5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу

Причем обычно говорят только хорошее, учитывая высокое качество ингредиентов, а также их натуральное происхождение. Возможно, так оно и было, да вот не долгое время, так как советские процессы оптимизации обычно не обходили стороной и пищевой сектор. Ниже мы рассказываем о пятерке продуктов СССР, состав которых оставлял желать лучшего.





Сосиски

Вторая по популярности легенда о советских продуктах касается знаменитых сосисок с мясом. Некоторые до сих пор вспоминают их с теплом на душе, однако немногие тогда читали состав этих самых сосисок. Все дело в том, что по ГОСТу в таких продуктах должно было быть лишь не менее чем 5% мяса, а практически весь остальной состав формировался на усмотрение производителя. Так, советский ГОСТ разрешал добавлять в сосиски продукты натрия, всяческие обрезки и даже селитру.





Колбаса «Чайная»

Несмотря на то что продукт считался второсортным, его все же любили и покупали многие граждане, утешая себя мыслью, что состав продукта прозрачный и многообещающий: 70% говядины и 20% свинины.

Проблема состояла лишь в толковании понятия «говядина» и в том, что разрешалось использовать «равноценные заменители». Так, говяжьими аналогами могли выступать самые разнообразные продукты, список которых начинался с мяса яка, а заканчивался картофельным крахмалом.





Торт «Птичье молоко»

Это кондитерское изделие считается первым тортом, официально зарегистрированным в СССР. Однако его оригинальный рецепт оказался слишком дорогим, ведь нужно было использовать агар-агар, который в придачу был еще и редким явлением. Так, его довольно скоро стали заменять обычным крахмалом, а позже замене подверглись и яйца — вместо них стали использовать меланж.





Масло «Бутербродное»

Люди, которые застали еще этот продукт, могут вспомнить, что, при попадании на горячую сковороду оно резко могло хлопнуть, растечься и начать издавать аромат горелых нефтепродуктов. Так происходило из-за того, что состав масла был практически идентичен маргарину, правда, если во втором продукте было указано, что он создан на основе растительных жиров, то для изготовления масла использовали минеральные.





Пирожное «Картошка»

Если взглянуть на оригинальный рецепт десерта, то можно заметить, что главным компонентом в составе является бисквит, а наполняет его сгущенное молоко либо же сливки. Однако в советское время выпуск бисквита для обыкновенной «Картошки» вряд ли планировался, так как оказалось, что при изготовлении пирожного использовались «возвратные отходы». Грубо говоря, это были обрезки от тортов и других кондитерских изделий, которые жалко было выбрасывать. Все это было указано в сборнике рецептур, которые печатались для работников пищевой промышленности.