. После приготовления фарш тоже нужно будет поместить в холодильник как минимум часа на два. В идеале же оставить его там на всю ночь. Можно пойти другим путем: фарш сделать утром, а котлеты – вечером.

Ингредиенты:

говядина второго и третьего сорта – 500 граммов;

жирная свинина – 500 граммов;

пшеничный хлеб без корок – 300 граммов;

репчатый лук – 120 граммов;

чеснок – 10 граммов;

молоко – 250 миллилитров (жирность от 3,2% до 6%);

соль – 18 граммов;

молотый черный перец – 3 грамма;

орех мускатный – 1 грамм;

молотый кардамон – 1 грамм;

панировочные сухари – 150 граммов;

растительное масло – 80 миллилитров;

сливочное масло – 20 граммов.

Хлеб замачивается в молоке, после чего ставится в холодильник. Там он за время приготовления фарша успеет размокнуть, но не нагреется. Для перекручивания мяса в мясорубке понадобится мелкая решетка. Если ее нет, фарш через мясорубку нужно пропустить дважды, после чего перекручивается лук с чесноком. Хлеб требуется отжать и тоже пропустить через мясорубку.

В фарш следует добавить специи и соль, влить молоко, в котором замачивался хлеб, и все это хорошо вымешать. Должна получиться абсолютно однородная масса. Для вымешивания можно использовать комбайн или же сделать все вручную, время от времени отбивая фарш о рабочую поверхность. Процесс вымешивания должен занять не менее восьми-десяти минут времени.

После этого фарш перекладывается в контейнер или же миску, обязательно с крышкой. Если крышки нет, можно накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник. Это необходимо для стабилизации. По истечении времени фарш делится на котлеты (порционно). Для удобства руки следует смачивать в прохладной воде. По стандарту вес одной котлеты составляет 120 граммов. Из приготовленного фарша получится четырнадцать котлет. Теперь их необходимо обвалять в панировочных сухарях.


Жарить котлеты следует на растительном масле в глубокой сковороде с двух сторон, чтобы они стали румяными. Затем в сковороду добавляется вода, приблизительно, половина стакана. Огонь уменьшается, а котлеты продолжают тушиться около десяти минут. Потом в сковороду добавляется уже сливочное масло и оставляется на огне еще примерно на такое же время. Подавать котлеты рекомендуется с гарниром, огурцами как свежими, так и солеными, овощами в запеченном виде.

Такие вот дела...

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Метки: СССР   еда   интересно   
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8k
Ном-Номыч 51 минуту назад
эх... советская вкуснятинка
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65k
Cкладно звонишь. 20 минут назад
я сейчас как раз буду котлеты делать..
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233k
Rusbond 55 минут назад
Помню такие. Вкус детства.
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