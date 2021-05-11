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5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу

5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу (6 фото)

Автор:
11 мая 2021 09:13
Сообщество : Еда
Метки: ГОСТ   СССР   еда   интересно   продукты   фото   
1279
6

По сей день в мире бродят легенды о продуктах, которые производили в СССР.

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Метки: ГОСТ   СССР   еда   интересно   продукты   фото   
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12  комментариев
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167
Роман 50 минут назад
Интересно, а чем автора меланж не устроил?
Мела нж, также яи чный мела нж яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков в соотношении, близком к естественному. Яичную массу, состоящую отдельно из желтков или белков, иногда называют «однородным меланжем». Поставляется в виде замороженных брикетов или в герметичной упаковке. Википедия
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1k
nikam 4 минуты назад
автор пост, полный дебилизма о вредности продуктов в ссср. это сейчас половина продуктов вреднее чем в ссср было.
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2
emasherov 5 минут назад
Ну, настрой автора понятен. Но чтобы грамотно "мазануть", надо знать хоть что-то.
"Продукты натрия" в сосиски входили, да. Поваренная соль называется, NaCl.
А вот "5%" это не процент мяса, а появившаяся уже в 1986 норма, дозволявшая добавлять до 5% "животного белка", остальное всё же мясо (сейчас и "животного белка" наличие в сосисках не гарантировано...)
Картофельный крахмал это не "заменитель мяса", а вполне законный, хотя и в небольшом количестве, компонент для придания нужной структуры. А вот с "мясом яка" я бы колбасы поел, только где столько яков брали?
Меланж это не "вместо яиц", это смесь яичного белка и желтка, то есть яйца не на кондитерском комбинате били, а на птицефабрике, и доставляли уже смесь.
"Масло бутербродное" - да, то, что сейчас называется спрэд. Собственно, если кто из названия не понял, что оно не для жарки - тот ССЗБ. Но вот про "минеральные масла" я бы попросил подробнее. Уникальная ведь технология - гидрогенизация не растительных масел, а, получается, машинных. Или она только в воображении автора?
"Возвратные отходы" это не из мусорного ведра достали, это когда выпеченный бисквит обрезают по размеру. Полноценное бисквитное тесто, только кусочками.
В общем, наезд не удался: как писал Роберт Бёрнс - "Ты зол и даже слишком, Но надо обладать каким-нибудь умишком!"
Ну, настрой автора понятен. Но чтобы грамотно "мазануть", надо знать хоть что-то.
"Продукты натрия" в сосиски входили, да. Поваренная соль называется, NaCl.
А вот "5%" это не процент мяса, а появившаяся уже в 1986 норма, дозволявшая добавлять до 5% "животного белка", остальное всё же мясо (сейчас и "животного белка" наличие в сосисках не гарантировано...)
Картофельный крахмал это не "заменитель мяса", а вполне законный, хотя и в небольшом количестве, компонент для придания нужной структуры. А вот с "мясом яка" я бы колбасы поел, только где столько яков брали?
Меланж это не "вместо яиц", это смесь яичного белка и желтка, то есть яйца не на кондитерском комбинате били, а на птицефабрике, и доставляли уже смесь.
"Масло бутербродное" - да, то, что сейчас называется спрэд. Собственно, если кто из названия не понял, что оно не для жарки - тот ССЗБ. Но вот про "минеральные масла" я бы попросил подробнее. Уникальная ведь технология - гидрогенизация не растительных масел, а, получается, машинных. Или она только в воображении автора?
"Возвратные отходы" это не из мусорного ведра достали, это когда выпеченный бисквит обрезают по размеру. Полноценное бисквитное тесто, только кусочками.
В общем, наезд не удался: как писал Роберт Бёрнс - "Ты зол и даже слишком, Но надо обладать каким-нибудь умишком!"
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202
Татьяна 15 минут назад
Слава Богу, что в эпоху Интернета любой желающий может найти любые документы, в том числе и ГОСТы СССР на колбасу и сосиски, и послать автора статейки на 3 известных буквы за его откровенную ложь, например, про 5% мяса в сосисках.
По мнению автора, в сосисках СССР было 5% мяса, а 95% чего?
Что такое «продукты натрия»??? Нет таких продуктов!!! Есть обычная поваренная соль, которая содержит 40% натрия.
Такой же бред про чайную колбасу! С каких пор равноценным заменителем говядины стал картофельный крахмал?
И всё остальное такой же бред!
Просто есть такая категория людей, которая стремится обосрать всё наше прошлое, нашу историю, нашу жизнь в СССР, всё что с этим связано, даже включая такие мелочи, как продукты питания. И не стесняются при этом откровенно лгать, в надежде, что читатели или совсем тупые, или очень доверчивые.
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4k
Roman 22 минуты назад
Тема вреда "продуктов натрия" и нормального, свежего бисквита в пирожном "картошка" не раскрыта.
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2k
lekha-fil 23 минуты назад
Не звезди.
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646
Сергей 38 минут назад
я в свое время пообщался с технологом мясокомбината.... в общем, если хочешь мяса, то купи мяса и сам приготовь. Если уж очень хочется колбасы, то Московская в/с и любая сырокопченая по цене не ниже московской. Но лучше без колбасы.
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681
Yeti Siberian 41 минуту назад
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4k
RomaXz 48 минут назад
Вообще, тут советские руководители себя хорошо проявили. Конечно, население союза в большинстве своем довольно внушаемо было, но с гостом они просто превзошли сами себя. До сих пор иногда натыкаюсь на людей, пишущих про послевоенный (Карл!) Гост, когда ту же колбасу делали чуть ли не из нежнейшей ветчины.
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