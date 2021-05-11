5 вредных продуктов СССР, которые выпускались по ГОСТу

По сей день в мире бродят легенды о продуктах, которые производили в СССР.
Причем обычно говорят только хорошее, учитывая высокое качество ингредиентов, а также их натуральное происхождение. Возможно, так оно и было, да вот не долгое время, так как советские процессы оптимизации обычно не обходили стороной и пищевой сектор. Ниже мы рассказываем о пятерке продуктов СССР, состав которых оставлял желать лучшего.
Сосиски
Вторая по популярности легенда о советских продуктах касается знаменитых сосисок с мясом. Некоторые до сих пор вспоминают их с теплом на душе, однако немногие тогда читали состав этих самых сосисок. Все дело в том, что по ГОСТу в таких продуктах должно было быть лишь не менее чем 5% мяса, а практически весь остальной состав формировался на усмотрение производителя. Так, советский ГОСТ разрешал добавлять в сосиски продукты натрия, всяческие обрезки и даже селитру.
Колбаса «Чайная»
Несмотря на то что продукт считался второсортным, его все же любили и покупали многие граждане, утешая себя мыслью, что состав продукта прозрачный и многообещающий: 70% говядины и 20% свинины.
Проблема состояла лишь в толковании понятия «говядина» и в том, что разрешалось использовать «равноценные заменители». Так, говяжьими аналогами могли выступать самые разнообразные продукты, список которых начинался с мяса яка, а заканчивался картофельным крахмалом.
Торт «Птичье молоко»
Это кондитерское изделие считается первым тортом, официально зарегистрированным в СССР. Однако его оригинальный рецепт оказался слишком дорогим, ведь нужно было использовать агар-агар, который в придачу был еще и редким явлением. Так, его довольно скоро стали заменять обычным крахмалом, а позже замене подверглись и яйца — вместо них стали использовать меланж.
Масло «Бутербродное»
Люди, которые застали еще этот продукт, могут вспомнить, что, при попадании на горячую сковороду оно резко могло хлопнуть, растечься и начать издавать аромат горелых нефтепродуктов. Так происходило из-за того, что состав масла был практически идентичен маргарину, правда, если во втором продукте было указано, что он создан на основе растительных жиров, то для изготовления масла использовали минеральные.
Пирожное «Картошка»
Если взглянуть на оригинальный рецепт десерта, то можно заметить, что главным компонентом в составе является бисквит, а наполняет его сгущенное молоко либо же сливки. Однако в советское время выпуск бисквита для обыкновенной «Картошки» вряд ли планировался, так как оказалось, что при изготовлении пирожного использовались «возвратные отходы». Грубо говоря, это были обрезки от тортов и других кондитерских изделий, которые жалко было выбрасывать. Все это было указано в сборнике рецептур, которые печатались для работников пищевой промышленности.
Источник:
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Мела нж, также яи чный мела нж яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков в соотношении, близком к естественному. Яичную массу, состоящую отдельно из желтков или белков, иногда называют «однородным меланжем». Поставляется в виде замороженных брикетов или в герметичной упаковке. Википедия
"Продукты натрия" в сосиски входили, да. Поваренная соль называется, NaCl.
А вот "5%" это не процент мяса, а появившаяся уже в 1986 норма, дозволявшая добавлять до 5% "животного белка", остальное всё же мясо (сейчас и "животного белка" наличие в сосисках не гарантировано...)
Картофельный крахмал это не "заменитель мяса", а вполне законный, хотя и в небольшом количестве, компонент для придания нужной структуры. А вот с "мясом яка" я бы колбасы поел, только где столько яков брали?
Меланж это не "вместо яиц", это смесь яичного белка и желтка, то есть яйца не на кондитерском комбинате били, а на птицефабрике, и доставляли уже смесь.
"Масло бутербродное" - да, то, что сейчас называется спрэд. Собственно, если кто из названия не понял, что оно не для жарки - тот ССЗБ. Но вот про "минеральные масла" я бы попросил подробнее. Уникальная ведь технология - гидрогенизация не растительных масел, а, получается, машинных. Или она только в воображении автора?
"Возвратные отходы" это не из мусорного ведра достали, это когда выпеченный бисквит обрезают по размеру. Полноценное бисквитное тесто, только кусочками.
В общем, наезд не удался: как писал Роберт Бёрнс - "Ты зол и даже слишком, Но надо обладать каким-нибудь умишком!"
Ну, настрой автора понятен. Но чтобы грамотно "мазануть", надо знать хоть что-то.
"Продукты натрия" в сосиски входили, да. Поваренная соль называется, NaCl.
А вот "5%" это не процент мяса, а появившаяся уже в 1986 норма, дозволявшая добавлять до 5% "животного белка", остальное всё же мясо (сейчас и "животного белка" наличие в сосисках не гарантировано...)
Картофельный крахмал это не "заменитель мяса", а вполне законный, хотя и в небольшом количестве, компонент для придания нужной структуры. А вот с "мясом яка" я бы колбасы поел, только где столько яков брали?
Меланж это не "вместо яиц", это смесь яичного белка и желтка, то есть яйца не на кондитерском комбинате били, а на птицефабрике, и доставляли уже смесь.
"Масло бутербродное" - да, то, что сейчас называется спрэд. Собственно, если кто из названия не понял, что оно не для жарки - тот ССЗБ. Но вот про "минеральные масла" я бы попросил подробнее. Уникальная ведь технология - гидрогенизация не растительных масел, а, получается, машинных. Или она только в воображении автора?
"Возвратные отходы" это не из мусорного ведра достали, это когда выпеченный бисквит обрезают по размеру. Полноценное бисквитное тесто, только кусочками.
В общем, наезд не удался: как писал Роберт Бёрнс - "Ты зол и даже слишком, Но надо обладать каким-нибудь умишком!"
По мнению автора, в сосисках СССР было 5% мяса, а 95% чего?
Что такое «продукты натрия»??? Нет таких продуктов!!! Есть обычная поваренная соль, которая содержит 40% натрия.
Такой же бред про чайную колбасу! С каких пор равноценным заменителем говядины стал картофельный крахмал?
И всё остальное такой же бред!
Просто есть такая категория людей, которая стремится обосрать всё наше прошлое, нашу историю, нашу жизнь в СССР, всё что с этим связано, даже включая такие мелочи, как продукты питания. И не стесняются при этом откровенно лгать, в надежде, что читатели или совсем тупые, или очень доверчивые.