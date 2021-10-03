7 мифов о Бермудском треугольнике, в которые многие почему-то верят

Сторонники альтернативной науки находят феномену множество объяснений разной степени дикости: от уникальных катастрофических погодных явлений, которые якобы не встретить в других точках океана, до НЛО и порталов в иные миры. Треугольник стал настоящей легендой, и его окружает множество мифов. Вот самые распространённые из них.

Миф 1. В Бермудском треугольнике пропадает больше судов, чем где бы то ни было

Благодаря своей популярности в медиа Бермудский треугольник пользуется славой самого проклятого и опасного места в океане. Тем не менее реальная статистика показывает, что Саргассово море не такое уж и страшное. Вернее, совсем не страшное.

Согласно отчёту, подготовленному в 2013 году Всемирным фондом дикой природы, больше всего кораблекрушений в мире происходит в Южно‑Китайском, Средиземном и Северном морях. Кроме того, корабли часто пропадают в Восточном Средиземноморье, у Панамского канала, на Чёрном море и поблизости от Британских островов.

Причина очень проста: там трафик выше. Саргассово море же и вовсе не попало в рейтинг.

Исследователь Ларри Куше в своей книге «Бермудский треугольник: мифы и реальность» детально разобрал большинство «необъяснимых» исчезновений. После многочисленных подсчётов он установил, что количество кораблекрушений, происходящих в треугольнике, ничуть не больше, чем в любой другой точке океана с аналогичным трафиком.

Кроме того, начиная с 90‑х годов, число пропавших в этом регионе судов значительно снизилось благодаря развитию радиосвязи и спутниковой навигации.

Миф 2. В регионе регулярно происходят опасные выхлопы подводного газа

Существует предположение, что суда и самолёты в Бермудском треугольнике пропадали из‑за природных явлений, связанных со внезапным выходом на поверхность подводного газа. Главным виновником произошедших исчезновений называли гидраты метана, но были и варианты с углекислотой или аммиаком.

Гипотетически механизм примерно следующий. Большой пузырь метана вырывается из‑под континентального шельфа на дне моря под кораблём, который мирно плывёт по своим делам. Этот газ обладает куда более низкой плотностью, чем вода. Пузырь поднимается, средняя плотность воды под судном падает, оно теряет возможность поддерживать плавучесть и идёт ко дну.

Авиакатастрофу такой пузырь тоже может вызвать. Если воздух, в котором летит самолёт, будет перенасыщен метаном, подъёмная сила крыла снизится, и машина может упасть. Кроме того, уменьшится количество окислителя, который двигатель получает из атмосферы, — авиационное топливо просто перестанет гореть.

Теория весьма правдоподобна, но у неё есть недостаток. Согласно данным

геологической службы США, в районе Блейк‑Ридж у юго‑восточного побережья Штатов метановых залежей не обнаружено. Геологи утверждают, что за последние 15 000 лет в Бермудском треугольнике никаких выбросов газа происходить просто не могло.

Миф 3. Волны Бермудского треугольника генерируют опасный инфразвук

Ещё одна теория, которая должна была объяснить «загадку» Бермудского треугольника — инфразвуковая. В природе существует такое явление, как микробаромы, или «голос моря». Это когда из‑за воздействия сильного ветра на вершины океанических волн последние испускают мощный низкочастотный звук. Вполне естественный и научно объяснённый феномен, который изучали советские и американские аэрологи.

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Некоторые считают, что именно «голос моря» повинен во всех кораблекрушениях в Бермудском треугольнике.

Якобы волны там создают настолько мощный инфразвук, что оглушённые им люди в панике бросаются за борт.

Вот только в Саргассовом море микробаромы возникают примерно с той же частотой, что и во всём остальном океане, то есть чрезвычайно редко.

Кроме того, инфразвуковое давление



, которое грозит человеку такими явлениями, как нарушение зрения, головные боли, головокружение, тошнота и удушье, равняется примерно 150 дБ. У микробаромов этот показатель достигал максимум 75–85 Дб — на рок‑концерте и то больше инфразвука нахватаешься.

«Голос моря» не особо приятен: всякие морские создания, например медузы, услышав его, стремятся уйти от него поглубже на дно. Но это явление не смертельно и вряд ли вызовет у кого‑нибудь желание выброситься с корабля в океан.

Миф 4. На самом деле корабли топит гигантский кальмар

Долгое время огромные кальмары или спруты были весьма популярным объяснением происшествий в Бермудском треугольнике. Например, легендарное исчезновение в 1918 году американского корабля «Циклоп» (USS Cyclops) некоторые приписывали рукам, точнее, щупальцам представителей морской мегафауны.

Однако в 2004 году японские исследователи получили первые снимки взрослого гигантского кальмара, и с тех пор океанологи неплохо изучили это животное. Выяснилось, что самые крупные особи достигают размеров не больше 12–13 метров и веса в 275 килограмм. Это немало, однако недостаточно, чтобы потопить даже мелкое рыбацкое судно, не говоря уже о кораблях покруче.

Кроме того, кальмары довольно пугливые ребята и не пытаются убивать и есть людей.

Так что ни в Бермудском треугольнике, ни в других регионах океана никакие кракены судам не угрожают.

Миф 5. В треугольнике зафиксированы мощные магнитные аномалии

В некоторых отчётах об инцидентах в Бермудском треугольнике упоминаются проблемы с компасами. Поэтому периодически выдвигаются предположения, что в этом регионе можно встретить некие магнитные аномалии. Именно они, по идее, вызывают сбои в технике кораблей и самолётов, что и приводит к катастрофам.

Существует даже легенда о том, что Бермуды — единственное место, где компас указывает «истинный», а не «магнитный», север.

На самом деле такие точки действительно существуют. Например, во Флориде отклонение от географического севера и правда равно нулю. Но в треугольнике оно равняется

15°, что давным‑давно, по крайней мере с XIX века, известно. И навигаторы умеют делать поправку на смещение стрелки компаса.

Наблюдения Национального центра экологической информации (NCEI) США не обнаружили никаких странностей электромагнитного поля в Саргассовом море. Приборы ведут себя там вполне предсказуемо.

Миф 6. Для судов, пересекающих треугольник, страховка дороже

Норман Хук исследовал произошедшие с 1963 по 1996 годы в треугольнике кораблекрушения для компании Lloyd’s Maritime Information Services. Он установил, что исчезновения в этом регионе чаще связаны с погодой, чем с кракенами, НЛО и порталами в иные миры.

Поэтому, несмотря на легенды, страховые взносы тут не выше, чем в любой другой части океана.

Куда более опасны для судоходства другие регионы Атлантического океана. Например, район напротив мыса Хаттерас, что носит говорящее название «Кладбище Атлантики», поскольку здесь потерпели крушение больше 1 000 кораблей. Или остров Сейбл у берегов Канады — 350 кораблекрушений.

Миф 7. Моряки и пилоты избегают Бермудского треугольника

Напротив, треугольник является весьма посещаемым регионом — и морской, и воздушный трафик там очень плотный. Вы легко можете проверить это утверждение сами с помощью сервиса Ships, который отображает находящиеся в море корабли в реальном времени. Не очень‑то похоже на проклятое место, которое все проплывают стороной, правда?

Пилоты самолётов и экипажи кораблей попросту игнорируют ужасный Бермудский треугольник и пересекают



его как обычно. Да, морякам действительно приходится здесь быть аккуратными, потому что в Саргассовом море сложный рельеф дна и мощные течения — знаменитый Гольфстрим. А пилотам добавляет проблем местная капризная погода. Но никак не потусторонние силы или инопланетяне.