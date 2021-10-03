Микояновские котлеты: в чем секрет приготовления любимого блюда советских людей

После этого фарш перекладывается в контейнер или же миску, обязательно с крышкой. Если крышки нет, можно накрыть пищевой пленкой и поместить в холодильник. Это необходимо для стабилизации. По истечении времени фарш делится на котлеты (порционно). Для удобства руки следует смачивать в прохладной воде. По стандарту вес одной котлеты составляет 120 граммов. Из приготовленного фарша получится четырнадцать котлет. Теперь их необходимо обвалять в панировочных сухарях.

Жарить котлеты следует на растительном масле в глубокой сковороде с двух сторон, чтобы они стали румяными. Затем в сковороду добавляется вода, приблизительно, половина стакана. Огонь уменьшается, а котлеты продолжают тушиться около десяти минут. Потом в сковороду добавляется уже сливочное масло и оставляется на огне еще примерно на такое же время. Подавать котлеты рекомендуется с гарниром, огурцами как свежими, так и солеными, овощами в запеченном виде.

Такие вот дела...